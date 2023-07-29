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Даниил Полоников

Дышите глубже: как запах нового автомобиля может отравить своего владельца

2:56
Авто

Когда люди покупают новый автомобиль, они часто начинают активно им пользоваться, что вполне объяснимо. Приобретение автомобиля является важной вехой для семьи. Однако после пары поездок водители или их пассажиры могут испытывать тошноту, головные боли и аллергические реакции, такие как красные пятна на коже. Как правило, люди связывают эти симптомы с тем, что они подхватили какую-то инфекцию на улице. На самом деле виновником является сам новый автомобиль, поскольку он содержит различные химические вещества и элементы, которые выделяют опасные запахи, вредные для здоровья человека.

Дышите глубже: как запах нового автомобиля может отравить своего владельца
Фото: carbuzz .com

Например, пластик выделяет вещества, называемые фталатами, которые негативно влияют на эндокринную систему и представляют особый риск для беременных женщин. Бром и хром также используются в производстве пластмасс, и их высокая концентрация может привести к заболеваниям почек и нарушению слуха.

Фенол широко используется в производстве эпоксидной смолы, широко используемой в автомобильной промышленности, и он воздействует на нервную систему. Кроме того, антипирены и изоляционные покрытия проводов выделяют полибромированные дифениловые эфиры, концентрация которых может снижаться во время движения.

Бюджетные китайские автомобили, в частности, очень опасны, поскольку в них используется недорогой пластик и они стремятся всячески сократить расходы. Если такой автомобиль простоял на стоянке дилера в течение шести месяцев, накопившийся запах представляет реальную угрозу для водителя и пассажиров, потенциально вызывая тяжелое токсическое отравление.

Поэтому очень важно тщательно проветривать новый автомобиль после покупки. Кроме того, на начальном этапе рекомендуется избегать вождения в течение длительного времени, превышающего полтора часа, чтобы запахи рассеялись.

Автопроизводители знают об этой проблеме и работают над уменьшением неприятных запахов. Например, они используют пластик, который безопасен для здоровья человека, улучшают систему вентиляции салона и используют материалы растительного происхождения для внутренней отделки.

Следует отметить, что водители также могут непреднамеренно нанести себе вред. Например, зимой, покупая на шоссе жидкость для омывания лобового стекла на основе метанола. Если постоянно опрыскивать стекло этой жидкостью во время длительных поездок, пары метанола могут проникнуть в салон, что приведет к головным болям.

Однако у такой жидкости для омывания есть и свои преимущества. Его можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для рук благодаря содержанию спирта. В свете борьбы с коронавирусом это становится актуальным.

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Запах нового автомобиля
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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