Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему некоторые машины чадят белым дымом

Авто

Появление белого дыма, а точнее, пара, выходящего из выхлопной трубы, не должно вызывать опасений относительно состояния автомобиля, если двигатель только что был запущен после длительной стоянки. Это явление возникает из-за конденсации влаги в выхлопной системе за ночь, которая затем испаряется по мере нагревания системы.

Почему некоторые машины чадят белым дымом
Фото: pixabay.com

Тем не менее, если внешняя температура опускается до отрицательных значений, даже тщательно прогретый двигатель будет выделять заметный белый пар. По мере снижения внешней температуры пар становится плотнее, а его внешний вид и интенсивность зависят от влажности окружающего воздуха: более высокая влажность приводит к образованию более густого пара.

В теплое время года сценарий меняется, что упрощает выявление любых неисправностей. Если после достижения двигателем рабочей температуры из выхлопной трубы выделяется большое количество густого белого дыма, вероятно, в цилиндры попала охлаждающая жидкость. Частыми виновниками этой проблемы являются прогоревшая прокладка головки блока цилиндров, трещины в гильзе цилиндра или осложнения в головке двигателя.

Кроме того, наличие густого дыма может указывать на неполное сгорание топливовоздушной смеси, что является результатом снижения компрессии в цилиндрах. Соответственно, цвет выхлопных газов может варьироваться от светлого до черного. В данном конкретном случае, если цвет выхлопных газов белый, это означает, что смесь слишком обеднена, что является следствием избытка воздуха. Причина может крыться либо в неисправности топливной системы, либо в нарушении герметичности системы впуска.

Заметный голубоватый оттенок в выхлопных газах указывает на попадание масла в камеры сгорания. Проникновению смазки могут способствовать различные факторы, включая изношенные поршневые кольца, узлы цилиндр-поршень или поврежденные сальники. Для последней проблемы характерна четкая закономерность: при запуске холодного двигателя наблюдается значительное выделение белого дыма, который впоследствии полностью рассеивается.

Это происходит из-за ночного просачивания масла через изношенные сальники в цилиндры. Впоследствии, при запуске двигателя, масло быстро сгорает. Однако во время работы двигателя в цилиндры попадает лишь мизерное количество смазки, что делает дым необнаружимым.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Причины белого дыма из выхлопной трубы на дизельном двигателе !
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Липовой оценил мощный удар ВКС РФ по Украине: "Никто не сможет перехватить "Кинжалы"
Блогер Мария Погребняк опубликовала видео чудесного спасения от стихии в Италии
ЮНЕСКО требует запретить смартфоны в школах
В России зафиксировали рост числа ДТП с электросамокатами на 180% за полгода
Участница "Выжить в Дубае" рассказала, что происходит между ней и Тимуром Батрутдиновым
Количество кибератак на российские организации в 2023 году заметно выросло
Актриса Зепюр Брутян рассказала, куда полетела на отдых с Павлом Прилучным и его детьми
Жертва мошенников из Хакасии рассказала, какие уловки "сотрудников банка" на неё подейстовали
Женщина в бикини избила сразу двух оппонентов на пляже в Приморье
Подоляк объяснил, в чём заключается слабость Украины перед ВС РФ
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Последние материалы
Блогер Мария Погребняк опубликовала видео чудесного спасения от стихии в Италии
Почему некоторые машины чадят белым дымом
ЮНЕСКО требует запретить смартфоны в школах
В России зафиксировали рост числа ДТП с электросамокатами на 180% за полгода
Участница "Выжить в Дубае" рассказала, что происходит между ней и Тимуром Батрутдиновым
Количество кибератак на российские организации в 2023 году заметно выросло
Актриса Зепюр Брутян рассказала, куда полетела на отдых с Павлом Прилучным и его детьми
Жертва мошенников из Хакасии рассказала, какие уловки "сотрудников банка" на неё подейстовали
Женщина в бикини избила сразу двух оппонентов на пляже в Приморье
Подоляк объяснил, в чём заключается слабость Украины перед ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников