2023 Honda Pilot разрушает старую форму на тропе и дороге

Honda Pilot

Тропа Broken Arrow Trail возле Седоны, штат Аризона, похожа на внедорожный тематический парк. Протяженностью 2,8 мили туда и обратно, она поднимается на высоту более 400 футов, а на ее фоне возвышаются легендарные краснокаменные образования региона, от которых захватывает дух.

Это также место рождения компании Pink Jeep Tours, которая перевозит людей вверх и вниз по Брокен-Эрроу с 1960 года. Вранглеры с розовой раскраской — обычное явление, но не каждый день они делят тропу с караваном среднеразмерных трехрядных внедорожников, в частности с Honda Pilot TrailSport 2023 года.

Для семьи из четырех человек поездка на джипе по тому же маршруту, по которому мы проехали на новом Pilot четвертого поколения, обойдется более чем в 500 долларов. Мы не могли не посмеяться над удивленными выражениями лиц людей, когда они проезжали мимо того, что, вероятно, показалось им похожим на внедорожники, на которых они приехали.

Некоторые пассажиры улыбались и делали снимки на свои телефоны, другие сидели с закрытыми глазами в открытых джипах, возможно, размышляя, не могли ли они поехать на своем собственном автомобиле, вместо того чтобы платить за экскурсию.

Умеренно сложную трассу, такую как Broken Arrow, невозможно преодолеть на большинстве семейных внедорожников — по крайней мере, не повредив ничего. Honda надеется изменить это с улучшенным Pilot TrailSport, и наш первый опыт за рулем прототипа показал, что он более способен, чем ненастоящие внедорожники, столь популярные в этой области (включая предыдущий Pilot TrailSport). Выпустив модель с такими возможностями, как заявлено, Honda надеется, что новый Pilot будет выделяться в сегменте, где идет ожесточенная борьба.

Пилот для активного отдыха

TrailSport, цена которого начинается от 49 695 долларов США, является образцом четвертого поколения Pilot. В его прочности воплощены более громоздкий внешний вид и большие пропорции обновленного Pilot. По сравнению с предшественником, новый TrailSport на 3,7 дюйма длиннее, что делает его самым большим внедорожником Honda в истории, а передняя и задняя колеи шире на 1,1 и 1,3 дюйма соответственно. В отличие от предыдущих моделей, Pilot также не перепутаешь с минивэном, в основном благодаря его квадратно-челюстному лицу и более длинному соотношению между осью и приборной панелью.

Хотя каждый Pilot 2023 года выглядит более мускулистым и использует новую платформу, которая, по словам Honda, является самой жесткой за всю историю, TrailSport выделяется эксклюзивным внедорожным оборудованием. Это включает лифт на 1,0 дюйм, который увеличивает дорожный просвет (в общей сложности на 8,3 дюйма), и подвеску, специфическую для данной комплектации, с перенастроенными амортизаторами с различными клапанами, уникальными скоростями пружин и более тонкой передней балкой противоскольжения для улучшения гибкости.

Новый TrailSport — это первый Pilot, оснащенный на заводе шинами повышенной проходимости, которые устанавливаются на темные 18-дюймовые диски со вставным дизайном спиц и уникальным колесным бортом для предотвращения повреждений. Это также единственная модель с полноразмерной подходящей запаской. К счастью, на Broken Arrow Trail нам ни разу не пришлось чинить спущенное колесо и использовать переднюю и заднюю точки восстановления TrailSport.

Вездеходные шины Continental TerrainContact A/T и полный привод с вектором крутящего момента TrailSport работали вместе для поддержания максимального сцепления с дорогой. 30,5-дюймовые шины надежно цеплялись за скалистую красную местность Broken Arrow, которая была скользкой от выпавшего накануне снега.

Система полного привода может передавать до 70 процентов крутящего момента на заднюю ось, а 100 процентов — на одно колесо. Когда Pilot преодолевал самые сложные препятствия в новом режиме Trail, мы чувствовали, как работает система Honda Trail Torque Logic, расслабившись на передних сиденьях, которые стали более мягкими.

Наш уютный отдых иногда прерывался скрежетом, когда твердые предметы сталкивались со стальными накладками, защищающими двигатель, трансмиссию и топливный бак. Тем не менее, никакого серьезного вреда нанесено не было, и наша колонна Pilots уверенно шла вперед.

