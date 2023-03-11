2023 Land Rover Defender 130 First Drive: Теперь это настоящий грузовик для перевозки людей

Современный Land Rover Defender не испытывает недостатка в сиденьях. Вы можете установить третий ряд в модели 110 и переднее сиденье в модели 90, что позволяет шести-семи людям отправиться в любое приключение, которое вы приготовили. Конечно, "ехать вместе" - это не то же самое, что "быть удобным". Для этого вам понадобится новый Land Rover Defender 130 2023 года.

Модель 130 практически идентична модели 110 от переднего бампера до задних дверей. Даже колесная база одинаковая. Разница заключается в дополнительных 13,5 дюймах, добавленных к задней части, большая часть которых приходится на задние колеса. Если вы думаете, что это существенно уменьшит угол вылета, то вы будете правы. Если сравнивать 130-й с 110-м, оснащенным пневматической подвеской (130-й поставляется только с пневматической подвеской), то у 110-го угол вылета составляет 37,7 градуса на высоте на дороге и 40 градусов на бездорожье.

В то время как у модели 130 угол вылета составляет 24,5 градуса при езде по бездорожью и 28,5 градуса в поднятом состоянии. Таким образом, если вы собираетесь ездить по бездорожью на своем 130-м, вам придется быть осторожным, чтобы не перетянуть хвост. По крайней мере, углы въезда и съезда остались прежними, как и дорожный просвет - 8,5 и 11,5 дюймов в зависимости от режима подвески.

Аналогичная ситуация и с грузовым пространством. Дополнительная длина позволяет получить значительно больше места, чем у Defender 110 и чуть больше, чем у другого трехрядного внедорожника Land Rover, Discovery, но объемы не такие огромные, как можно было бы ожидать по сравнению с сегментом в целом. Пространство при поднятых сиденьях - лучшая иллюстрация этого: 130 обеспечивает 15,3 кубических футов пространства, что является полезным улучшением по сравнению с почти бесполезными 10,7 у трехрядного 110, но все же это один из самых маленьких объемов для трехрядного внедорожника. За вторым рядом 130-й расширяет свое преимущество: 43,5 куба против 34,6 у трехрядного 110-го.

Если сложить второй ряд, то 130 достигнет максимума в 80,9 кубических футов против 69 у 110. Некоторые возможности 130 по перевозке грузов немного ограничиваются горбом, образованным сложенным третьим рядом. Однако не забывайте, что коробчатая форма Defender должна сделать его более полезным, чем можно предположить, сравнивая его с другими большими, более округлыми внедорожниками.

Все остальное внутри - общее с моделью 110. Здесь такое же очаровательное сочетание утилитарных функций и материалов, таких как полки и удобные кнопки, с вкраплениями роскоши, такими как отделка из натурального дерева и гладкая графика информационно-развлекательной системы. Обзорность вперед отличная, а вот обзорность назад оставляет желать лучшего, поскольку полноразмерные подголовники для каждого сиденья заполняют зеркало заднего вида.

Что касается ходовых качеств, то они не сильно отличаются от более компактных Defender. В стандартную комплектацию 130 входит пневматическая подвеска, которая предлагает регулируемую высоту хода либо для улучшения проходимости, либо для облегчения доступа при парковке.

Она настроена немного мягко, но хорошо контролируется. Прохождение поворотов - не самая сильная сторона Defender с приличными кренами, но это гораздо лучше, чем у G-Wagen или Wrangler. Рулевое управление удивительно точное, даже если оно медленное и легкое по усилию. Оно явно настроено на то, чтобы облегчить прохождение узких лесных троп или столь же узких парковок.

В то время как другие Defender предлагают четырех- и восьмицилиндровые двигатели, Defender 130 доступен только с турбированными, мягкими гибридными 3,0-литровыми шестицилиндровыми двигателями, один из которых является эксклюзивным для этой модели. Это базовый рядный шестицилиндровый двигатель с низкой мощностью (названный P300), который развивает 296 лошадиных сил и 347 фунт-фут крутящего момента.

Даже не испытав двигатель с низким уровнем мощности, мы с уверенностью рекомендуем двигатель с высоким уровнем мощности, если вам позволяет бюджет. Он впечатляюще плавный и тихий, и двигает Defender без усилий. Автомат работает надежно, переключается плавно и достаточно быстро, а полный привод удобен в плохую погоду. Низкофорсированный двигатель, вероятно, такой же плавный (и имеет ту же трансмиссию), но он не имеет никаких преимуществ по сравнению с высокофорсированным.

У него меньше мощности, и он имеет тот же показатель экономичности - 17 миль в час по городу, 21 по трассе и 19 в комбинированном режиме. У него все еще есть рейтинг буксировки 8 200 фунтов, но опять же, вы можете получить все это плюс дополнительные сто лошадиных сил и фунт-фут крутящего момента, заплатив немного больше.

Дополнительное пространство 130-й модели сопровождается значительным увеличением цены. Самой дешевой версией является комплектация S стоимостью 69 475 долларов. Если вам нужна мощная "шестерка", то придется доплатить еще 10 300 долларов, чтобы перейти в комплектацию SE, в которой вы получите некоторые дополнительные функции, такие как другие фары, люк в крыше и 20-дюймовые колеса. Для сравнения, Defender 110 можно приобрести всего за $54 975 или за $59 775 за сопоставимый 110 S. Таким образом, вы должны спросить себя, стоит ли это дополнительное пространство дополнительных $10 000?

Defender 130 в конечном итоге заполняет очень специфическую нишу: роскошный трехрядный внедорожник, который может ездить по бездорожью, но, в отличие от нынешнего Discovery от Land Rover, с коробчатым, прочным, вездеходным внешним видом, который сейчас в моде. Это действительно единственная игра в городе, но благодаря продуманной компоновке для пассажиров и отличным базовым ходовым качествам она, по крайней мере, хороша.