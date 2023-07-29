5 хитростей, помогающих экономить бензин в жару

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Когда мы говорим про оптимизацию топливной экономичности вашего автомобиля, существует несколько "экономических" мер, которые вам следует принять во внимание. Эти меры можно принять еще до того, как вы отправитесь в путешествие, и в первую очередь обратить внимание на техническое состояние вашего автомобиля.

Фото: Fotodom.ru

Определите приоритетность обслуживания фильтра

Прежде всего, важно убедиться в чистоте ваших воздушных и топливных фильтров. Когда эти фильтры засоряются, ваш двигатель не выдает полную мощность, что вынуждает вас сильнее давить на педаль акселератора и расходовать больше топлива. Воздушный фильтр имеет тенденцию засоряться чаще, особенно в сухую и жаркую погоду, из-за присутствия в воздухе пыли и насекомых. Поэтому рекомендуется чаще заменять воздушный фильтр.

Уменьшить сопротивление качанию

Чтобы свести к минимуму расход топлива, важно снизить как сопротивление качению колес, так и аэродинамическое сопротивление. Чтобы решить первую проблему, вы можете накачать шины немного выше рекомендуемого давления. Дополнительное давление в 0,3-0,5 атмосферы сделает езду вашего автомобиля более жесткой, но значительно снизит расход топлива.

Чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление, которое также потребляет мощность двигателя, подумайте о том, чтобы снять багажники на крыше и держать окна закрытыми во время движения. Некоторые водители даже считают, что поддержание чистоты кузова автомобиля, очищенного от грязи и пыли, может еще больше снизить аэродинамическое сопротивление.

Выбирайте более жидкое моторное масло

Для людей, обладающих техническими знаниями, использование менее вязкого моторного масла может стать эффективным методом экономии топлива. Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму потери на трение внутри двигателя, тем самым повысив его эффективность. Однако крайне важно подходить к выбору смазочного материала с осторожностью и ознакомиться с руководством пользователя автомобиля. Использование слишком жидкого масла может привести к утечкам через прокладки и уплотнения, а также к повышенному расходу масла в цилиндро-поршневом узле.

Разумно используйте характеристики автомобиля

На расход топлива вашего автомобиля также влияет использование вспомогательных и сервисных систем, которые в конечном счете приводятся в действие двигателем либо непосредственно, либо через такие компоненты, как генераторы переменного тока или ременные передачи. Например, кондиционер потребляет дополнительное топливо для охлаждения воздуха в салоне. Аналогично, мощная аудиосистема потребляет энергию от двигателя через генератор переменного тока. Избегая чрезмерного использования таких опций, вы можете сэкономить топливо.

Прививайте себе экономичные привычки вождения

Стиль вождения играет важную роль в достижении топливной экономичности. В идеале вы должны стремиться свести к минимуму количество остановок, например, на светофорах. Каждая остановка приводит к потере кинетической энергии, которая ранее была получена при определенном расходе топлива. Чтобы восстановить эту энергию, вам понадобится дополнительная порция топлива. Поэтому рекомендуется поддерживать постоянную скорость около 80 км/ч и ехать без ненужных остановок от начальной точки до конечного пункта назначения. Это самый экономичный стиль вождения.

При движении по шоссе опытные водители с хорошей реакцией могут экономить топливо, следуя вплотную за грузовиком или дальнемагистральным прицепом, используя преимущество уменьшенного сопротивления воздуха в "сквозняке", создаваемом впереди идущим транспортным средством. Проехав сотню километров в таком "слипстриме", можно легко сэкономить несколько литров топлива, особенно если ваш автомобиль большой и относительно тяжелый.

Для автомобилей с механической коробкой передач рекомендуется не переключаться в нейтральное положение во время движения. При движении накатом на передаче с отпущенной педалью акселератора топливо в цилиндры не впрыскивается, в отличие от движения на нейтральной передаче.

Самые проверенные способы, как экономить топливо всегда / АвтоХак