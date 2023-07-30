Что делать, если стеклоподъемник стал скрипеть и работать медленнее обычного

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Стеклоподъемники, как и любая другая деталь в автомобиле, требуют внимания. Без них полезная функция превращается в головную боль для водителя. Сначала стекло начинает медленно двигаться вверх и вниз. Затем оно вообще перестает скользить по направляющим, что делает невозможным открытие окна. Но в чем же основная причина такого сбоя в работе полезной функции автомобиля и как ее устранить, не прибегая к дорогостоящему ремонту или поездке к официальному дилеру или в сервисный центр?

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Причин замедления работы механизма стеклоподъемника автомобиля может быть несколько. В зависимости от каждой причины требуется соответствующее лечение.

Иногда это просто несоосность стекла в направляющих. Вспомните ранние модели, где из-за этой проблемы приходилось вручную помогать окну. Однако, когда используется механизм стеклоподъемника, несоосность стекол может привести к неисправности мотора. В этом случае помощь стеклоподъемнику вручную становится более сложной задачей. Однако все же лучше устранить проблему, чтобы избежать больших расходов.

Со временем направляющие, по которым скользит окно, накапливают грязь и изнашиваются естественным образом. Если вы заметили, что стекло в вашем автомобиле движется по ним вяло, стоит разобрать дверь и внимательно осмотреть направляющие. К счастью, это не является сложной задачей.

Итак, если вы заметили грязь на направляющих, ее следует очистить. Этого может быть достаточно для восстановления работоспособности оконного механизма. Не рекомендуется применять смазку, так как она дает лишь временное улучшение. Более того, грязь будет накапливаться на смазке, и проблема повторится. Кроме того, окно может начать издавать неприятный скрежещущий звук при открывании и закрывании.

Но что делать, если чистка не привела ни к какому улучшению? В этом случае рекомендуется обратить внимание на уплотнители направляющих. Эти бархатные полоски также имеют тенденцию изнашиваться и собирать слои грязи и пыли. Поэтому решением является их замена.

Если проблем с выравниванием окна нет, но оно по-прежнему очень медленно движется по своим направляющим, следует осмотреть мотор. Обычно износ его компонентов приводит к люфту вала. Однако это не обязательно означает, что мотор необходимо заменить и совершить дорогостоящую покупку.

Просто осмотрите его и найдите регулировочный механизм на одной из сторон. Отрегулировав его до исчезновения люфта, вы можете собрать механизм окна в обратном порядке. Однако, прежде чем установить мотор на место, стоит проверить под крышкой достаточное количество смазки. Если ее недостаточно, ее следует добавить. Затем приступайте к сборке.

Следить за своим автомобилем и выполнять ремонтные работы иногда может быть недорого. Все, что вам нужно, — это набор гаечных ключей, торцевых головок и отверток, и большинство проблем, за которые сервисные центры взяли бы с вас целое состояние, можно решить за несколько копеек.

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