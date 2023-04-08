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Даниил Полоников

Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года может похвастаться впечатляющей экономией топлива

4:08
Авто

Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года — это новый представитель сегмента среднеразмерных внедорожников. Это авто основано на модели 2023 Corolla Cross и может похвастаться впечатляющей экономией топлива и производительностью. В этом обзоре мы подробно рассмотрим ее особенности, преимущества и недостатки.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года может похвастаться впечатляющей экономией топлива

Экономия топлива

Самым значительным преимуществом Corolla Cross Hybrid 2023 года перед конкурентами является впечатляющая экономия топлива. По оценкам EPA, экономия топлива составляет 45 mpg по городу, 38 mpg по шоссе и 42 mpg в сочетании, что превосходит большинство конкурентов в классе. Согласно оценкам стоимости топлива EPA, выбирая Corolla Cross Hybrid, вы можете сэкономить около 500 долларов в год.

Производительность

Corolla Cross Hybrid оснащается гибридной силовой установкой Toyota пятого поколения, которая также используется в Toyota Prius 2023 года. Его полноприводная версия включает третий двигатель для приведения в движение задней оси, обеспечивая общую мощность системы в 196 лошадиных сил. Эта мощность значительно выше, чем 169 лошадиных сил у Cross на бензине. С такой мощностью Corolla Cross Hybrid становится одним из самых быстрых автомобилей в сегменте, по сравнению с более медленной версией на бензине.

Спортивные уровни отделки

Corolla Cross Hybrid поставляется исключительно в спортивных комплектациях Toyota, SE, XSE и новой базовой комплектации S. Комплектации SE и XSE оснащены спортивной подвеской, которая обеспечивает дополнительную механическую поддержку ходовых качеств автомобиля. Хотя ощущения не говорят "спортивные", но и не вялые. Инертные реакции рулевого управления не помогают, но переключение автомобиля в режим Sport добавляет дополнительную развесовку. Этого вы не найдете в обычной Corolla Cross.

Внешний вид

Комплектации S/SE/XSE оснащены специфическими для гибридов улучшениями, включая новое лицо, трапециевидную решетку радиатора, украшенную черной глянцевой отделкой, и выступ, выступающий между фарами, как нос пуговицы. Внутри него находится значок Toyota, любопытно, что он выполнен в черном цвете, чтобы соответствовать полностью черному значку SE.

Corolla Cross Hybrid выглядит более родственной RAV4, особенно с черной контрастной крышей, доступной в качестве отдельной опции за 500 долларов на SE и XSE. Задняя часть имеет уникальную глянцевую черную отделку на нижнем бампере, а "рейлинги на крыше" включены в комплектации SE и XSE, хотя они представляют собой лишь приподнятые элементы отделки с закрепленными на них поперечинами. Также для этой модели предлагаются уникальные дизайны колес.

Недостатки

К недостаткам Corolla Cross Hybrid можно отнести менее спортивную динамику, инертные реакции рулевого управления. Кроме того, несмотря на более плавное включение двигателя по сравнению с прошлыми гибридами Toyota, вездесущий гул при нажатии на педаль газа все еще присутствует и может быстро надоесть.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года предлагает впечатляющую экономию топлива, значительное преимущество в производительности и эксклюзивные спортивные уровни отделки.

У него есть некоторые недостатки, такие как менее спортивная динамика и шум от работы двигателя, но большинство покупателей не обратят на них внимания ради его огромной экономии топлива и совершенно компетентных реакций на управление. Corolla Cross Hybrid — отличный выбор для простого, легкого в управлении автомобиля для поездок на работу. 

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Новая Toyota Corolla Cross 2023 года — лучший гибридный внедорожник
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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