Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Как без горелки и фена быстро восстановить потрепанный бампер

3:55
Авто

На просторах Интернета можно найти множество видеороликов, демонстрирующих искусство оживления побитого автомобильного бампера. Различные техники с использованием строительных тепловых пушек или газовых горелок занимают центральное место, открывая мир возможностей. Увы, не все решаются вступить на этот путь, поскольку злоупотребление открытым огнем может привести к быстрому разрушению заветного бампера. Однако существуют ли альтернативные способы воскресить эти важнейшие автомобильные придатки, не подвергаясь огненным опасностям и не находясь в стенах автосервиса?

Как без горелки и фена быстро восстановить потрепанный бампер
Фото: avtodozorshop. ru/kak-snat-bamper-perednij-na-vaz-2110-video-i-foto-nomer/

А, необходимость восстановить блеск автомобильных бамперов, будь то с целью продажи автомобиля или просто для того, чтобы сдержать назойливых нарушителей правил дорожного движения. С самого начала следует знать, что и огненный путь, и предстоящая техника, которую мы раскроем, лучше всего подходят для неокрашенных бамперов. Для решения сложной задачи гармонизации бамперов с оттенками кузова следует обратиться к мастерам ремонтных мастерских.

Итак, если бамперы вашего автомобиля жаждут обновления, то вот оно! Достаточно лишь желания взяться за дело и небольшого набора инструментов.

На бамперах подержанных автомобилей часто можно увидеть следы усталости. Глубокие борозды, прочерченные на их пластиковом фасаде, сродни боевым шрамам, вытравленным на теле опытного командира. Хотя некоторые могут воспринимать такие следы как привлекательные, в автомобильной сфере эти царапины могут стать предметом торга во время продажи или, что еще хуже, основанием для строгого выговора со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Просторы Интернета предлагают нам вариант оживления наших усталых бамперов: использование газовой горелки или строительной тепловой пушки. Этот метод, в целом, дает результаты. Тем не менее, он заходит в коварные сферы и не справляется с задачей устранения глубоких борозд. Поэтому, взяв в руки прочную шлифовальную машину или угловую шлифовальную машинку в сопровождении шлифовального диска P240 и обеспечив увлажнение пластика, чтобы избежать перегрева и излишней пыли, давайте тщательно отшлифуем внешнюю поверхность бампера.

Как только удовлетворенность достигнута, переходим к следующему этапу восстановления. А если останется несколько особенно глубоких царапин, не волнуйтесь, ведь наши последующие процедуры без труда скроют их.

После тщательной шлифовки поверхность бампера жаждет мягкой сушки и обезжиривания. Следующим шагом будет нанесение грунтовки для пластика. Это чудесное вещество действует как катализатор, способствуя прочному соединению краски и бампера, обеспечивая долговечность нашего восстановления.

После того как грунтовка займет свое законное место и высохнет, мы приступим к грандиозному финалу нашего реставрационного спектакля — искусству покраски. Для этого нам понадобится уникальная текстурированная краска, которую можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Чтобы вернуть бамперу былое сияние, достаточно нанести всего один слой краски. После того, как кисть нанесет последний мазок, бамперы приобретут матовый и фактурный вид, ловко скрывая под благородным слоем краски все недостатки, оставшиеся после предыдущей шлифовки.

И вот, в отличие от диких махинаций Интернета, этот метод обеспечивает непревзойденную безопасность. А если в доме есть шлифовальная машина или угловая шлифмашина, то затраты на весь путь реставрации составят скромную сумму — до тысячи рублей.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Восстановление цвета пластика бампера без покраски
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
В Роскачестве назвали худшие марки кефира
WSJ: Запад не в состоянии осуществлять полноценную поддержку Украины
Боевики ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца после боя на Запорожском фронте
Китай: Украина объявила контрнаступление под давлением США
MF: диетолог Пономарёва назвала пять летних фруктов, способствующих похудению
Telegraph: ВСУ не верят в то, что смогут прорвать "невероятную" российскую оборону
Польза от выращивания лаванды в саду
RG.RU: эксперт Панасюк рассказал, как предотвратить отравления метанолом
AFP: бойцы ВСУ сообщили, что при наступлении была уничтожена большая часть БМП Bradley
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США собираются принести в жертву Зеленского
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Первые натовские танки Leopard захвачены
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Последние материалы
В Роскачестве назвали худшие марки кефира
Новый шаг в энергетике: создание гравитационных батарей
WSJ: Запад не в состоянии осуществлять полноценную поддержку Украины
Боевики ВСУ добили и сожгли раненого сослуживца после боя на Запорожском фронте
Китай: Украина объявила контрнаступление под давлением США
MF: диетолог Пономарёва назвала пять летних фруктов, способствующих похудению
Telegraph: ВСУ не верят в то, что смогут прорвать "невероятную" российскую оборону
Польза от выращивания лаванды в саду
RG.RU: эксперт Панасюк рассказал, как предотвратить отравления метанолом
AFP: бойцы ВСУ сообщили, что при наступлении была уничтожена большая часть БМП Bradley
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников