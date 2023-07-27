Почему некоторые машины чадят белым дымом

Появление белого дыма, а точнее, пара, выходящего из выхлопной трубы, не должно вызывать опасений относительно состояния автомобиля, если двигатель только что был запущен после длительной стоянки. Это явление возникает из-за конденсации влаги в выхлопной системе за ночь, которая затем испаряется по мере нагревания системы.
Тем не менее, если внешняя температура опускается до отрицательных значений, даже тщательно прогретый двигатель будет выделять заметный белый пар. По мере снижения внешней температуры пар становится плотнее, а его внешний вид и интенсивность зависят от влажности окружающего воздуха: более высокая влажность приводит к образованию более густого пара.
В теплое время года сценарий меняется, что упрощает выявление любых неисправностей. Если после достижения двигателем рабочей температуры из выхлопной трубы выделяется большое количество густого белого дыма, вероятно, в цилиндры попала охлаждающая жидкость. Частыми виновниками этой проблемы являются прогоревшая прокладка головки блока цилиндров, трещины в гильзе цилиндра или осложнения в головке двигателя.
Кроме того, наличие густого дыма может указывать на неполное сгорание топливовоздушной смеси, что является результатом снижения компрессии в цилиндрах. Соответственно, цвет выхлопных газов может варьироваться от светлого до черного. В данном конкретном случае, если цвет выхлопных газов белый, это означает, что смесь слишком обеднена, что является следствием избытка воздуха. Причина может крыться либо в неисправности топливной системы, либо в нарушении герметичности системы впуска.
Заметный голубоватый оттенок в выхлопных газах указывает на попадание масла в камеры сгорания. Проникновению смазки могут способствовать различные факторы, включая изношенные поршневые кольца, узлы цилиндр-поршень или поврежденные сальники. Для последней проблемы характерна четкая закономерность: при запуске холодного двигателя наблюдается значительное выделение белого дыма, который впоследствии полностью рассеивается.
Это происходит из-за ночного просачивания масла через изношенные сальники в цилиндры. Впоследствии, при запуске двигателя, масло быстро сгорает. Однако во время работы двигателя в цилиндры попадает лишь мизерное количество смазки, что делает дым необнаружимым.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.