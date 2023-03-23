Это внедорожник начального уровня от Audi, модель Q2. Продающийся с 2016 года и получивший легкий фейслифтинг в 2020 году Q2 является странностью для Audi — и тем, что не будет заменён, когда его окончательно снимут с продажи, что компания признала в 2022 году.
Он предназначался для людей, ведущих активный образ жизни, которые любят заниматься такими вещами, как виндсерфинг или прыжки с парашютом, но в действительности его покупают небольшие семьи, которых обманули, заставив думать, что что-то с претензией на внедорожник больше, чем есть на самом деле.
Он более громоздкий, чем Audi A1 или A3, но на самом деле он немного дальше от земли и не намного больше. Таким образом, вы платите за эстетику, а не за грозное присутствие над другими участниками дорожного движения. Q3 и Q5 похожи на то, что мы теперь знаем как "внедорожники"; мы бы сказали, что Q2 слишком скромного роста, чтобы полностью соответствовать этому понятию. Считайте его A1.5 Allroad.
Это, вероятно, черная овца в линейке компании — мнения о ее блочной внешности могут разделиться, но, по крайней мере, она выделяется на фоне некоторых других автомобилей компании с более шаблонным дизайном. Здесь есть и яркая цветовая палитра, и контрастные задние стойки, и опциональная графика, которая поможет создать визуальный эффект. Вы можете заказать огромные колеса (но ради вашего позвоночника не стоит этого делать), а спереди и сзади установлены стандартные светодиодные фонари.
В Q2 предлагается всего два варианта бензиновых двигателей: 30 TFSI с 1,0-литровым турбированным 3-цилиндровым двигателем мощностью 108 л. с., разгоняется от 0 до 62 миль/ч за 11,2 секунды и развивает максимальную скорость 122 миль/ч. Модель 35 TFSI с 1,5-литровым турбированным 4-цилиндровым двигателем выдает 148 л. с., разгоняется до 62 миль/ч за 8,6 секунды и развивает максимальную скорость 132 миль/ч.
Модель 30 поставляется только с шестиступенчатой механической коробкой передач, в то время как модель 35 получает эту опцию плюс семиступенчатую автоматическую коробку S-tronic, если вы хотите потратить дополнительные £1,500 или около того. Весь модельный ряд Q2 укладывается в диапазон WLTP от 43 до 48 миль в час, при этом начальная модель является самой экономичной.
Q2 имеет четыре уровня отделки, это:
Все они переднеприводные, и вы получаете 16-дюймовые легкосплавные диски, семидюймовый экран мультимедиа (не сенсорный, следует отметить — это последний шанс Audi MMI clickwheel), кондиционер, датчики парковки и заднюю дверь с электроприводом. Стоимость автомобиля начинается от 24 635 фунтов стерлингов и достигает 34 640 фунтов стерлингов за модель Black Edition 35 TFSI с автоматической коробкой передач.
Как едет Q2
Q2 достаточно хорошо едет и останавливается — он не особенно динамичен, даже небольшое увеличение высоты подвески приводит к определенному компромиссу. В повороты входит хорошо и ровно, но это благодаря жесткой подвеске, которая полагается на шины для обеспечения плавного хода. Если поставить колеса побольше, все быстро пойдет под уклон. 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель имеет характер, но медленный, в то время как более мощный 1,5 менее характерен, но немного быстрее.
Audi Q2 — это хорошо. Похвала на самом слабом уровне, вы наверняка заметили. Но если серьезно, это автомобиль, который так же трудно критиковать, как и хвалить. Он достаточно маленький и аккуратный, чтобы быть приличным городским автомобилем, достаточно вместительный для нужд пар и небольших семей, и — в который раз в салоне Audi — он выглядит немного противоречиво.
Если вам нравится внешний вид, и вас не особенно волнует соотношение цены и качества или удовольствие от вождения, то смело берите. Ожидайте от автомобиля такого же удовольствия, как от готового блюда из микроволновки. Если же вы не придираетесь к лишней стилизации и вам не все равно, как едет ваш автомобиль, перейдите на другую сторону салона Audi и купите более убедительный A3.
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