Ford Explorer 2023 года: от Timberline до King Ranch — отделка для любого случая

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Выбор версии Ford Explorer 2023 года — это как поход в любимое кафе в городе. Есть масса вариантов и большинство из них довольно хороши. Некоторые из самых странных и необычных комплектаций также являются одними из лучших.

Если вам нужна мощность и лучшая управляемость, есть модель ST. Вам нужна только спортивная внешность? Переходите в комплектацию ST-Line. Возможно, вас интересует что-то более подходящее для легкого бездорожья? В таком случае, вас зовет к себе модель Timberline. Как и практически у всех конкурентов в этом сегменте, здесь предлагаются ультралюксовые комплектации: King Ranch или Platinum.

Какофония вариантов отделки дополняется множеством вариантов силовых агрегатов. Вы можете получить мощный 3,0-литровый твин-турбо V6 для максимальной буксировки и ускорения, а можете выбрать гибрид, чтобы сэкономить на топливе.

К счастью, базовый четырехцилиндровый турбомотор также является приятным двигателем — здесь трудно ошибиться. Заднеприводная платформа может стать большим плюсом для тех, кто отдает предпочтение динамике и возможностям, но не ждите, что Explorer будет чемпионом по управляемости, потому что это не так.

С другой стороны, Explorer является одним из самых дорогих вариантов в этом классе автомобилей. Несмотря на это, качество интерьера ниже среднего для данного сегмента и намного ниже лучших в своем классе вариантов Hyundai Palisade или Kia Telluride.

Что нового в 2023 году?

Ford Explorer 2023 года полностью перешел из 2022 года. В прошлом году Ford внес ряд изменений и дополнений в модельный ряд, о которых вы можете прочитать здесь.

Каковы интерьер и технологии в салоне Explorer?

В прошлом году Ford представил версии Timberline и King Ranch, они добавляют столь необходимые цвета и визуальный интерес к довольно скучному интерьеру.

Некоторые даже могут назвать его немного уродливым, особенно когда большой вертикально ориентированный сенсорный экран приклеен к приборной панели. По сравнению с Kia Telluride, Hyundai Palisade или Toyota Highlander он выглядит ужасно низкопробным, а качество материалов мало что меняет в этом восприятии.

В стандартную комплектацию каждого Explorer входит информационно-развлекательный интерфейс Sync3 от Ford. Он хорошо реагирует на ввод и жесты пролистывания, значки легко читаются и нажимаются, а содержание функций типично богато для этого сегмента.

Это включает в себя Android Auto и Apple CarPlay, но использование родных элементов управления Sync3 для навигации или воспроизведения музыки со смартфона все еще вполне приемлемо.

Хотя все Explorer оснащены Sync3, экран, управляющий системой, различается. Стандартный 8-дюймовый сенсорный экран легко увидеть и достать, и нам нравится дополнительная корзина для смартфона под ним. Это исчезает с 10,1-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным экраном, который является опцией для ST и стандартом для Platinum и King Ranch.

Насколько велик Explorer?

Нынешний Explorer больше как своего предшественника, так и большинства конкурентов. При длине 198,8 дюйма больше только габариты Chevy Traverse и Jeep Grand Cherokee L. К счастью, за рулем он не ощущается таким большим.

Внутри размеры Explorer указывают на то, что он выше среднего, но не лучший по пространству для ног во втором и третьем ряду. Вживую он показался нам менее просторным, чем можно было бы предположить по его размерам, особенно на третьем ряду.

Хотя там есть большое пространство для головы, это в основном результат низко расположенного сиденья. Таким образом, хотя между рядами в буквальном смысле больше пространства, вашим пассажирам (даже детям) будет менее комфортно, поскольку их пятые точки будут слишком близко к земле, а ноги — меньше поддерживаться. Они будут более счастливы в Traverse, Grand Cherokee L, Kia Telluride или Hyundai Palisade.

Однако грузовой отсек так же хорош, как и его размеры. Благодаря съемной панели пола за поднятым третьим рядом остается больше места, чем у большинства конкурентов.

