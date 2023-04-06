Toyota планирует переоборудовать заводской цех для новой платформы аккумуляторных электромобилей

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Toyota Motor Corp, крупнейший в мире автопроизводитель, рассматривает возможность капитального ремонта заводских цехов, поскольку намечает переход на новую, специализированную платформу для аккумуляторных электромобилей (BEV).

В компании произошли радикальные изменения в руководящем составе, и новый генеральный директор Кодзи Сато может подтвердить, что новая архитектура EV находится в разработке, на своем первом брифинге в пятницу.

Необходимость в специальной аккумуляторно-электрической платформе была подчеркнута на внутренней презентации, на которой присутствовал Сато.

Компания признает, что ей необходимо соответствовать инновациям Tesla Inc в области дизайна и производства, чтобы снизить производственные затраты и превратить свой полностью электрический бизнес в более высокодоходный, как это сделал ее конкурент из Кремниевой долины.

Новая платформа EV, если она будет внедрена, станет результатом масштабного пересмотра стратегии Toyota в отношении электромобилей, проведенного в прошлом году. Ее нынешняя производственная архитектура, система e-TNGA, была запущена в 2019 году и выпускает электромобили на одном конвейере с бензиновыми автомобилями и гибридами.

По словам источников, несколько проектов, которые должны были использовать преимущества платформы e-TNGA, сейчас откладываются или отменяются. Отдельный источник сообщил, что отсутствие у Toyota аккумуляторных электрических моделей, похоже, вредит ее продажам.

По мнению критиков, Toyota уже давно пора переходить на электромобили с аккумуляторами.

Спрос на электромобили с аккумуляторами превысил скромные оценки Toyota, а экологи и инвесторы все громче заявляют о необходимости ускорить темпы развития Toyota.

Toyota должна удовлетворить ожидаемый мировой спрос на электромобили, которые, по прогнозам, к 2030 году составят более половины от общего объема производства автомобилей. Переход на новую платформу BEV поможет Toyota конкурировать с другими мировыми соперниками и обеспечит экономию затрат, подобно инновациям Tesla.

Ожидается, что в новой стратегии Toyota будет делать упор на "разнообразные силовые агрегаты", при этом бензиновые гибриды останутся ключевым направлением ее бизнеса, в то время как она будет наращивать производство EV.

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