Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Ночью ослепили фары встречного автомобиля: что делать

3:14
Авто

Мало кто из автовладельцев не сталкивался с таким знакомым сценарием: ночное движение среди плотного городского трафика, впереди нерегулируемый пешеходный переход. Дорога пуста, и водитель спокойно приближается к переходу.

Ночью ослепили фары встречного автомобиля: что делать
Фото: архив

Однако в какой-то момент он улавливает подозрительное мерцание фар встречного автомобиля, что вызывает инстинктивную реакцию нажать на тормоза. В мгновение ока прямо перед машиной появляется пешеход, вынырнувший из слепящего света фар встречного автомобиля. Если бы не удачное стечение обстоятельств и быстрые рефлексы, судьба пешехода могла бы стать трагической.

При нормальном освещении водитель заметил бы пешехода, вышедшего на дорогу. Однако в темноте ночи, ослепленный светом встречных фар, водитель чудом избегает столкновения, тем самым предотвращая возможные последствия для всех участников движения.

На шоссе свет, излучаемый приближающимися автомобилями, представляет собой постоянную проблему. Он безжалостно бьет по глазам водителя, требуя от него предельного внимания и бдительности на своей стороне дороги. В таких обстоятельствах возвышенное положение водителя над поверхностью дороги дает некоторую передышку от слепящего света, снижая утомляемость и улучшая способность ориентироваться в окружающей обстановке. К сожалению, не каждый может управлять грузовиком!

Интернет изобилует советами по уменьшению ослепляющего эффекта встречных фар для снижения чрезмерной усталости. Различные "лайфхаки" предлагают такие стратегии, как на мгновение "спрятаться" за хвостом проезжающего грузовика или закрыть один глаз, когда сталкиваешься с приближающимся транспортом.

Однако это всего лишь временные меры. Более существенным решением проблемы может стать использование антибликовых очков с поляризованными линзами. Тем не менее, по ряду причин большинство водителей предпочитают их не использовать.

Некоторые считают неуместным носить "солнцезащитные очки" во время ночного вождения, а другие, учитывая ограниченную доступность оправ отдельных брендов на российском рынке, считают задачу приобретения "водительских" очков, подходящих по форме лица, непосильной.

К счастью, существует реальная альтернатива — нечто среднее между ношением очков и тонировкой лобового стекла: антибликовый козырек. Это практичное устройство крепится к встроенному козырьку автомобиля с помощью специального зажима.

По сути, он представляет собой прямоугольную деталь из прозрачного поляризованного пластика, слегка тонированную для борьбы с бликами в дневное время или с желтоватым оттенком для ночного использования. Опустив это устройство перед лицом во время ночных поездок, водитель может значительно уменьшить дискомфорт, вызванный бликами. В лучшем случае, они смогут наслаждаться комфортным вождением с улучшенной видимостью дороги впереди, что позволит им полностью контролировать окружающую обстановку.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Ослепили фары встречного автомобиля
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Эксперты "Взгляда" назвали последствия ареста Канадой российского самолёта Ан-124 "Руслан"
Советник Пушилина Гагин: ВСУ собрали группировки для удара на Донецком направлении
Опрошенные РИАН политологи назвали учения ВВС НАТО Air Defender сигналом для Москвы
РВ: на дне обмелевшего Каховского водохранилища нашли черепа фашистов
Разозлившая граждан РФ Турция рискует остаться с пустыми отелями
Ведущая Sky News Панахи высмеяла поведение Байдена на военной базе в Северной Каролине
Нутрициолог Строков назвал продукт, который снижает давление, сахар и помогает похудеть
Баранец: Блинкен в Китае получит щелчок по носу, если заговорит о предательстве России КНР
Экс-премьер Словакии: склады оружия в Европе опустошены — потребуются годы
Офтальмолог Вик Шарма назвал ухудшение ночного зрения ранним симптомом катаракты
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Пенсии в России будут индексировать дважды в год — депутат Нилов
Последние материалы
Советник Пушилина Гагин: ВСУ собрали группировки для удара на Донецком направлении
Опрошенные РИАН политологи назвали учения ВВС НАТО Air Defender сигналом для Москвы
РВ: на дне обмелевшего Каховского водохранилища нашли черепа фашистов
Разозлившая граждан РФ Турция рискует остаться с пустыми отелями
Ведущая Sky News Панахи высмеяла поведение Байдена на военной базе в Северной Каролине
Нутрициолог Строков назвал продукт, который снижает давление, сахар и помогает похудеть
Ночью ослепили фары встречного автомобиля: что делать
Баранец: Блинкен в Китае получит щелчок по носу, если заговорит о предательстве России КНР
Экс-премьер Словакии: склады оружия в Европе опустошены — потребуются годы
Офтальмолог Вик Шарма назвал ухудшение ночного зрения ранним симптомом катаракты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников