Обзор внедорожника Mercedes-Benz EQS 2023 года: Самый роскошный 3-рядный EV

Mercedes-Benz EQS 2023 года

Внедорожник Mercedes-Benz EQS 2023 года представляет собой флагманский полноразмерный электромобиль в линейке Mercedes. Это большой семиместный автомобиль с тремя рядами сидений, что делает его наиболее сопоставимым с бензиновым GLS-Class.

Однако при одном взгляде на дизайн становится ясно, что перед вами нечто совершенно иное от Mercedes, поскольку этот внедорожник использует гладкий дизайн семейства EQ. Здесь нет острых углов или грубых, жестких штрихов, и все это во имя снижения сопротивления и повышения эффективности (плюс четкое отличие от своих бензиновых собратьев).

Mercedes строит внедорожник EQS на той же платформе для EV, что и седан EQS, поэтому он оснащен самыми последними и лучшими технологиями зарядки и двигателя EV, которые может предложить компания. Максимальная скорость быстрой зарядки постоянным током в 200 киловатт означает, что заправка в дороге будет быстрой.

Технологии присутствуют повсюду: первоклассные функции помощи водителю, входящие в стандартную комплектацию, и доступная информационно-развлекательная система Hyperscreen (хотя мы предпочитаем базовую систему). Базовые силовые агрегаты 450+ и 450 4Matic сравнительно немного медлительны по стандартам люксовых EV, но 580 4Matic исправляет это - вы просто заплатите большую премию за лучшую производительность. Предложение по стоимости - это то, что больше всего беспокоит внедорожник EQS.

Он может обладать всеми необходимыми функциями и роскошью, но он дороговат по сравнению с конкурентами, а пространство в третьем ряду ограничено. Более просторный Rivian R1S будет стоить гораздо дешевле, а если вам не нужен третий ряд, то BMW iX будет относительно выгодным приобретением. Tesla Model X будет не намного дешевле, но это сравнение "плюс/минус". Традиционные покупатели Mercedes-Benz оценят роскошь и хорошо реализованные технологии, но не ожидайте, что внедорожник EQS расширит границы с точки зрения производительности или практичности.

Каковы интерьер и автомобильные технологии внедорожника EQS?

Если вы были внутри седана EQS (или хотя бы видели его интерьер), то его внедорожник покажется вам очень знакомым, хотя и с более вертикальным расположением сидений. Технологии, разложенные перед вами, по сути, определяют дизайн интерьера, особенно когда присутствует гиперэкран (вверху справа) - стандартный для модели 580 и опциональный для модели 450. Он включает в себя три экрана в одном непрерывном изогнутом куске стекла, который простирается на 56 дюймов по всей приборной панели, от стойки до стойки.

Он включает в себя 12,3-дюймовую цифровую приборную панель перед водителем, 17,7-дюймовый центральный сенсорный экран, а также 12,3-дюймовый сенсорный дисплей со стороны пассажира. Честно говоря, мы считаем это излишеством и предпочитаем стандартную комплектацию (слева вверху). Mercedes по-прежнему предоставляет 12,8-дюймовый сенсорный экран с портретной ориентацией в центре вместе с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов.

А вместо глянцевого стекла и черного рояльного цвета вы получаете красивую отделку из натурального дерева, украшенную маленькими металлическими звездами Mercedes (на фото внизу слева). Кроме того, главное функциональное отличие - экран для пассажиров, изображенный справа внизу, - вряд ли будет использоваться в нашем опыте.

Независимо от размера центрального экрана, EQS оснащен программным обеспечением MBUX со специальным домашним экраном "Zero Layer", который мы сочли более интуитивным, чем стандартная настройка MBUX, встречающаяся в других Mercedes.

Помимо самой компоновки, программа искусственного интеллекта предсказывает, что вы хотите получить в любой момент, подсказывая вам ярлыки на экране. Технология голосовых команд Mercedes в наши дни является непревзойденной, поэтому вы можете попросить его сделать любое количество действий, если вам трудно найти нужную настройку в море меню.

