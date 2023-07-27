Почему некоторые машины чадят белым дымом

Появление белого дыма, а точнее, пара, выходящего из выхлопной трубы, не должно вызывать опасений относительно состояния автомобиля, если двигатель только что был запущен после длительной стоянки. Это явление возникает из-за конденсации влаги в выхлопной системе за ночь, которая затем испаряется по мере нагревания системы.

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Тем не менее, если внешняя температура опускается до отрицательных значений, даже тщательно прогретый двигатель будет выделять заметный белый пар. По мере снижения внешней температуры пар становится плотнее, а его внешний вид и интенсивность зависят от влажности окружающего воздуха: более высокая влажность приводит к образованию более густого пара.

В теплое время года сценарий меняется, что упрощает выявление любых неисправностей. Если после достижения двигателем рабочей температуры из выхлопной трубы выделяется большое количество густого белого дыма, вероятно, в цилиндры попала охлаждающая жидкость. Частыми виновниками этой проблемы являются прогоревшая прокладка головки блока цилиндров, трещины в гильзе цилиндра или осложнения в головке двигателя.

Кроме того, наличие густого дыма может указывать на неполное сгорание топливовоздушной смеси, что является результатом снижения компрессии в цилиндрах. Соответственно, цвет выхлопных газов может варьироваться от светлого до черного. В данном конкретном случае, если цвет выхлопных газов белый, это означает, что смесь слишком обеднена, что является следствием избытка воздуха. Причина может крыться либо в неисправности топливной системы, либо в нарушении герметичности системы впуска.

Заметный голубоватый оттенок в выхлопных газах указывает на попадание масла в камеры сгорания. Проникновению смазки могут способствовать различные факторы, включая изношенные поршневые кольца, узлы цилиндр-поршень или поврежденные сальники. Для последней проблемы характерна четкая закономерность: при запуске холодного двигателя наблюдается значительное выделение белого дыма, который впоследствии полностью рассеивается.

Это происходит из-за ночного просачивания масла через изношенные сальники в цилиндры. Впоследствии, при запуске двигателя, масло быстро сгорает. Однако во время работы двигателя в цилиндры попадает лишь мизерное количество смазки, что делает дым необнаружимым.

Причины белого дыма из выхлопной трубы на дизельном двигателе !