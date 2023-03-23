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Даниил Полоников

AUDI Q2 — автомобиль, который так же трудно критиковать, как и хвалить

5:25
Авто

Это внедорожник начального уровня от Audi, модель Q2. Продающийся с 2016 года и получивший легкий фейслифтинг в 2020 году Q2 является странностью для Audi — и тем, что не будет заменён, когда его окончательно снимут с продажи, что компания признала в 2022 году.

AUDI Q2 — автомобиль, который так же трудно критиковать, как и хвалить

AUDI Q2

Он предназначался для людей, ведущих активный образ жизни, которые любят заниматься такими вещами, как виндсерфинг или прыжки с парашютом, но в действительности его покупают небольшие семьи, которых обманули, заставив думать, что что-то с претензией на внедорожник больше, чем есть на самом деле.

Он не такой большой, как вы думаете

Он более громоздкий, чем Audi A1 или A3, но на самом деле он немного дальше от земли и не намного больше. Таким образом, вы платите за эстетику, а не за грозное присутствие над другими участниками дорожного движения. Q3 и Q5 похожи на то, что мы теперь знаем как "внедорожники"; мы бы сказали, что Q2 слишком скромного роста, чтобы полностью соответствовать этому понятию. Считайте его A1.5 Allroad.

Выглядит немного иначе, чем другие "Ауди", не так ли?

Это, вероятно, черная овца в линейке компании — мнения о ее блочной внешности могут разделиться, но, по крайней мере, она выделяется на фоне некоторых других автомобилей компании с более шаблонным дизайном. Здесь есть и яркая цветовая палитра, и контрастные задние стойки, и опциональная графика, которая поможет создать визуальный эффект. Вы можете заказать огромные колеса (но ради вашего позвоночника не стоит этого делать), а спереди и сзади установлены стандартные светодиодные фонари.

Каковы варианты двигателей

В Q2 предлагается всего два варианта бензиновых двигателей: 30 TFSI с 1,0-литровым турбированным 3-цилиндровым двигателем мощностью 108 л. с., разгоняется от 0 до 62 миль/ч за 11,2 секунды и развивает максимальную скорость 122 миль/ч. Модель 35 TFSI с 1,5-литровым турбированным 4-цилиндровым двигателем выдает 148 л. с., разгоняется до 62 миль/ч за 8,6 секунды и развивает максимальную скорость 132 миль/ч.

Модель 30 поставляется только с шестиступенчатой механической коробкой передач, в то время как модель 35 получает эту опцию плюс семиступенчатую автоматическую коробку S-tronic, если вы хотите потратить дополнительные £1,500 или около того. Весь модельный ряд Q2 укладывается в диапазон WLTP от 43 до 48 миль в час, при этом начальная модель является самой экономичной.

Какие существуют спецификации

Q2 имеет четыре уровня отделки, это:

  • базовая комплектация — Technik,
  • затем следуют модели Sport, S Line и Black Edition.

Все они переднеприводные, и вы получаете 16-дюймовые легкосплавные диски, семидюймовый экран мультимедиа (не сенсорный, следует отметить — это последний шанс Audi MMI clickwheel), кондиционер, датчики парковки и заднюю дверь с электроприводом. Стоимость автомобиля начинается от 24 635 фунтов стерлингов и достигает 34 640 фунтов стерлингов за модель Black Edition 35 TFSI с автоматической коробкой передач.

Как едет Q2

Q2 достаточно хорошо едет и останавливается — он не особенно динамичен, даже небольшое увеличение высоты подвески приводит к определенному компромиссу. В повороты входит хорошо и ровно, но это благодаря жесткой подвеске, которая полагается на шины для обеспечения плавного хода. Если поставить колеса побольше, все быстро пойдет под уклон. 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель имеет характер, но медленный, в то время как более мощный 1,5 менее характерен, но немного быстрее.

Audi Q2 — это хорошо. Похвала на самом слабом уровне, вы наверняка заметили. Но если серьезно, это автомобиль, который так же трудно критиковать, как и хвалить. Он достаточно маленький и аккуратный, чтобы быть приличным городским автомобилем, достаточно вместительный для нужд пар и небольших семей, и — в который раз в салоне Audi — он выглядит немного противоречиво.

Если вам нравится внешний вид, и вас не особенно волнует соотношение цены и качества или удовольствие от вождения, то смело берите. Ожидайте от автомобиля такого же удовольствия, как от готового блюда из микроволновки. Если же вы не придираетесь к лишней стилизации и вам не все равно, как едет ваш автомобиль, перейдите на другую сторону салона Audi и купите более убедительный A3.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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