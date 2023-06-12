Ночью ослепили фары встречного автомобиля: что делать

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Мало кто из автовладельцев не сталкивался с таким знакомым сценарием: ночное движение среди плотного городского трафика, впереди нерегулируемый пешеходный переход. Дорога пуста, и водитель спокойно приближается к переходу.

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Однако в какой-то момент он улавливает подозрительное мерцание фар встречного автомобиля, что вызывает инстинктивную реакцию нажать на тормоза. В мгновение ока прямо перед машиной появляется пешеход, вынырнувший из слепящего света фар встречного автомобиля. Если бы не удачное стечение обстоятельств и быстрые рефлексы, судьба пешехода могла бы стать трагической.

При нормальном освещении водитель заметил бы пешехода, вышедшего на дорогу. Однако в темноте ночи, ослепленный светом встречных фар, водитель чудом избегает столкновения, тем самым предотвращая возможные последствия для всех участников движения.

На шоссе свет, излучаемый приближающимися автомобилями, представляет собой постоянную проблему. Он безжалостно бьет по глазам водителя, требуя от него предельного внимания и бдительности на своей стороне дороги. В таких обстоятельствах возвышенное положение водителя над поверхностью дороги дает некоторую передышку от слепящего света, снижая утомляемость и улучшая способность ориентироваться в окружающей обстановке. К сожалению, не каждый может управлять грузовиком!

Интернет изобилует советами по уменьшению ослепляющего эффекта встречных фар для снижения чрезмерной усталости. Различные "лайфхаки" предлагают такие стратегии, как на мгновение "спрятаться" за хвостом проезжающего грузовика или закрыть один глаз, когда сталкиваешься с приближающимся транспортом.

Однако это всего лишь временные меры. Более существенным решением проблемы может стать использование антибликовых очков с поляризованными линзами. Тем не менее, по ряду причин большинство водителей предпочитают их не использовать.

Некоторые считают неуместным носить "солнцезащитные очки" во время ночного вождения, а другие, учитывая ограниченную доступность оправ отдельных брендов на российском рынке, считают задачу приобретения "водительских" очков, подходящих по форме лица, непосильной.

К счастью, существует реальная альтернатива — нечто среднее между ношением очков и тонировкой лобового стекла: антибликовый козырек. Это практичное устройство крепится к встроенному козырьку автомобиля с помощью специального зажима.

По сути, он представляет собой прямоугольную деталь из прозрачного поляризованного пластика, слегка тонированную для борьбы с бликами в дневное время или с желтоватым оттенком для ночного использования. Опустив это устройство перед лицом во время ночных поездок, водитель может значительно уменьшить дискомфорт, вызванный бликами. В лучшем случае, они смогут наслаждаться комфортным вождением с улучшенной видимостью дороги впереди, что позволит им полностью контролировать окружающую обстановку.

Ослепили фары встречного автомобиля