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Даниил Полоников

Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель

Авто

Когда дело доходит до автомобильных огнетушителей, они служат двойной цели. С одной стороны, мало кто на самом деле ими пользовался, но, с другой стороны, они необходимы для всех.

Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель
Фото: https://www.qlivetechnologies.com/liv5166020exercises.html

Пренебрежительное отношение к этому важнейшему противопожарному устройству объясняется исключительно "кабинетным подходом" к его использованию: показать его сотруднику ГИБДД, чтобы избежать штрафа. Однако важно понимать, что огнетушитель может спасти не только ваш автомобиль, но и человеческие жизни в случае пожара. Существует множество причин потенциального "придорожного пожара", и для тушения пламени устройство должно быть в надлежащем рабочем состоянии. Как вы можете проверить огнетушитель, не выдергивая штифт?

В этой задаче нет никаких сложностей или секретов, но необходимо бережно обращаться с огнетушителем и регулярно проверять его работоспособность. Вот как вы можете это сделать: во-первых, на теле не должно быть никаких существенных признаков повреждений. Царапины — это нормально, но вмятины — это проблема.

По умолчанию устройство с вмятинами непригодно для использования и должно быть заменено. Во-вторых, важно соблюдать срок годности, указанный на этикетке. В этой области противопожарных устройств нет резерва или "это все равно сработает", и никогда не будет. Поврежденная или отсутствующая этикетка — это всего лишь повод "освежить" огнетушитель. И, наконец, чтобы избежать каких-либо неприятностей, крайне важно знать, какой тип огнетушителя находится в вашем багажнике, поскольку доступно несколько типов.

ПЕННЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Наиболее распространенным типом является пенный огнетушитель. Внутри него содержится коррозийное вещество, которое может повредить клапанный механизм. Другими словами, если вы заметили ржавчину на клапане или форсунке, пришло время ее устранить. Огнетушитель оснащен индикатором, и стрелка всегда должна находиться в зеленой зоне. Правила пожарной безопасности рекомендуют ежегодное техническое обслуживание таких устройств, а стоимость процедуры начинается от 145 рублей. Таким образом, проще сдавать устройство на обслуживание раз в год, чем беспокоиться о его функциональности.

ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Порошковый огнетушитель также следует регулярно осматривать, проверяя давление, которое должно находиться в пределах от 8 до 12 кг/см3. Считается, что этого "пожаротушителя" может хватить на четыре года, но важно обратить внимание на срок годности, а также прочитать, какую конкретно смесь он содержит. Если он наполнен порошком "ВЕКСОН-АВС", то огнетушитель рассчитан на пять лет, а если это "Фоксон", то он годится на десять лет. Заправка для такого огнетушителя стоит от 90 рублей до трех тысяч, в зависимости от модели.

УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Наконец, третий вариант — это углекислотный огнетушитель. Его легко отличить от других членов "пожарного братства" благодаря характерному черному воронкообразному конусу. Это устройство долговечно и должно проверяться каждые два года с проверкой веса: устройство не должно терять более 50 граммов от своего первоначального веса. Если индикатор превышает этот предел, огнетушитель следует перезарядить. Минимальная стоимость заправки такого "пожарника" составляет 169 рублей.

Как вы можете видеть, нет никаких непомерных затрат, связанных с обслуживанием огнетушителей. Гораздо дешевле придерживаться правил и регулярно обслуживать свои устройства, чем беспокоиться и надеяться на случай. Огнетушитель — это как раз та ситуация, когда для вашей собственной безопасности необходимо следовать инструкциям по эксплуатации.

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Что нужно ответить инспектору ГИБДД если он требует аптечку и огнетушитель?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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