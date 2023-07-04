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Даниил Полоников

5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

3:22
Авто

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда стрелка тахометра внезапно начинает колебаться, а двигатель одновременно набирает обороты или даже глохнет, особенно при торможении. Что вам следует делать, когда современные двигатели сложны по своей конструкции и требуют дорогостоящего оборудования для диагностики? Тем не менее, некоторые проблемы можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи механиков, особенно если неприятности возникают в дороге.

5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора
Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

Во-первых, вам необходимо определить причину колебаний оборотов в минуту. Если двигатель в порядке, стрелка тахометра будет "плавать" около одной отметки (800-1000 об/мин) без каких-либо резких скачков. Однако, если что-то не так с двигателем, диапазон увеличится, как правило, с 500 до 1500 оборотов в минуту.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТОПЛИВА

Это одна из наиболее распространенных причин, по которой обороты двигателя начинают колебаться. Топливные форсунки забиваются грязью, а на свечах зажигания образуется нагар. Обычно после замены свечей зажигания и заправки высококачественным топливом проблема исчезает или проявляется менее заметно. Очистка форсунок остается, но желательно делать это на станции технического обслуживания, а не в дороге.

ПРОБЛЕМЫ С ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВА

Эта проблема иногда возникает как следствие предыдущей. Топливный фильтр забивается грязью или топливный насос начинает работать со сбоями. Если фильтр сменный и расположен под автомобилем, его можно легко заменить, устранив проблему. Однако, если он встроен в топливный насос, единственной надеждой становится удача.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Колебания частоты вращения могут быть вызваны неисправностью высоковольтных проводов или крышки распределителя. К сожалению, единственное средство — это замена. Кстати, есть экстремальный способ определить, находятся ли высоковольтные провода под напряжением или нет — потрогать их руками. Чувствуете удар электрическим током? Провода нуждаются в замене.

КЛАПАН EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) многими подвергался критике. Его функция заключается в перенаправлении части выхлопных газов из коллектора во впускной, тем самым улучшая экологические характеристики двигателя. Проблема в том, что клапан забивается сажей, и тогда двигатель начинает барахлить. Самый неприятный сценарий — это когда при торможении обороты внезапно падают, и автомобиль глохнет. После остановки вы можете снова завести автомобиль и продолжать движение до тех пор, пока клапан снова не заклинит, повторив проблему. Процедура проста — чистка клапана или его замена.

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Колебания оборотов также могут свидетельствовать о возникновении серьезных проблем. Например, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулирующий клапан холостого хода. Полумер здесь будет недостаточно. Необходимо обратиться в сервисный центр и устранить проблему.

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Плавают обороты двигателя подсос воздуха как найти и устранить
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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