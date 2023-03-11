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Даниил Полоников

2022 Kia EV6 GT-Line Long-Term Update: Метели несут нас через зиму

5:31
Авто

Kia EV6

Наш долгосрочный испытатель Kia EV6 AWD GT-Line 2022 года выпуска проезжает зиму без особых проблем, и часть его успеха связана с резиной, установленной на его 20-дюймовые колеса. Мы приобрели комплект шин Bridgestone Blizzak LM005 для холодных месяцев здесь, в Мичигане, и результаты оказались такими, каких вы ожидаете от шин Blizzak.

2022 Kia EV6 GT-Line Long-Term Update: Метели несут нас через зиму

Конкретная модель зимних шин Blizzak, которую мы тестировали, LM005, - это не то, что обычно устанавливается на семейные кроссоверы/ внедорожники/как бы то ни было EV6. Компания Bridgestone заявляет, что LM005 - это "производительная" зимняя шина, разработанная для мощных автомобилей, чтобы обеспечить автомобилю управляемость и маневренность на сухой дороге и сцепление на снегу, которое мы знаем и любим в более традиционных линейках Blizzak.

Каким образом LM005 обеспечивает повышение производительности на сухой дороге? Если вы позволите, ответ включает в себя кучу ботаники. Резиновая смесь изготовлена из уникального материала с высоким содержанием кремнезема и имеет направленный рисунок с 2D и 3D прорезями - Bridgestone утверждает, что такая конструкция улучшает сцепление на сухой дороге и торможение. Внутренняя структура также имеет специальное нейлоновое усиление для улучшения управляемости и скоростных качеств. Именно эту модель Blizzak компания Bridgestone рекомендует водителям высокопроизводительных автомобилей, которые зимой ездят по автобану. В отличие от многих зимних шин с низкой максимальной скоростью, шина LM005 имеет V-образный рейтинг для скорости до 149 миль/ч. Для сравнения, почтенная шина Nokian Hakkapeliitta R3 имеет рейтинг R и может развивать скорость до 105 миль/ч.

Все это в конечном итоге означает, что в реальных условиях эксплуатации Blizzak LM005 практически не ощущается как зимняя шина при движении по сухому асфальту. Сминаемость, нестабильность и общая мягкость протектора, к которым вы привыкли в непроизводительных зимних шинах, в LM005 просто отсутствуют. Вождение EV6 GT-Line с этими шинами практически не притупляет остроту рулевого управления и не снижает способность держать дорогу по сравнению со стандартными всесезонными шинами.

Вы можете развивать удивительную скорость на уборочных дорогах и клеверных полосах шоссе, прежде чем резина начнет плакать. Кроме того, как только вы достигаете предела ее разговорчивости, шина становится дружелюбной и предсказуемой.

Если не думать о производительности, Blizzak LM005 ведет себя прямо и комфортно. Рулевое управление остается плотным и реактивным, и нет никакой неустойчивости на скоростях шоссе. 

Наш EV6 оснащен всесезонными шинами Continental с низким сопротивлением качению. Особого внимания заслуживает слой виброгасящей полиуретановой пены на внутренней поверхности шины, который снижает шум от шины в салоне. В этой модели Blizzak подобная технология отсутствует, и при движении задним ходом в салоне ощущается больше шума от шин. Тем не менее, дополнительный шум минимален и вполне соответствует нашим ожиданиям для зимних шин.

Но как насчет проходимости EV6 на снегу с этими шинами? Благодаря полному приводу и мощным электродвигателям разгон не требует усилий и доставляет удовольствие. Система контроля устойчивости попытается сдержать ускорение, но более мощный задний электродвигатель по-прежнему обеспечивает задний привод EV6.

Переключите его в режим "Sport", и вы сможете с легкостью сорваться с места на заснеженном асфальте. Делать "пончики" на автомобиле с великолепно звучащим двигателем очень весело, поскольку вы можете работать во всем диапазоне оборотов и действительно раскручивать шины, но не стоит сбрасывать со счетов и развлечения, которые дает постоянный крутящий момент на снегу.

Повороты и торможение выполняются без особого напряжения, но вы определенно почувствуете вес EV6 на снегу. Эти шины вцепятся в снег и доставят вас туда, куда вы направите автомобиль, но массу EV6 в 4 661 фунт нельзя игнорировать. Использование рекуперативного торможения на снегу также не привело к каким-либо забавным ситуациям, поскольку шины никогда не пытались обеспечить достаточное сцепление с дорогой для контролируемого и безопасного замедления. 

Если вы уловили тему, то можно сказать, что о работе этих Blizzak на EV6 можно сказать очень мало плохого - зарядка в холодную погоду и эффективность зимнего вождения - это тема для другого раза. Но если говорить о шинах, то нет ничего удивительного в том, что эти Blizzaks выполнили поставленную перед ними задачу.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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