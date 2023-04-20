Автомобиль Hyundai Sonata 2022 года — отличный выбор, который отвечает всем требованиям

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Если вы ищете разумный автомобиль для передвижения от А до Б по хорошей цене, Hyundai Sonata 2022 года — это потрясающий выбор, который отвечает всем требованиям. Это семейный седан, который предлагает большое пространство для пассажиров и груза, тонны хорошо реализованных технологий, линейку эффективных двигателей и конкурентоспособную цену, включающую длительную гарантию и широкий набор функций.

Что нового в 2022 году?

Отделка SEL Plus теперь в стандартной комплектации включает прежний пакет Tech: панорамный люк, 10,25-дюймовый сенсорный экран, навигацию, стереосистему Bose и систему Highway Driving Assist.

Опция окраски Glowing Yellow была отменена, так что наши шикарные фотографии окрашенной в нее Sonata пропали. Существует также новая версия N Line Night Edition (потому что, конечно же, существует) с вездесущими темными элементами отделки, колесами и эмблемой. Она изображена на фото ниже.

Каковы интерьер Sonata и автомобильные технологии?

Hyundai Sonata 2022 года может похвастаться гладким, современным салоном с минимальным беспорядком и высококачественными материалами. Как и в большинстве новых автомобилей, экран информационно-развлекательной системы занимает видное место на приборной панели. В комплектациях SE и SEL устанавливается 8-дюймовый экран, а в комплектациях SEL Plus и выше — 10,25-дюймовый сенсорный экран. За рулем расположен настраиваемый 12,3-дюймовый дисплей виртуального кластера (опция для SEL, стандарт для SEL Plus и Limited), а в топовой комплектации Limited также предлагается полноцветный головной дисплей.

Насколько велика Sonata?

В Sonata не так много места для ног на заднем сиденье, как в роскошном Honda Accord. Пространство не такое большое, как указано в спецификации, и люди ростом выше 6 футов все еще могут сидеть друг за другом. Вы также сможете установить сзади детское кресло, не сдвигая переднее сиденье вперед. Несмотря на гладкую линию крыши, места для головы достаточно, даже больше, чем в Accord и Camry, как в спецификации, так и вживую.

Объем багажника составляет 16,3 кубических фута, что делает его больше, чем у всех среднеразмерных седанов, кроме Accord. Как мы выяснили в ходе нашего теста багажа Sonata, эта цифра означает столь же впечатляющую способность перевозить вещи. Действительно, только багажник Accord смог вместить больше вещей в наших тестах багажа среднеразмерных седанов.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Sonata?

Sonata 2022 предлагается с четырьмя силовыми агрегатами на выбор. Базовый двигатель в комплектациях SE и SEL — это 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с естественным всасыванием, развивающий 191 лошадиную силу и 181 фунт-фут крутящего момента. Эти показатели типичны для двигателей начального уровня в среднеразмерном сегменте. Расход этого двигателя составляет 28 миль в час по городу, 38 миль по шоссе и 32 миль в час в комбинации приборов в модели SE и 27/37/31 в модели SEL.

Переход к моделям SEL Plus и Limited означает переход на 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Этот двигатель производит меньше мощности (180 лошадей), чем базовый 2.5, но больше крутящего момента (195 фунт-фут). Он также имеет схожие показатели с другими двигателями с турбонаддувом более низкого класса, предлагаемыми конкурентами, например, 1,5-литровым двигателем Honda Accord. Этот двигатель также оценивается как 27/37/31.

Самым мощным двигателем является 2,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель под капотом Sonata N Line. Он выдает 290 л. с. и 311 фунт-фут крутящего момента.

В отличие от других "Сонат", в N Line используется автоматизированная механическая коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями, которая также обеспечивает регулировку оборотов и контроль запуска. Турбо-четверка N Line не может сравниться по мощности с V6 Toyota Camry, хотя она предлагает больший крутящий момент. По оценкам EPA, расход топлива для N Line составляет 23/33/27.

Какова "Соната" в управлении?

Вы, вероятно, не получите удовольствия от вождения, но в нем нет пороков, и он не утомит вас до смерти полностью анестезированными органами управления. Возьмите рулевое управление, которое имеет линейное, последовательное усилие и достаточно отзывчиво реагирует на ваши действия. Нам также нравится новый четырехспицевый руль Hyundai с приятными очертаниями.

Sonata Hybrid управляется больше как обычный автомобиль на бензине, чем ее конкуренты, благодаря традиционной трансмиссии. Accord Hybrid больше похож на электромобиль (с двигателем, который иногда воет независимо от того, что делает ваша правая нога), в то время как Toyota Camry едет тихо благодаря e-CVT.

Если вас отпугивает типичная странность гибрида, то вам стоит приобрести именно этот автомобиль. В то же время, вы определенно заметите электрическую подпитку двигателя при ускорении.

1,6-литровый турбодвигатель оснащен новой технологией двигателя CVVD от Hyundai, но вы бы не узнали, что происходит что-то особенное, если бы не были предупреждены. Это маленький крутящий четырехцилиндровый двигатель с достаточной мощностью, чтобы быстро тронуться с места.

Крутящего момента хватает во всем диапазоне оборотов, задержка минимальна, и его достаточно приятно слушать. Это просто не существенное повышение производительности.

Hyundai Sonata 2022 / Что стало с автомобилем за полтора года эксплуатации