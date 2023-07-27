Чем опасен для автомобиля дешевый антифриз

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Ничто не сравнится с радостью и очарованием от получения восхитительной скидки или неожиданного подарка. А когда эти два фактора идут рука об руку, счастье многократно возрастает. Те, кто торгует подделками, прекрасно это понимают, особенно когда речь идет об обращении к тонкой натуре русской души. Они хитро маскируют свои откровенные подделки вывесками со скидками и заманчивыми подарочными наборами.

Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Хотя люди усвоили урок, когда речь идет о моторном масле, проявляя осторожность в процессе выбора, они все равно становятся жертвами обманчивой ловушки преступников, когда речь идет об охлаждающей жидкости. Они поддаются обманчивой надежде, что это не будет иметь значения, вспоминая времена, когда воды было достаточно и не было никаких проблем. Увы, пришло время рассказать об ужасных последствиях использования поддельного антифриза. Давайте раз и навсегда покончим с этим испытанием.

Представьте себе самодельную охлаждающую жидкость, приготовленную в гараже без соблюдения каких-либо правил и рекомендаций, кроме цвета. Пока температура держится на уровне 4-5 градусов ниже нуля, эта субстанция нехотя сохраняет жидкое состояние. Однако когда зима сжимает землю в своих ледяных тисках, а ртуть опускается еще ниже, так называемая "экономичная" или "уцененная" охлаждающая жидкость превращается в твердую глыбу льда.

Его ледяная хватка приводит к появлению трещин не только в трубках системы и бачке, но и в радиаторе. Как это ни трагично, больше всего страдает головка блока цилиндров. Можете ли вы представить себе непомерные затраты на замену радиатора? А как насчет самой головки блока цилиндров?

Теперь перейдем к обсуждению этиленгликоля, входящего в состав антифриза, который недобросовестные продавцы заменяют кислотами из-за его непомерно высокой цены. Эти кислоты разъедают всю систему охлаждения изнутри. Это откровение, конечно, разочарует тех, кто хотел сэкономить на "охлаждающей жидкости" перед летним сезоном. Однако факт остается неизменным: наряду с покупкой емкости с этим опасным "коктейлем", следует также подумать о приобретении новых шлангов, насоса и, если фортуна улыбнется, срочно заказать радиатор. Он послужит ценным приобретением в ближайшем будущем.

Метанол, следующий в нашем списке, является хорошо известной опасностью для здоровья из-за своих вредных испарений. Однако лишь немногие знают о его легковоспламеняющейся природе. В сочетании с утечками, вызванными изношенной и корродированной системой охлаждения, эта охлаждающая жидкость может превратить ваш автомобиль в пылающий пожар на колесах. Стоит ли рисковать?

Контрафактный антифриз проявляет неприятную склонность к выпадению осадка, засоряя систему охлаждения. В таких печальных обстоятельствах насос часто становится первым компонентом, который страдает. Он выполняет трудоемкую задачу по циркуляции мутной жидкости по трубкам, шлангам и каналам, неся повышенную нагрузку. Замена насоса требует не только приобретения нового ремня ГРМ, но и влечет за собой довольно значительные расходы на сам насосный агрегат. Для некоторых моделей двигателей этот ремонт может обойтись в значительную сумму — от 15 000 до 20 000 рублей. Казалось бы, существенная экономия, согласитесь?

Экономность действительно похвальна, но решения должны быть основаны на стремлении к качеству и соответствию необходимым стандартам, а не руководствоваться исключительно ценой. Консультации на форумах, усердный поиск оптимального решения и предложения остаются надежным способом получить то, что вам нужно, по более низкой цене, избежав ловушек, расставленных преступниками, и нечаянно уберечь самый ценный компонент двигателя вашего автомобиля. Помните, что перегрев двигателя — это самый быстрый путь к его поломке или, что еще хуже, к необходимости его полной замены.

Почему нельзя заливать дешевый антифриз