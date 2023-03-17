Porsche 911 Carrera T 2023 года: иногда ценность — это сексуально

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Porsche 911 Carrera T 2023 года — это фактически 911 с базовым двигателем Carrera, но с несколькими механическими обновлениями, которые являются стандартными или опциональными для более мощной и дорогой Carrera S.

В противном случае эти обновления были бы недоступны для базового автомобиля. Carrera T также садится на небольшую диету по сравнению с базовым 911 и Carrera S благодаря более тонким стеклам, меньшему количеству звукоизоляции, меньшему и более компактному аккумулятору, а также стандартному удалению заднего сиденья (его можно установить обратно).

Отлично, но зачем вам это нужно? Если вы можете позволить себе базовую цену Carrera T в $118 050, включая доставку, то, скорее всего, вы и глазом не моргнете, купив Carrera S с примерно такими же механическими обновлениями примерно за $132 000. О, и больше мощности: 443 л. с. против 379 л. с. у Carrera T.

Имеет ли значение это преимущество — всего на 0,3 секунды быстрее разгона 0-60? Нет, у вас есть деньги, зачем получать меньшую мощность? Больше — значит лучше.

Это весомый аргумент против Carrera T, и как таковой, он, конечно, не для каждого покупателя 911. Но, как мы уже писали ранее, пирог 911 нарезан очень тонко. И эти кусочки только что стали еще тоньше благодаря восхитительному 911 Dakar.

Хотя верно, что Carrera S имеет больше мощности, чем Carrera T, GTS имеет больше мощности, чем Carrera S. А Turbo — и того больше. А еще есть GT3, Turbo S и все остальное, что выпускает Porsche.

В принципе, в эту игру можно играть бесконечно и постоянно спрашивать себя: "Ну и черт с ним, зачем еще 14 000 долларов?".

Carrera T, и этот автор, в частности, здесь, чтобы сказать вам, что вам не нужно этого делать. Проще говоря, базовый 3,0-литровый турбированный боксер-шестерка 911 Carrera — это великолепный, полностью декадентский двигатель, который делает глупым тот факт, что Porsche должен продавать версии с еще большим рвением.

390 фунт-футов крутящего момента 3,0-литрового двигателя настолько сильны, что переключение на пониженную передачу необходимо только в самых крутых поворотах. Тем временем двигатель разгоняется до 7 500 об/мин, а пик мощности этих 379 лошадей приходится на 6 500 об/мин, и если вы это сделаете, то поедете быстро. Быстро даже для такого гоночного трека, как Angeles Crest Highway.

Трудно представить, где вы могли бы по-настоящему размять ноги этого автомобиля, не превышая собственных пределов или порога, за который местная полиция отправит вас в тюрьму. Вам понадобится трек, что, учитывая облегчение T и различные улучшения характеристик, было бы неплохой идеей.

Итак, что именно из списка опций Carrera S вошло в стандартную комплектацию Carrera T? Спортивная подвеска PASM предлагает адаптивные амортизаторы, три варианта настройки и пониженную на 10 миллиметров высоту подвески.

Рулевое управление задними колесами и спортивный выхлоп входят в стандартную комплектацию, а также пакет Sport Chrono, который включает в себя настройки спортивного контроля устойчивости, контроль запуска, активные опоры трансмиссии, поворотный переключатель режимов движения на рулевом колесе, дисплей температуры шин, приложение Porsche Track Precision для просмотра того, насколько хорошо вы себя чувствуете на треке, и небольшие часы на приборной панели.

T также получает 20-дюймовые передние/21-дюймовые задние колеса (в цвете Titanium Grey) и механический дифференциал ограниченного скольжения Porsche Torque Vectoring, которые входят в стандартную комплектацию Carrera S.

Честно говоря, не имея под рукой базовой Carrera или Carrera S, чтобы проехаться с Carrera T спина к спине, трудно однозначно сказать, какое преимущество вы получите на такой дороге, как Angeles Crest.

Тем не менее, это 911, и это означает, что он с удовольствием чувствует себя как дома на длинных поворотах, быстрых переходах, подъемах и просто на общем автомобильном веселье. Сцепление с дорогой кажется бесконечным, а рулевое управление — это тактический восторг, причем заднее рулевое управление в основном делает свое дело на заднем плане, не заставляя автомобиль чувствовать себя аттракционом в парке развлечений.

Carrera T позволяет вам легко слиться с дорогой, достигая правильного баланса между тем, чтобы вы чувствовали себя частью процесса и уверенностью в том, что автомобиль способен вас поддержать.

И несмотря на облегчение и повышение производительности, Carrera T по-прежнему удивительно комфортна. Он также показался менее шумным, чем 911 Turbo, который мы водили с пакетом Weissach, в котором также удалены заднее сиденье и шумоизоляция, хотя это были разные дороги. Это ключевой момент: T достаточно комфортен и тих, а это значит, что платить гораздо больше за Carrera S уже не так необходимо.

При этом Carrera T сбрасывает 100 фунтов с талии базовой Carrera, но(!) большая часть этого веса приходится на стандартную механическую коробку передач и удаление задних сидений.

Если вы выбираете не дорогие варианты PDK и заднего сиденья, вы получаете только гораздо менее существенную экономию за счет более тонкого стекла, меньшего аккумулятора и уменьшенного шумопоглощения.

С другой стороны, вы можете сделать T легче, выбрав в качестве опции углепластиковое сиденье Full Bucket с фиксированным наклоном. Это было бы хорошей идеей, если у вас есть стремление к треку, но если нет, то лучше выбрать стандартные спортивные сиденья с электроприводом в четырех направлениях или опциональные адаптивные спортивные сиденья с 18 направлениями, установленные на нашем тестовом автомобиле. Полноразмерные ковшеобразные сиденья удивительно удобны, но они устаревают во время длительных поездок, когда хочется просто немного откинуться назад.

Помимо графики Carrera T на дверях, вы можете отличить его от других 911-х по множеству деталей отделки в цвете Agate Grey: накладки на зеркала, планки решетки двигателя и обозначение модели. Спортивная выхлопная система отделана черными трубами с высоким стеклом, а в интерьере присутствуют матовые и глянцевые черные элементы отделки.

Настоящим особым элементом интерьера является опция Lizard Green с прострочкой и ремнями безопасности, эксклюзивная для Carrera T (на фото справа вверху), хотя наш тестовый автомобиль Guards Red не был оснащен такой опцией. Возможно, это и к лучшему.

Это визуальное различие также является ключевым, потому что даже если Carrera S обладает большей мощностью и стоит больше денег, Carrera T несет в себе большую эксклюзивность. Она особенная, и люди будут считать ее особенной, а значит, будут считать, что вы заплатили за нее больше денег.

И вы заплатили… только больше, чем за базовую Carrera. Нет причин сообщать им, что она дешевле, чем все остальные. Однако вы можете радостно заявить, что Carrera T считается 911-м для пуристов, поскольку в нем есть набор улучшений для знатоков. Иногда ценность — это сексуально.