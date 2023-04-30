VW Taos-2022: семейный компактный внедорожник — самый успешный… и наименее циничный

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Volkswagen Taos 2022 года — это совершенно новый среднеразмерный внедорожник, который был разработан специально для американского рынка, а не как что-то общее для всей глобальной империи VW. Это не первый такой американский VW, но он легко является самым успешным… и наименее циничным.

Видите ли, предыдущие модели, такие как Jetta, Passat и Atlas, в целом следовали простому, предположительно более удобному для американцев формату: делай их большими и делай их дешевыми. Они, конечно, были такими, но они также не были столь широко конкурентоспособными. Оказалось, что американские покупатели автомобилей более искушенные, чем Volkswagen ставил им в заслугу.

Новый Taos, таким образом, представляет собой разумную коррекцию курса. Да, он немного больше, чем такие конкуренты, как Kia Seltos и Ford Bronco Sport, но это не дотягивает до уровня Passat или Atlas. Действительно, Taos обеспечивает удобное для семьи пространство на заднем сиденье и для груза, при этом внешне он меньше, чем различные компактные внедорожники.

Это хорошо для размещения в гараже, для экономии топлива, для маневренности и для обеспечения более низкой цены. В то же время, в Taos нет того ощущения урезания расходов, как в прошлых "американских Фольксвагенах". Вы также получаете немного больше стиля внутри и снаружи, а экстерьер немного склоняется в сторону приключений на природе с несколькими элементами сурового стиля и функциональными рейлингами на крыше. Однако не стоит ожидать большого дорожного просвета или дополнительных возможностей для езды по бездорожью.

Каковы интерьер и технологии в автомобиле Taos?

В Taos многое взято из бункера деталей Volkswagen, что просто прекрасно. Те же высококачественные переключатели и удобные сенсорные интерфейсы, которые вы найдете в Tiguan и Atlas, есть и в более дешевом Taos.

Приборная панель Digital Cockpit от VW также входит в стандартную комплектацию, предоставляя водителям широкий спектр возможностей настройки, чтобы предоставить как можно меньше или больше информации прямо перед вами, как вы пожелаете.

Качество материалов сравнимо со всем в сегменте, кроме шикарной Mazda CX-30 — ожидайте большое количество жесткого пластика, но с несколькими стратегически расположенными частями окрашенной отделки и мягкого кожзаменителя, чтобы украсить салон. Нам также нравится, что в каждой комплектации есть несколько вариантов двухцветной цветовой схемы.

Насколько велик Taos?

Taos на несколько дюймов длиннее, чем другие среднекомпактные внедорожники, такие как Kia Seltos и Mazda CX-30, но все же ближе к ним, чем к компактным моделям, таким как Toyota RAV4. Во время движения вы не замечаете этого дополнительного размера, но в дополнение к продуманной компоновке салона, вы абсолютно точно заметите его, когда попытаетесь усадить людей на заднее сиденье или загрузить грузовой отсек.

Заднее сиденье особенно впечатляет. Это редкость для любого компактного внедорожника, не говоря уже о таком маленьком сегменте. Это также означает, что пространство действительно удобно для взрослых, независимо от того, кто сидит впереди. Задние двери также довольно большие.

Каковы характеристики топливной экономичности и производительности Taos?

В отличие от своих конкурентов, Taos предлагает только один двигатель, но он эффективно разделяет разницу между соответствующими вариантами этих конкурентов. Его 1,5-литровая рядная четверка с турбонаддувом выдает 158 лошадиных сил и 184 фунт-фут крутящего момента.

Передний привод является стандартным и работает в паре с традиционной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод работает в паре с семиступенчатой автоматизированной механической коробкой передач с двойным сцеплением (также известной как DSG). Хотя вы можете заметить некоторые незначительные различия в их поведении, в основном это просто автоматика, которая переключается плавно, как и ожидалось.

Каков Taos в управлении?

Несмотря на то что передне- и полноприводные модели Taos имеют разные трансмиссии и задние подвески, мы не заметили особой разницы между ними за рулем. Обе версии Taos, на которых мы ездили, склонялись в сторону комфорта, а не производительности, демонстрируя хорошо контролируемые реакции на крупные неровности и поглощая мелкие дефекты дорожного покрытия с утонченностью, ожидаемой от немецкого бренда.

Его шасси более чем способно сохранять самообладание при движении по извилистой дороге, но рулевое управление Volkswagen не позволяет вам почувствовать этот опыт, не говоря уже о том, чтобы насладиться им. Его новокаиновое онемение в центре, а затем возникает ощущение, что вы крутите резинку. Если вы ищете более увлекательное управление, то Kia Seltos и Mazda CX-30 — лучшие варианты.

Так же, как и другие Volkswagen, Taos имеет не самый острый отклик на нажатие дроссельной заслонки. Будь то настройка дроссельной заслонки или задержка турбонаддува малообъемного двигателя, в результате получается автомобиль, который любит убедиться, что вы действительно это имеете в виду.