Hyundai Tucson 2021 года: большое авто легко пробирается через тесные парковки

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В 2022 году появился совершенно новый Tucson, но речь пойдет не об этом смелом, резко изрезанном кроссовере. Нет, речь пойдет о Hyundai Tucson 2021 года, который без изменений переходит в последний год шестилетнего поколения. Как всегда, это хорошо выполненный, хотя и забытый компактный кроссовер, который обеспечивает высокую стоимость. Вы получаете много оборудования за свои деньги, длительную гарантию и простые в использовании технологии. Дизайн его интерьера также неплохо сохранился, несмотря на то, что его ждет закат.

Фото: www.topgear. com.ph/drives/car-reviews/2021-hyundai-tucson-hybrid-review-tguk-a2604-20201128-lfrm?ref=article_tag

Каковы интерьер Tucson и автомобильные технологии?

Дизайн и компоновка салона привлекательны и функциональны, хотя верхняя комплектация Ultimate мало чем отличается от остальных. Хотя внешне он похож на более крупный и дорогой Santa Fe, здесь больше некачественного пластика. По крайней мере, Hyundai позаботился о том, чтобы те детали, к которым вы чаще всего прикасаетесь, имели приятную текстуру и/или были мягкими.

Как и все современные информационно-развлекательные системы Hyundai, эта система проста в использовании и относительно проста, но она не самая красивая на вид. Android Auto и Apple CarPlay входят в стандартную комплектацию самых дешевых Tucson, поскольку Hyundai делает свой 7-дюймовый сенсорный экран стандартным оборудованием. 8-дюймовый экран с навигацией и обновленной аудиосистемой добавляется в комплектациях Limited и Ultimate.

Насколько велик Tucson?

Кусочки пирога кроссоверов становятся ужасно тонкими. Tucson всегда был одним из самых маленьких "компактных" кроссоверов, с меньшей общей длиной (176,4 дюйма) и значительно меньшим объемом грузового пространства (31,0 куб. фут за задним сиденьем), чем у таких популярных моделей, как Honda CR-V, Toyota RAV4 и Subaru Forester. Однако пространство для ног на заднем сиденье конкурирует с ними. Это означало, что он хорошо подходит для тех, у кого нет детей, кто с радостью пожертвует некоторым семейным пространством для перевозки вещей ради большей маневренности. Сегодня, однако, растет число "промежуточных" вариантов, которые чуть меньше, включая Mazda CX-30 и Kia Seltos. Мы, честно говоря, не уверены, что размер Tucson делает его чудаком или выбором для избранных.

Каковы характеристики и экономия топлива?

Tucson в комплектациях SE и Value оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 161 л. с. и крутящим моментом 150 фунт-фут. Шестиступенчатый автомат и передний привод входят в стандартную комплектацию, а полный привод является опцией. По оценкам EPA, экономия топлива составляет 23 мпг по городу, 28 мпг по шоссе и 25 мпг в сочетании с FWD, и 22/25/23 с AWD. Оба показателя значительно хуже, чем у самых продаваемых компактных внедорожников.

Все остальные комплектации оснащаются 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 181 л. с. и 175 фунт-фут крутящего момента. Он также оснащается шестиступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью выбора стандартного FWD или опционального AWD. Экономия топлива практически такая же, как и у базового двигателя — 22/28/25 с FWD и 21/26/23 с AWD.

Каков Tucson в управлении?

Управляемость Hyundai Tucson адекватна, и хотя автомобиль не особенно маневренен на низких скоростях, он никогда не кажется большим, когда пробирается через тесные парковки. Самое большее, что мы можем вспомнить о рулевом управлении, это то, что оно успешно поворачивает автомобиль, а комфорт езды и шум в салоне также приемлемы.