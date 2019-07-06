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Автор Сергей Бухранский

Китайский четырёхтактный скутер: наилучший километраж для обкатки — 1 тыс. км

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Сегодня все чаще люди приобретают малокубатурную технику. И это неудивительно, цена на топливо растет, а доходы населения падают. Но не это главный довод в приобретении небольшого экономичного средства передвижения. Пробки современного города иногда делают езду на автомобиле долгим и утомительным путешествием. А возить себя на работу и обратно хоть и с комфортом, долго и крайне нерентабельно. Вот и приходит момент, когда человек пересаживается на маленькое, но очень шустрое средство доставки из точки А в точку В.

Китайский четырёхтактный скутер: наилучший километраж для обкатки — 1 тыс. км

На сегодняшний день одними из самых доступных скутеров, являются четырехтактные китайские (4Т-скутеры). Приобретая скутер, новый владелец часто задается вопросом, как правильно его обкатать, чтобы в будущем поршневая группа работала долгий срок, да и сам скутер в целом прослужил как можно дольше. Об этом мы и расскажем в этой статье.

Километраж: наилучшим пробегом на обкатке будет 1000 км

Многие владельцы скутеров с полной уверенностью утверждают, что для полноценной обкатки достаточно всего 500 км. Увы, это массовое заблуждение. Дело в том, что для нормальной и бесперебойной работы поршневой системы, такого пробега явно недостаточно. Наилучшим пробегом на обкатке будет 1000 км. Только после этого можно смело давать полный газ и перевозить пассажира. Помимо поршневой системы, в процессе обкатки участвуют шестерни, редуктор и подшипники. Обкатка позволяет всем этим механизмам хорошо "притереться". В процессе обкатки должны сформироваться правильные зазоры между трущимися деталями. Только так можно обеспечить долговечность всех механизмов. Если этим пренебречь, поверхности, что ещё не "притёрлись", будут сильно перегреваться, и, соответственно, о правильных зазорах не может быть и речи. Поэтому наилучший километраж для обкатки — 1000 км.

Скорость скутера — не более 75% от максимальной, которую указал производитель

Некоторые владельцы скутеров любят называть какие-то определенные цифры, которые, как правило, они берут из головы. Нет определенной скорости, которая уравнивает все модели этих транспортных средств. Каждый скутер имеет разную мощность и объем двигателя. Поэтому и скорость для правильной обкатки у каждой определенной модели скутера разная. А посчитать эту скорость несложно. Важно знать, какая допустимая скорость именно у вашей модели и исходя из этой информации можно рассчитать допустимую скорость обкатки. Она должна быть не более 75% от максимальной, которую указал производитель. То же касается и ручки газа. На заглушенном скутере следует полностью выкрутить ручку газа и запомнить это значение. В процессе обкатки не следует выкручивать ручку газа более чем на две трети от полного допустимого значения.

Масло добавлять в бензобак нельзя!

Иногда можно столкнуться с диким утверждением, что при обкатке четырехтактного скутера в бензобак следует добавлять немного машинного масла. Этого делать категорически нельзя. Даже глупо это объяснять, но в четырехтактном моторе, масло не должно сгорать вместе с топливом, как в двухтактном. Это надо запомнить раз и навсегда.

Замена масла

Что касается именно китайских четырехтактных скутеров, можно выделить одну особенность. У них при обкатке трущиеся механизмы часто выделяют определенное количество стружки и металлической пыли. Это не критично, но этот фактор может повлиять на правильную и качественную обкатку. Поэтому в обязательном порядке на начальном пробеге в 500 км, следует заменить масло в карьере скутера. Также важно понимать, что в данном случае экономить на масле не стоит. Нужно использовать самое качественное масло, которое удастся приобрести. От него зависит долговечность двигателя. После полной обкатки замена масла производится значительно реже.

Полезные советы

  • Как только вы стали обладателем скутера, ещё до начала эксплуатации или на начальной стадии обкатки обязательно следует проверить и в случае необходимости подтянуть все болты и затяжные элементы пластиковых частей. Увы, на китайских заводах этим показателем часто пренебрегают из-за низкого контроля готовой продукции. На эксплуатацию скутера это не влияет, но можно что-то потерять по дороге.
  • Если вдруг во время начальной эксплуатации обнаруживается, что двигатель работает с перебоями, чувствуется слабая тяга, или слышен неприятный цокот, не стоит сразу паниковать. Надо сначала проверить зазор клапанов. Это не редкость, когда новые скутеры сразу с конвейера идут с неправильным зазором. Интересно, что у японских и европейских производителей подобной техники неправильный зазор является допустимым браком.
  • Помимо всего перечисленного, необходимо хорошо проверить и протестировать тормозную систему, также следует проверить правильное крепление тросика газа и тормоза. Нередко приходится перекачивать гидравлическую тормозную систему, так как в контуре оказывался воздух.
  • Не лишней будет проверка электросистемы скутера, важно чтобы все осветительные приборы были в исправности, так как на темной дороге скутеристов практически не видно, если не горят задние габаритные огни. Также следует осмотреть аккумулятор на предмет механических повреждений и проверить клеммы.

Обкатав скутер правильно, можно рассчитывать на то, что этот "малыш" прослужит долгий срок.

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ТО китайского 4Т скутера
Куратор: Игорь Моржаретто
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