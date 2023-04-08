Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года может похвастаться впечатляющей экономией топлива

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Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года — это новый представитель сегмента среднеразмерных внедорожников. Это авто основано на модели 2023 Corolla Cross и может похвастаться впечатляющей экономией топлива и производительностью. В этом обзоре мы подробно рассмотрим ее особенности, преимущества и недостатки.

Экономия топлива

Самым значительным преимуществом Corolla Cross Hybrid 2023 года перед конкурентами является впечатляющая экономия топлива. По оценкам EPA, экономия топлива составляет 45 mpg по городу, 38 mpg по шоссе и 42 mpg в сочетании, что превосходит большинство конкурентов в классе. Согласно оценкам стоимости топлива EPA, выбирая Corolla Cross Hybrid, вы можете сэкономить около 500 долларов в год.

Производительность

Corolla Cross Hybrid оснащается гибридной силовой установкой Toyota пятого поколения, которая также используется в Toyota Prius 2023 года. Его полноприводная версия включает третий двигатель для приведения в движение задней оси, обеспечивая общую мощность системы в 196 лошадиных сил. Эта мощность значительно выше, чем 169 лошадиных сил у Cross на бензине. С такой мощностью Corolla Cross Hybrid становится одним из самых быстрых автомобилей в сегменте, по сравнению с более медленной версией на бензине.

Спортивные уровни отделки

Corolla Cross Hybrid поставляется исключительно в спортивных комплектациях Toyota, SE, XSE и новой базовой комплектации S. Комплектации SE и XSE оснащены спортивной подвеской, которая обеспечивает дополнительную механическую поддержку ходовых качеств автомобиля. Хотя ощущения не говорят "спортивные", но и не вялые. Инертные реакции рулевого управления не помогают, но переключение автомобиля в режим Sport добавляет дополнительную развесовку. Этого вы не найдете в обычной Corolla Cross.

Внешний вид

Комплектации S/SE/XSE оснащены специфическими для гибридов улучшениями, включая новое лицо, трапециевидную решетку радиатора, украшенную черной глянцевой отделкой, и выступ, выступающий между фарами, как нос пуговицы. Внутри него находится значок Toyota, любопытно, что он выполнен в черном цвете, чтобы соответствовать полностью черному значку SE.

Corolla Cross Hybrid выглядит более родственной RAV4, особенно с черной контрастной крышей, доступной в качестве отдельной опции за 500 долларов на SE и XSE. Задняя часть имеет уникальную глянцевую черную отделку на нижнем бампере, а "рейлинги на крыше" включены в комплектации SE и XSE, хотя они представляют собой лишь приподнятые элементы отделки с закрепленными на них поперечинами. Также для этой модели предлагаются уникальные дизайны колес.

Недостатки

К недостаткам Corolla Cross Hybrid можно отнести менее спортивную динамику, инертные реакции рулевого управления. Кроме того, несмотря на более плавное включение двигателя по сравнению с прошлыми гибридами Toyota, вездесущий гул при нажатии на педаль газа все еще присутствует и может быстро надоесть.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года предлагает впечатляющую экономию топлива, значительное преимущество в производительности и эксклюзивные спортивные уровни отделки.

У него есть некоторые недостатки, такие как менее спортивная динамика и шум от работы двигателя, но большинство покупателей не обратят на них внимания ради его огромной экономии топлива и совершенно компетентных реакций на управление. Corolla Cross Hybrid — отличный выбор для простого, легкого в управлении автомобиля для поездок на работу.

Новая Toyota Corolla Cross 2023 года — лучший гибридный внедорожник