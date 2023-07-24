Почему владельцы подержанных машин должны обязательно возить с собой автопластилин

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При обслуживании автомобиля одним из полезных продуктов является автомобильная шпатлевка. В основе этого податливого состава лежит обычная модельная глина, но в ее состав добавлены ингибиторы коррозии и нейтрализаторы ржавчины. Автомобильная шпатлевка может применяться для заполнения трещин и швов в деталях кузова автомобиля, и самое приятное, что она продается по доступной цене. Примерно за 200 рублей можно приобрести около 300 граммов этого продукта, что значительно меньше, чем у дорогих импортных составов, претендующих на роль герметиков и борющихся с ржавчиной.

Фото: www.drive2. /l/539776372550140616

Еще одним преимуществом автомобильной шпатлевки является отсутствие запаха и нелипкость. Она используется в готовом виде, прямо из упаковки. Однако некоторые водители предпочитают разогревать шпатлевку феном для более удобного нанесения.

Одним из практических применений автомобильной шпатлевки является герметизация швов. Например, если нижний край лобового стекла начал подтекать, то нанесение автомобильной шпатлевки под уплотнитель эффективно защитит его от влаги. Она также может использоваться для уплотнения изношенных дверных уплотнителей, предотвращая попадание воды и возникновение коррозии в скрытых полостях.

Многие владельцы старых рамных внедорожников сталкиваются с проблемой нечитаемых номеров на раме из-за сильного ржавления. После очистки номерного знака от ржавчины достаточно покрыть его автомобильной шпатлевкой, и вы надолго забудете об этой проблеме.

Кроме того, автомобильную шпатлевку можно предварительно нанести на болты или гайки. Представьте себе ситуацию, когда в дороге необходимо снять крышку моторного отсека, но болты застряли. При попытке открутить их с усилием есть риск сломать крепеж. Однако при использовании автомобильной шпатлевки крепежные детали не подвергаются коррозии, и их можно легко открутить в любой момент.

Наконец, смешав автомобильную шпатлевку с минеральным спиртом, можно получить смесь, пригодную для нанесения на колесные арки, пороги и ходовую часть автомобиля. Такой состав является эффективным и доступным антикоррозионным средством.

Для чего нужен Авто пластилин? Не многие знают.