В салоне преобладают цифровые элементы управления - даже на рулевом колесе есть сенсорные элементы управления, которые могут раздражать во время вождения. Если отбросить цифровые технологии, интерьер внедорожника EQS по-прежнему является квинтэссенцией Mercedes, когда речь идет о комфорте и роскоши.

Великолепные сиденья имеют мягкие подголовники и остаются удобными при длительных поездках. Ни одна из поверхностей или точек соприкосновения не будет казаться дешевой или неуместной, а внутри он действительно выглядит как шестизначный роскошный автомобиль. Вы хотите знать, чем отличается EQS от Tesla Model X или Rivian R1S? Это, несомненно, оно.

Насколько велик внедорожник EQS?

Внедорожник EQS является самым большим электрическим внедорожником Mercedes, но он не такой большой и внушительный, как самый большой внедорожник Mercedes GLS-Class, работающий на бензине. В конечном итоге это означает меньшее внутреннее пространство, чем у GLS, но не стоит думать, что EQS SUV маленький.

Это трехрядный внедорожник, но два сиденья третьего ряда, по общему признанию, тесноваты для взрослых и больших детей. В GLS, а также в электромобиле Rivian R1S и плагин-гибриде Volvo XC90 Recharge места гораздо больше.

Второй ряд, с другой стороны, невероятно просторен благодаря огромной колесной базе EQS и предлагает возможность регулировки с помощью электропривода. По сути, разница в комфорте между людьми на втором и третьем рядах такая же большая, как и в самом EQS.

Кроме того, если вы посадите людей на третий ряд, не ждите большого пространства для багажа. Наш тест на багаж показал, что внедорожник EQS имеет наименьшее количество функционального пространства за сиденьем третьего ряда, которое мы тестировали.

Сложите третий ряд, и вы получите просторное пространство, типичное для двухрядных внедорожников среднего размера. Если нет необходимости использовать третий ряд, то сзади без проблем поместится багаж для длительной поездки.

Какова цена внедорожника EQS 2023 года?

Стоимость EQS SUV 450+ начинается от $105 250 за базовую модель Premium. Каждый силовой агрегат доступен в трех комплектациях: Premium, Exclusive и Pinnacle. Далее Mercedes-Benz позволяет выбрать из длинного списка дополнительных опций.

В базовую комплектацию Premium входят 20-дюймовые колеса, технология Digital Light от Mercedes, панорамный люк, 10-градусное рулевое управление на задней оси, пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, бесключевой доступ, кожаная обивка, подогрев/вентиляция передних сидений, система объемного звучания Burmester 3D, беспроводное зарядное устройство для телефона, 64-цветное окружающее освещение и комплексный пакет помощи водителю.

Перейдя в комплектацию Exclusive, Mercedes добавляет проекторы брызговиков, четырехзонный климат-контроль, дисплей, "быстрый нагрев" передних сидений с подогревом, массаж передних сидений, MBUX Interior Assistant и уникальную систему фильтрации воздуха. В топовой комплектации Pinnacle добавляется пакет Executive для сидений второго ряда, мягкие задние подголовники, беспроводная зарядка сзади и планшет для управления функциями системы сзади.

Все указанные ниже цены включают стоимость доставки до места назначения в размере 1150 долларов США.

EQS 450+ Premium: $105 250

EQS 450+ Exclusive: $109 800

EQS 450+ Pinnacle: $111 800

EQS 450+ Exclusive: $109 800 EQS 450+ Pinnacle: $111 800 EQS 450 4Matic Premium: $108 550

EQS 450 4Matic Exclusive: $112 800

EQS 450 4Matic Pinnacle: $114 800

EQS 450 4Matic Exclusive: $112 800 EQS 450 4Matic Pinnacle: $114 800 EQS 580 4Matic Premium: $127 100

EQS 580 4Matic Exclusive: $131 350

EQS 580 4Matic Pinnacle: $133 350