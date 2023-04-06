2024 Mazda CX-9 стремится к роскоши

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Сядьте на водительское сиденье новой Mazda CX-9 Turbo S в топовой комплектации Premium Plus и достаточно 20 секунд, чтобы понять, куда движется эта марка: мягкая кожа наппа на сиденьях, светлое дерево японского клена на центральной консоли и дверях, красивая ткань на приборной панели.

Все это очень похоже на Volvo XC9 или Genesis GV80. В последнее время Mazda придает своим автомобилям и внедорожникам больше стиля и более богатого внутреннего убранства в дополнение к увлекательным дорожным манерам, которые остаются неотъемлемой частью ДНК бренда. Теперь появился CX-9, самый большой, самый мощный и, безусловно, самый роскошный автомобиль Mazda. Создается впечатление, что компания защитила магистерскую диссертацию по созданию высококлассных продуктов.

Новинка с нуля

Mazda заявляет, что CX-9 будет служить флагманом компании, и компания явно серьезно отнеслась к этой миссии. Это не переделка существующего продукта. CX-9 построен на совершенно новой архитектуре, оснащен двумя новыми двигателями — один из них плагин-гибрид — и передает свою мощность через новую трансмиссию на новую систему полного привода.

CX-9 сидит на платформе, которую Mazda называет Large. Под любым другим названием это заднеприводная архитектура, в которой двигатель расположен продольно, а не поперечно, как в CX-9 и всех других моделях Mazda, кроме Miata. Все CX-9 поставляются с полным приводом в стандартной комплектации.

У новой основы есть и другая цель: она позволяет CX-9 выглядеть как внедорожник премиум-класса, которым он пытается стать. Это стало возможным благодаря большему соотношению между осью и двигателем — расстоянию от передних колес до приборной панели, чего невозможно достичь при поперечном расположении двигателя и переднем приводе. В результате капот длиннее, а салон расположен дальше назад. Это более элегантная пропорция, которая используется в роскошных автомобилях от BMW до Benzes.

Тщательно подогнанный листовой металл с красивыми деталями украшает этот премиальный профиль. CX-9 выглядит внушительно, но на самом деле внешне он лишь немного больше CX-9, который придет ему на смену в конце 2023 года — на 1,4 дюйма длиннее, на 0,6 дюйма выше и на 1,0 дюйм шире.

Габаритная длина 200,8 дюйма и длинная колесная база 122,8 дюйма позволяют отнести его внешние размеры к более крупному сегменту среднеразмерных внедорожников, который включает в себя все модели от Kia Telluride до Toyota 4Runner. Единственное существенное отличие CX-9 от CX-9 — это колесная база, которая длиннее на 7,5 дюймов.

Три модели CX-9

CX-9 выпускается в трех моделях: Turbo, Turbo S и PHEV (подключаемый гибрид). Первые две модели оснащаются двигателем, который помогает CX-9 чувствовать себя настоящим: 3,3-литровой рядной шестеркой с турбонаддувом и гибридной системой помощи 48 вольт, 17 л. с.

Как 48-вольтовый гибридный вспомогательный двигатель, так и более мощный электромотор plug-in находятся между двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Первый автомат Mazda с более чем шестью скоростями, он был разработан полностью собственными силами.

Mazda решила использовать мокрый пакет сцепления вместо обычного гидротрансформатора; такая схема более компактна, что уменьшает размеры трансмиссии и открывает дополнительное пространство для ног пассажиров на переднем сиденье за счет уменьшения ширины трансмиссионного тоннеля.

Несколько уровней отделки и места для шести, семи или восьми человек

Одним из недостатков магистерской диссертации Mazda является головокружительное количество вариантов отделки CX-9 и конфигураций сидений.

CX-9 Turbos предлагает пять доступных вариантов отделки (Select, Preferred, Preferred Plus, Premium и Premium Plus), в которых по мере продвижения по лестнице увеличивается количество функций и улучшаются материалы интерьера.

Модели Turbo S и PHEV предлагают только несколько верхних отделок, между которыми есть незначительные различия. После выбора комплектации вам необходимо определиться с предпочтительной конфигурацией сидений, которая вполне может изменить комплектацию, которую вы в итоге выберете.

Различные уровни отделки и места для шести, семи или восьми человек

В зависимости от модели и комплектации CX-9 предлагает конфигурации с шестью, семью или восемью пассажирами. Различные варианты компоновки сочетают в себе три поперечных сиденья для второго и третьего рядов с доступными капитанскими креслами второго ряда и двумя поперечными сиденьями третьего ряда. Разберитесь в этом Кубике Рубика возможностей, и вы дома.

Цены на турбомоторы начинаются от 40 970 долларов, на PHEV — от 48 820 долларов, а на Turbo S — от 53 125 долларов. Независимо от того, какую комплектацию вы выберете, на первых двух рядах будет достаточно места, но на третьем ряду слишком мало места для ног, чтобы быть удобным для взрослых, и только дети смогут сидеть втроем на последнем ряду.

