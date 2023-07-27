Как быстро побороть запах перегара перед выездом на дорогу

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Давайте сразу перейдем к сути вопроса: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является как юридическим правонарушением, так и нарушением моральных и этических норм. Никакие аргументы и оправдания не имеют веса, когда речь идет об оправдании управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Удивительно доступные цены на услуги такси в России служат подтверждением этой неоспоримой истины. Если вы употребили алкоголь, единственное, на чем вы должны ездить, — это сани. И все.

Фото: pixabay.com

Тем не менее, эта реальность не останавливает людей, о чем прекрасно знают сотрудники ГИБДД. Именно поэтому в начале января традиционно проводятся масштабные операции по выявлению пьяных водителей, в ходе которых в ловушку могут попасть даже трезвые люди. Удивительно, но безошибочный запах алкоголя может быть вызван употреблением безалкогольного пива.

Другими словами, алкоголь может отсутствовать в крови, но соответствующий аромат остается. Более того, этот характерный "запах" может проявиться и у тех, кто не употреблял алкоголь, но страдает заболеваниями печени и почек, проходил стоматологическое лечение, испытывал значительный гормональный дисбаланс во второй половине декабря на работе, страдает гастритом или другими заболеваниями желудка, или просто совмещал селедку с кефиром.

Маловероятно, что сотрудник ГИБДД будет вникать в вашу историю болезни и вступать в дискуссии о вчерашнем застолье. Честный страж порядка незаметно направит водителя в сторону длинной очереди на тестирование, которая может отнять несколько часов драгоценного времени. Врач, как вы понимаете, перегружен, а оппортунист так просто не упустит свой шанс. Можно долго спорить о системе, но проще вообще избежать такого затруднительного положения. Решите проблему в ее основе.

Тем, кто употреблял алкоголь, лучше провести день дома, наслаждаясь новогодними телепередачами, или набраться сил для неспешной прогулки или вызвать такси. Для тех, кто трезв, но сомневается в свежести своего дыхания, первым шагом должен стать плотный завтрак. Затем необходимо принять душ, поскольку запах алкоголя исходит не только изо рта.

По мере метаболизма алкоголя организм выводит его различными способами, включая потоотделение. Наконец, чтобы закрепить желаемый результат, стоит воспользоваться старинным народным средством: зубная паста, как и жевательная резинка, только усилит запах, в то время как лавровый лист или веточка гвоздики уничтожат все следы "запаха алкоголя изо рта". Уверенное использование кардамона или кориандра даст тот же эффект.

Обычные приправы, которые есть на любой кухне, могут быстро устранить запах. Пожевав лавровый лист в течение 20-30 секунд, вы сможете спокойно прогреть свой автомобиль и проехать через все контрольные пункты и алкотестеры, будучи полностью уверенным в том, что ваша невиновность останется незапятнанной. Как бы ни был "заинтригован" офицер, он не сможет обнаружить и намека на запах алкоголя.

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