Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель

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Когда речь идет о мойке двигателя вашего автомобиля, большинство официальных автодилеров советуют этого не делать. Эксперты частично согласны с этой позицией, поскольку двигатель может пострадать после мойки. Причина в том, что современные двигатели имеют множество электронных систем и датчиков. Попадание в них воды может вызвать сбои в работе различных компонентов двигателя, например, блока управления двигателем, что приведет к гарантированным проблемам.

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Однако это не останавливает автомойщиков от попыток заработать. Они рекомендуют накрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы сделать мойку безопасной. Не доверяйте этим людям. Раньше вы могли обернуть пленкой только распределитель и генератор, но теперь вам придется "упаковывать" весь двигатель, поскольку в нем находится множество датчиков и исполнительных механизмов. Другими словами, мыть его становится бессмысленно.

Кроме того, подумайте, кто и как хочет помыть двигатель вашего автомобиля. Если это будет неопытный человек, который просто направит водяной пистолет высокого давления под капот, ваш автомобиль может оказаться в серьезной беде. Струя высокого давления может легко перерезать проводку и повредить воздуховод, в результате чего вода попадет во впускную систему.

Если вы попытаетесь завести автомобиль, то легко можете столкнуться с гидрозатвором. Бесполезно предъявлять какие-либо претензии, потому что на многих автомойках есть таблички, гласящие: "Компания не несет ответственности за любые повреждения двигателя после мойки".

В последнее время популярной услугой стала очистка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но пар — это все равно вода. Он также может вызвать проблемы с электронными системами.

Итак, что же делать, если вы не можете смириться с видом толстого слоя грязи под капотом? Во-первых, возьмите пылесос и очистите моторный отсек от песка и прошлогодних гниющих листьев и мусора. Затем снимите пластиковую крышку двигателя и тщательно вымойте ее, не забыв полностью высушить.

Протрите шланги, жгуты проводов и электронные блоки в моторном отсеке слегка влажной тряпкой. Если грязи слишком много, может помочь WD-40. Смочите в нем тряпку и приступайте к работе. Если двигатель сильно загрязнен, это может занять некоторое время, но, по крайней мере, вы будете уверены, что он не преподнесет вам никаких сюрпризов, когда начнет работать.

Однако, как бы тщательно ни была проведена чистка и мойка деталей двигателя в моторном отсеке, не спешите сразу после этого закрывать капот. Помните, что завершающим этапом этого процесса должна быть тщательная защитная обработка всей проводки, находящейся под ним.

К сожалению, даже некоторые профессиональные сервисные центры необъяснимо забывают об этом. Хотя данная процедура занимает не более десяти минут. Кстати, водители, которые сами обслуживают свои автомобили, могут легко ее выполнить.

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