Turbo S был олицетворением роскоши, с длинным списком стандартного оборудования, включающим вышеупомянутую обивку из кожи наппа и красивые деревянные вставки, подогрев и вентиляцию передних сидений и капитанских кресел второго ряда, центральную консоль второго ряда, трехзонный климат-контроль, дисплей на голове, аудиосистему Bose с 12 динамиками, люк с электроприводом и многое другое.

Модели Turbo S получают 12,3-дюймовый цифровой дисплей приборов и 12,3-дюймовый центральный информационно-развлекательный экран, по сравнению с 7,0 и 10,3 дюймами, соответственно, в младших комплектациях. В интерьере есть немного жесткого пластика, но он хорошо замаскирован. Все CX-9 поставляются с полным набором технологий безопасности, помогающих водителю.

Еще лучше то, что органы управления отличаются освежающей прямолинейной простотой. Да, в центральный экран встроено множество функций — навигация, настройка системы автомобиля и опции персонализации, среди прочих, но мы приветствуем решение Mazda использовать жесткие кнопки и ручки для управления климат-контролем, аудиосистемой и некоторыми другими функциями. Отключение системы помощи при движении по полосе или функции "стоп-старт" происходит одним нажатием кнопки. Иногда старые способы — лучшие способы.

Ездит, как "Мазда"

Эта прямолинейность проявляется и в том, как CX-9 управляется. Это увлекательный автомобиль — приятный и изысканный, но никогда не подавляющий. В линейке CX-9 отсутствуют пневморессоры и регулируемые амортизаторы, которые часто встречаются на внедорожниках премиум-класса, но они не пропали. Поездка на 21-дюймовых всесезонных шинах — в младших комплектациях стандартно устанавливаются 19-дюймовые — отличается упругостью, но не жесткостью.

Вы чувствуете дорогу, но в хорошем смысле. Управляемость устойчива на автомагистралях и уверенна на многих милях мокрых двухполосных дорог, по которым мы проезжали. Руль упругий, рулевое управление прогрессивное и уверенное. CX-9 уверенно чувствует себя в поворотах, и он не дрогнул, когда мы опирались на него на некоторых менее влажных участках. Динамическая разница между Turbo S и PHEV была очень незначительной; они оба удовлетворительно утонченные и компетентные. Так что, да, CX-9 управляется как Mazda.

Новая рядная шестерка с турбонаддувом в Turbo S хорошо сочетается с стильным обликом CX-9. При мощности 340 л. с. в 3,3 литра он не кричит — автомат переключается на 6000 об/мин. Но он гладкий, как Häagen-Dazs, и хорошо тянет практически с любой скорости, практически без заметной задержки турбонаддува.

По словам представителей Mazda, в некоторой степени отзывчивость двигателя на низких оборотах объясняется его высокой степенью сжатия 12,0 к 1, а также крутящим моментом, обеспечиваемым 48-вольтовой гибридной системой помощи на более низких оборотах двигателя.

Турбо-шестерка издает приятное рычание на высоких оборотах, которое исчезает до шепота на скоростях шоссе. Mazda "слегка" усиливает звук двигателя с помощью цифровых технологий.

В повседневной езде "шестерка" хорошо сочетается с новым восьмиступенчатым автоматом. Коробка переключается достаточно плавно и дольше держит передачи в режиме Sport, но нет специального режима ручной трансмиссии, а переключения вниз с помощью лепестков на рулевом колесе происходят с задержкой. Мы не ездили на базовом турбомоторе, но обе версии "шестерки" обеспечивают 25 миль в час в комбинированном режиме, что является вполне конкурентоспособным показателем в этом сегменте.

Трансмиссия PHEV также довольна своей работой. Бензиновый двигатель имеет спортивный звук выхлопа, а гибридная система имеет более чем достаточный крутящий момент, чтобы тянуть CX-9 без особых усилий. Аккумулятор PHEV емкостью примерно 14,8 кВт/ч находится под полом прямо над задней осью.

Это хорошо интегрированная система, которая плавно подключает бензиновый двигатель, когда сок заканчивается или когда требуется большее ускорение, чем может обеспечить электромотор.

Этот внедорожник красив, роскошен и стоит недорого по сравнению с автомобилями премиум-класса, с которыми он стремится конкурировать. Он управляется с правильным балансом спортивности и утонченности, чтобы быть одновременно увлекательным и в должной мере уютным.

Снаружи он выглядит привлекательно, а внутри хорошо оборудован. Но купится ли широкая публика на предпосылку магистерской диссертации Mazda — что бренд со значком мейнстрима на решетке радиатора способен конкурировать с внедорожниками премиум-класса? В ближайшие несколько недель CX-9 поступит в дилерские центры, и мы скоро узнаем об этом.

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