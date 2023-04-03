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Даниил Полоников

Искусственный интеллект ChatGPT помог отменить штраф за парковку

2:39
Авто

Вы когда-нибудь получали штраф за парковку и думали, что должен быть способ оспорить его? Благодаря силе искусственного интеллекта один человек в России смог успешно обжаловать свой штраф за парковку и добиться его отмены.

Искусственный интеллект ChatGPT помог отменить штраф за парковку

ChatGPT, передовая нейронная сеть, смогла сгенерировать апелляционное письмо, которое было принято без каких-либо возражений со стороны властей. Вот как это произошло.

Инцидент

Мужчина припарковал свой автомобиль в месте, которое, по его мнению, было законным. Однако вернувшись к своему автомобилю, он обнаружил на лобовом стекле штраф за парковку. Разочарованный и убежденный в том, что припарковался правильно, он решил оспорить штраф.

Апелляция

Мужчина обратился к нейросети ChatGPT, чтобы она помогла ему составить апелляционное письмо. Используя обработку естественного языка (NLP), ChatGPT проанализировал аргументы мужчины и создал убедительное и последовательное апелляционное письмо.

В письме утверждалось, что знак парковки в этом районе был двусмысленным и не давал четкого определения, разрешена парковка или нет. В письме также подчеркивалось, что в этом месте не было ни краски, ни других знаков, которые бы указывали на то, что парковка запрещена.

Результат

Апелляция была удовлетворена, и штраф за парковку был отменен. Власти приняли письмо ChatGPT без каких-либо возражений, показав, что искусственный интеллект может оказать значительное влияние на нашу правовую систему.

Последствия для будущего

Использование искусственного интеллекта в юридических вопросах является растущей тенденцией, и все больше юрфирм и специалистов в области права обращаются к ИИ для оптимизации своей работы и улучшения результатов. ИИ может анализировать огромные объемы данных, прогнозировать результаты и даже генерировать юридические документы.

Однако использование ИИ в юридических вопросах также поднимает этические вопросы, такие как возможность предвзятости и ответственность за документы, созданные ИИ.

В заключение следует отметить, что случай с отмененным штрафом за неправильную парковку показывает, как искусственный интеллект может быть использован на благо отдельных людей и общества в целом. Хотя еще предстоит ответить на многие вопросы, касающиеся использования искусственного интеллекта в юридических вопросах, нет сомнений в том, что он способен произвести революцию в подходе к праву. 

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ChatGPT — как зарегистрироваться и начать пользоваться в России [ПОДРОБНЫЙ ГАЙД по Chat GPT]
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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