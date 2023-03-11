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Даниил Полоников

2023 Land Rover Defender 130 First Drive: Теперь это настоящий грузовик для перевозки людей

Авто

Современный Land Rover Defender не испытывает недостатка в сиденьях. Вы можете установить третий ряд в модели 110 и переднее сиденье в модели 90, что позволяет шести-семи людям отправиться в любое приключение, которое вы приготовили. Конечно, "ехать вместе" - это не то же самое, что "быть удобным". Для этого вам понадобится новый Land Rover Defender 130 2023 года.

2023 Land Rover Defender 130 First Drive: Теперь это настоящий грузовик для перевозки людей

Модель 130 практически идентична модели 110 от переднего бампера до задних дверей. Даже колесная база одинаковая. Разница заключается в дополнительных 13,5 дюймах, добавленных к задней части, большая часть которых приходится на задние колеса. Если вы думаете, что это существенно уменьшит угол вылета, то вы будете правы. Если сравнивать 130-й с 110-м, оснащенным пневматической подвеской (130-й поставляется только с пневматической подвеской), то у 110-го угол вылета составляет 37,7 градуса на высоте на дороге и 40 градусов на бездорожье.

В то время как у модели 130 угол вылета составляет 24,5 градуса при езде по бездорожью и 28,5 градуса в поднятом состоянии. Таким образом, если вы собираетесь ездить по бездорожью на своем 130-м, вам придется быть осторожным, чтобы не перетянуть хвост. По крайней мере, углы въезда и съезда остались прежними, как и дорожный просвет - 8,5 и 11,5 дюймов в зависимости от режима подвески.

Аналогичная ситуация и с грузовым пространством. Дополнительная длина позволяет получить значительно больше места, чем у Defender 110 и чуть больше, чем у другого трехрядного внедорожника Land Rover, Discovery, но объемы не такие огромные, как можно было бы ожидать по сравнению с сегментом в целом. Пространство при поднятых сиденьях - лучшая иллюстрация этого: 130 обеспечивает 15,3 кубических футов пространства, что является полезным улучшением по сравнению с почти бесполезными 10,7 у трехрядного 110, но все же это один из самых маленьких объемов для трехрядного внедорожника. За вторым рядом 130-й расширяет свое преимущество: 43,5 куба против 34,6 у трехрядного 110-го.

Если сложить второй ряд, то 130 достигнет максимума в 80,9 кубических футов против 69 у 110. Некоторые возможности 130 по перевозке грузов немного ограничиваются горбом, образованным сложенным третьим рядом. Однако не забывайте, что коробчатая форма Defender должна сделать его более полезным, чем можно предположить, сравнивая его с другими большими, более округлыми внедорожниками.

Все остальное внутри - общее с моделью 110. Здесь такое же очаровательное сочетание утилитарных функций и материалов, таких как полки и удобные кнопки, с вкраплениями роскоши, такими как отделка из натурального дерева и гладкая графика информационно-развлекательной системы. Обзорность вперед отличная, а вот обзорность назад оставляет желать лучшего, поскольку полноразмерные подголовники для каждого сиденья заполняют зеркало заднего вида.

Что касается ходовых качеств, то они не сильно отличаются от более компактных Defender. В стандартную комплектацию 130 входит пневматическая подвеска, которая предлагает регулируемую высоту хода либо для улучшения проходимости, либо для облегчения доступа при парковке.

Она настроена немного мягко, но хорошо контролируется. Прохождение поворотов - не самая сильная сторона Defender с приличными кренами, но это гораздо лучше, чем у G-Wagen или Wrangler. Рулевое управление удивительно точное, даже если оно медленное и легкое по усилию. Оно явно настроено на то, чтобы облегчить прохождение узких лесных троп или столь же узких парковок.

В то время как другие Defender предлагают четырех- и восьмицилиндровые двигатели, Defender 130 доступен только с турбированными, мягкими гибридными 3,0-литровыми шестицилиндровыми двигателями, один из которых является эксклюзивным для этой модели. Это базовый рядный шестицилиндровый двигатель с низкой мощностью (названный P300), который развивает 296 лошадиных сил и 347 фунт-фут крутящего момента.

Даже не испытав двигатель с низким уровнем мощности, мы с уверенностью рекомендуем двигатель с высоким уровнем мощности, если вам позволяет бюджет. Он впечатляюще плавный и тихий, и двигает Defender без усилий. Автомат работает надежно, переключается плавно и достаточно быстро, а полный привод удобен в плохую погоду. Низкофорсированный двигатель, вероятно, такой же плавный (и имеет ту же трансмиссию), но он не имеет никаких преимуществ по сравнению с высокофорсированным.

У него меньше мощности, и он имеет тот же показатель экономичности - 17 миль в час по городу, 21 по трассе и 19 в комбинированном режиме. У него все еще есть рейтинг буксировки 8 200 фунтов, но опять же, вы можете получить все это плюс дополнительные сто лошадиных сил и фунт-фут крутящего момента, заплатив немного больше.

Дополнительное пространство 130-й модели сопровождается значительным увеличением цены. Самой дешевой версией является комплектация S стоимостью 69 475 долларов. Если вам нужна мощная "шестерка", то придется доплатить еще 10 300 долларов, чтобы перейти в комплектацию SE, в которой вы получите некоторые дополнительные функции, такие как другие фары, люк в крыше и 20-дюймовые колеса. Для сравнения, Defender 110 можно приобрести всего за $54 975 или за $59 775 за сопоставимый 110 S. Таким образом, вы должны спросить себя, стоит ли это дополнительное пространство дополнительных $10 000?

Defender 130 в конечном итоге заполняет очень специфическую нишу: роскошный трехрядный внедорожник, который может ездить по бездорожью, но, в отличие от нынешнего Discovery от Land Rover, с коробчатым, прочным, вездеходным внешним видом, который сейчас в моде. Это действительно единственная игра в городе, но благодаря продуманной компоновке для пассажиров и отличным базовым ходовым качествам она, по крайней мере, хороша.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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