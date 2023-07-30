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Даниил Полоников

Зачем опытные водители часто покупают в аптеках березовый деготь

2:51
Авто

Автомобильная химия сегодня занимает значительную часть полок в популярных магазинах автозапчастей. Однако броские бутылки с яркими этикетками и мощная реклама не всегда решают проблемы, о которых они заявляют, и часто имеют высокую цену. Вихрь инфляции и колебаний валютных курсов заставляет продавцов повышать цены, оставляя кассиров в недоумении, когда они спрашивают покупателей о необходимости таких дорогих "инвестиций". Такова реальность, в которой мы живем!

Зачем опытные водители часто покупают в аптеках березовый деготь
Фото: архив

Тем не менее, тридцать лет назад владельцы автомобилей сталкивались с теми же проблемами и как-то находили решения без помощи дорогостоящих средств. Это было нелегко, а если и были решения, то они были недоступны большинству. Звучит знакомо? Что ж, если ситуация похожа, то и решение может быть таким же. Например, любимый и уважаемый кожаный салон, а точнее кожзаменитель или экокожа, всегда требовал внимания. Он изнашивался, загрязнялся, на нем появлялись трещины, и он требовал постоянного ухода.

Тогда на помощь пришло известное средство — березовый деготь. Его использовали для ухода за волосами и кожей, для отпугивания мух на дачах, и всегда можно было купить в аптеке за копейки. Даже сегодня бутылочка березового дегтя стоит всего 42 рубля, а хватает его надолго. Кроме того, деготь обладает способностью восстанавливать кожаные поверхности и мебель, делая отделочные материалы более мягкими и эластичными.

Чтобы этого добиться, достаточно в солнечную субботу вымыть салон мягкой, чуть влажной тряпкой, дать ей высохнуть, а затем протереть тряпкой, на которую брызнули несколько капель березовой "эссенции".

Деготь — это натуральное средство, которое никогда не вызывало аллергии. Наоборот, он обладает успокаивающим действием. В прошлом дегтем лечили различные кожные высыпания. Поэтому вы можете наносить его без перчаток и не беспокоиться о здоровье своих близких. Только помните две рекомендации: деготь следует использовать только для восстановления темных кожаных салонов автомобилей (на светлых салонах могут остаться разводы), а после всех процедур дайте автомобилю проветриться. Запах рассеется.

Несмотря на мизерную по современным меркам цену, салон автомобиля вновь засияет первозданным блеском. Аккуратные, мягкие тона, чистота и едва уловимый естественный запах — лучше и быть не может. Более того, смола надолго сохранит салон в хорошем состоянии, так как она хорошо впитывается и противостоит износу.

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Знакомый аптекарь спас меня этим советом! Березовый деготь внутрь и снаружи
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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