Разница в максимальном грузовом пространстве (все ряды опущены) между конкурентами незначительна, но эти дополнительные кубы за задним рядом могут означать разницу между тем, чтобы взять с собой весь багаж, купить бокс на крышу или заставить кого-то сидеть с вещевым мешком на коленях в течение трех часов.

Каковы показатели топливной экономичности и производительности Explorer?

Вот где Ford Explorer 2023 года действительно сияет. В стандартную комплектацию большинства комплектаций входит 2,3-литровая рядная четверка с турбонаддувом, развивающая 300 лошадиных сил и 310 фунт-фут крутящего момента. Это значительно лучше, чем двигатели V6 с естественным впрыском топлива, устанавливаемые на большинство конкурентов.

Десятиступенчатый автомат и задний привод входят в стандартную комплектацию, а полный привод предлагается в качестве опции.

Оценки экономии топлива на 2023 год не были опубликованы на момент написания статьи, но они вряд ли будут отличаться от окончательных цифр 2022 года: 21 mpg по городу, 28 mpg по шоссе и 24 mpg в сочетании с RWD и 20/27/23 с AWD. Timberline только с AWD — 19/22/21.

В стандартную комплектацию King Ranch и Platinum входит 3,0-литровый турбированный V6 "EcoBoost" мощностью 365 л. с. и 380 фунт-фут крутящего момента, что превосходит все предложения конкурентов, кроме V8-сильных Dodge Durango и Grand Cherokee L.

Explorer ST получает улучшенную версию того же двигателя мощностью 400 л. с. и 415 фунт-фут крутящего момента. Ford утверждает, что он разгоняется с нуля до 60 миль/ч за 5,5 секунды, что, конечно, быстро, но не так быстро, как мы ожидали, учитывая его мощность и характеристики некоторых конкурентов.

Наконец, Explorer Hybrid сочетает 3,3-литровый V6 с естественным всасыванием с электромотором и блоком литий-ионных батарей под кабиной со стороны пассажира. Его общая мощность составляет 318 л. с.

По оценкам EPA, экономия топлива составляет 27 миль в час по городу, 28 миль в час по шоссе и 27 миль в час в сочетании с задним приводом. С полным приводом этот показатель снижается до 23/26/25. Это, конечно, не слишком впечатляет, поскольку, согласно тем же оценкам EPA, вы сэкономите в среднем около 100 долларов в год, выбрав гибрид вместо стандартного двигателя.

Кроме того, для сравнения, гибридный Toyota Highlander Hybrid с полным приводом расходует 35 миль в час в комбинированном режиме. Это такая большая разница, как кажется.

Каков Explorer в управлении?

Неудивительно, что ощущения от вождения Explorer отличаются в зависимости от выбора двигателя и трансмиссии. Разгон у базового двигателя сильный, и мы не думаем, что вы будете скучать по наличию V6. Конечно, ускорение сравнительно быстрое с турбированными V6, но они стоят так дорого, что большинство потенциальных покупателей сочтут их спорным вопросом.

К счастью, эксперты обнаружили, что заднеприводный четырехцилиндровый XLT демонстрирует большую маневренность и готовность менять направление движения, чем более мощный Platinum. Более легкий двигатель на передних колесах, не обремененных карданными валами, способствует этому.

В Explorer ST действительно улучшена подвеска, но не испорчена. Рулевое управление, однако, не улучшилось, и в целом мы сочли, что ST слишком большой и тяжелый, чтобы считаться настоящим автомобилем с динамическими характеристиками. Кроме того, он еще не настолько перегружен, чтобы сравниться с радостно абсурдным Dodge Durango SRT.

Гибрид, тем временем, впечатляет своей утонченностью, производительностью и отсутствием недостатков в управлении.

Однако его преимущество в экономии топлива настолько незначительно, что его трудно рекомендовать, если только вы не ездите в основном в пробках, где его заметно лучшие показатели в городе действительно будут иметь значение.

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