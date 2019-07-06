Китайский четырёхтактный скутер: наилучший километраж для обкатки — 1 тыс. км

Сегодня все чаще люди приобретают малокубатурную технику. И это неудивительно, цена на топливо растет, а доходы населения падают. Но не это главный довод в приобретении небольшого экономичного средства передвижения. Пробки современного города иногда делают езду на автомобиле долгим и утомительным путешествием. А возить себя на работу и обратно хоть и с комфортом, долго и крайне нерентабельно. Вот и приходит момент, когда человек пересаживается на маленькое, но очень шустрое средство доставки из точки А в точку В.

На сегодняшний день одними из самых доступных скутеров, являются четырехтактные китайские (4Т-скутеры). Приобретая скутер, новый владелец часто задается вопросом, как правильно его обкатать, чтобы в будущем поршневая группа работала долгий срок, да и сам скутер в целом прослужил как можно дольше. Об этом мы и расскажем в этой статье.

Километраж: наилучшим пробегом на обкатке будет 1000 км

Многие владельцы скутеров с полной уверенностью утверждают, что для полноценной обкатки достаточно всего 500 км. Увы, это массовое заблуждение. Дело в том, что для нормальной и бесперебойной работы поршневой системы, такого пробега явно недостаточно. Наилучшим пробегом на обкатке будет 1000 км. Только после этого можно смело давать полный газ и перевозить пассажира. Помимо поршневой системы, в процессе обкатки участвуют шестерни, редуктор и подшипники. Обкатка позволяет всем этим механизмам хорошо "притереться". В процессе обкатки должны сформироваться правильные зазоры между трущимися деталями. Только так можно обеспечить долговечность всех механизмов. Если этим пренебречь, поверхности, что ещё не "притёрлись", будут сильно перегреваться, и, соответственно, о правильных зазорах не может быть и речи. Поэтому наилучший километраж для обкатки — 1000 км.

Скорость скутера — не более 75% от максимальной, которую указал производитель

Некоторые владельцы скутеров любят называть какие-то определенные цифры, которые, как правило, они берут из головы. Нет определенной скорости, которая уравнивает все модели этих транспортных средств. Каждый скутер имеет разную мощность и объем двигателя. Поэтому и скорость для правильной обкатки у каждой определенной модели скутера разная. А посчитать эту скорость несложно. Важно знать, какая допустимая скорость именно у вашей модели и исходя из этой информации можно рассчитать допустимую скорость обкатки. Она должна быть не более 75% от максимальной, которую указал производитель. То же касается и ручки газа. На заглушенном скутере следует полностью выкрутить ручку газа и запомнить это значение. В процессе обкатки не следует выкручивать ручку газа более чем на две трети от полного допустимого значения.

Масло добавлять в бензобак нельзя!

Иногда можно столкнуться с диким утверждением, что при обкатке четырехтактного скутера в бензобак следует добавлять немного машинного масла. Этого делать категорически нельзя. Даже глупо это объяснять, но в четырехтактном моторе, масло не должно сгорать вместе с топливом, как в двухтактном. Это надо запомнить раз и навсегда.

Замена масла

Что касается именно китайских четырехтактных скутеров, можно выделить одну особенность. У них при обкатке трущиеся механизмы часто выделяют определенное количество стружки и металлической пыли. Это не критично, но этот фактор может повлиять на правильную и качественную обкатку. Поэтому в обязательном порядке на начальном пробеге в 500 км, следует заменить масло в карьере скутера. Также важно понимать, что в данном случае экономить на масле не стоит. Нужно использовать самое качественное масло, которое удастся приобрести. От него зависит долговечность двигателя. После полной обкатки замена масла производится значительно реже.

Полезные советы

Как только вы стали обладателем скутера, ещё до начала эксплуатации или на начальной стадии обкатки обязательно следует проверить и в случае необходимости подтянуть все болты и затяжные элементы пластиковых частей. Увы, на китайских заводах этим показателем часто пренебрегают из-за низкого контроля готовой продукции. На эксплуатацию скутера это не влияет, но можно что-то потерять по дороге.

Если вдруг во время начальной эксплуатации обнаруживается, что двигатель работает с перебоями, чувствуется слабая тяга, или слышен неприятный цокот, не стоит сразу паниковать. Надо сначала проверить зазор клапанов. Это не редкость, когда новые скутеры сразу с конвейера идут с неправильным зазором. Интересно, что у японских и европейских производителей подобной техники неправильный зазор является допустимым браком.

Помимо всего перечисленного, необходимо хорошо проверить и протестировать тормозную систему, также следует проверить правильное крепление тросика газа и тормоза. Нередко приходится перекачивать гидравлическую тормозную систему, так как в контуре оказывался воздух.

Не лишней будет проверка электросистемы скутера, важно чтобы все осветительные приборы были в исправности, так как на темной дороге скутеристов практически не видно, если не горят задние габаритные огни. Также следует осмотреть аккумулятор на предмет механических повреждений и проверить клеммы.

Обкатав скутер правильно, можно рассчитывать на то, что этот "малыш" прослужит долгий срок.

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