Уверенности нам добавила полезная система камер TrailSport TrailWatch, которая имеет передний, боковой и 360-градусный обзор, доступ к которому осуществляется с помощью кнопки на конце рычага стеклоочистителя. Передний обзор был особенно полезен на крутых подъемах, когда вид над капотом не показывал ничего, кроме неба.

Улучшенные дорожные характеристики

Хотя модель TrailSport привлекает наибольшее внимание, обычный Pilot тоже значительно лучше. Мы провели время в топовой комплектации Elite, навороченные функции которой объясняют ее стартовую цену в 53 375 долларов. Помимо улучшенных внедорожных качеств TrailSport, наиболее привлекательным обновлением модели 2023 года является новая утонченность Pilot.

Конструкция стала жестче, появилось множество мер по шумопоглощению, а Honda переработала подвеску для улучшения комфорта и устойчивости. Шасси также отличается более крупными передними тормозными роторами (13,8 против 12,6 дюйма) и более коротким общим ходом педали тормоза. Рулевое управление стало более быстрым, а руль немного шире и обтянут более приятными материалами.

Усовершенствования не только помогают сделать Pilot намного тише внутри, но и вождение этого внедорожника Honda больше не является полной дремотой. Конечно, Pilot не проходит повороты и не останавливается, как Civic Type R, но и не чувствует себя шатающейся баржей. Прямое рулевое управление — это большой скачок по сравнению со старым безжизненным рулем, а в сочетании с улучшенным контролем над кузовом и более отзывчивыми тормозами ощущения от вождения намного лучше, чем у предшественника.

Каждый Pilot оснащается новым 3,5-литровым V-6 с двойным верхним расположением цилиндров, который имеет тот же рабочий объем, что и старый V-6 с одним верхним расположением цилиндров, который он заменил, с заметными улучшениями в системе подачи топлива, внутреннем устройстве и упаковке. Новый двигатель по-прежнему развивает крутящий момент 262 фунт-фут, но мощность выросла с 280 до 285 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с новой 10-ступенчатой автоматической коробкой передач вместо девятиступенчатой, а также с передним или полным приводом.

Новая трансмиссия не делает Pilot ощутимо быстрее, но дроссельная заслонка более отзывчива на низких скоростях, а переключения передач в основном остаются незамеченными. Максимальная буксировочная способность по-прежнему составляет 5000 фунтов для полноприводных вариантов и 3500 для переднеприводных. По оценкам EPA, топливная экономичность переднеприводных моделей составляет 22 mpg в сочетании, а полноприводных — 21 mpg в сочетании (20 mpg для TrailSport). Все эти показатели на 1 миль/час ниже, чем у уходящего Pilot.

Нарушение старой формы

Хотя Pilot 2023 года не имеет очевидной визуальной связи с минивэном Honda Odyssey, увеличенные размеры и удлиненная на 2,8 дюйма колесная база делают новый внедорожник более практичным средством передвижения для людей, чем раньше.

В Pilot могут с комфортом разместиться семь или восемь человек, хотя маневрировать по салону проще в его родственнике со сдвижной дверью. Тем не менее, сиденья второго ряда очень гибкие, а некоторые модели оснащены съемным средним сиденьем, которое можно хранить под полом заднего багажника.

Однако сиденье весит более 30 килограммов, поэтому для его укладки требуется определенная сила. Когда подпольное хранилище не занято, оно обеспечивает 3 кубических фута пространства. Съемная панель пола багажника также является двусторонней: с одной стороны ковровое покрытие, с другой — резиновое.

Более просторный третий ряд Pilot имеет USB-порт с каждой стороны и четыре подстаканника (из 14 общих). Грузовой отсек тоже стал больше: теперь 49 кубических футов за вторым рядом и 19 кубических футов за третьим, в обоих случаях прирост составляет два кубических фута.

При складывании всех задних сидений образуется ровный пол и открывается 87 кубических футов пространства. Спереди также есть дополнительное место для хранения благодаря увеличенной центральной консоли и полезной полке, встроенной в приборную панель.

Только в высшей комплектации Pilot Elite имеется 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и дисплей на лобовом стекле. Все версии, кроме LX и Sport, оснащены 9,0-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Все это является частью привлекательного пакета, включающего стандартные системы помощи водителю, такие как автоматическое экстренное торможение, автоматический дальний свет, адаптивный круиз-контроль и помощь при движении по полосе.

Мы впечатлены усовершенствованиями модели 2023 года. Она ломает плесень старого поколения, превращаясь из забытой в желанную — особенно для тех, кто видел, как TrailSport не отстает от розовых джипов на Broken Arrow Trail.