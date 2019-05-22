Основные причины выхода из строя современных двигателей

Не секрет, что за последние 10-15 лет, отмечается устойчивое падение надежности любой техники, в том числе и автомобильной. Что касается автомобилей, то они значительно чаще выходят из строя и при этом ремонт в случае таких поломок, требуется проводить только на специальных сервисах.

Львиная доля таких неисправностей выпадает на автомобильные двигатели. Надо заметить, что ремонт таких неисправностей иногда сопоставим со стоимостью нового мотора. Нередко автомобильные моторы выходят из строя так, что решить проблему можно только путем капитального ремонта.

Причины, почему двигатели стали менее надежны

Многие автомобилисты, которые давно за рулём помнят те прекрасные времена, когда в конце восьмидесятых и в начале девяностых на дорогах страны стали появляться первые иномарки. Несмотря на то, что подавляющее большинство этих автомобилей не было новым. Тем не менее, праворульные японцы и немецкие представители среднего ценового класса, отмотавшие по европейским дорогам сотни тысяч километров, попадая в Россию практически не ломались. Эти машины абсолютно не доставляли хлопот своим новым владельцам и могли спокойно отходить пятьсот тысяч или даже миллион километров. Увы, но на сегодняшний день это осталось только в мечтах.

На лицо парадокс. Технологии постоянно совершенствуются, и автопроизводители могут только улучшать и так потрясающие результаты. Но по факту все наоборот, чем новее автомобиль, тем выше шансы, что он скоро выйдет из строя.

Одна из основных причин такого явления — это обычная экономия.

Автопроизводители стараются как можно сильнее удешевить свой продукт. А это ведёт к тому, что в производстве автомобилей используются дешевые и не всегда качественные запчасти. Это позволяет снизить стоимость автомобиля и предложить покупателю на рынке более дешёвый, конкурентный продукт.

Для автопроизводителя более выгодно, чтобы его автомобили покупали как можно чаще.

А это значит, что делать их очень качественными нет никакого смысла. Вряд-ли кто-то решит купить новую машину, если старая находится в отличном состоянии и не причиняет владельцу лишних хлопот.

Как правило сегодня не инженеры, а маркетологи диктуют условия, а это означает, что производители машин закладывают в автомобиль ресурс не более десяти лет, а дальше машина начинает попросту "сыпаться". То есть в автомобиле происходят частые поломки, которые сильно напрягают автовладельца и попросту лишают его возможности нормально использовать машину.

Существует и еще одна причина частых поломок современных моторов.

Всем хорошо понятно, что с точки зрения своего устройства, современные двигатели намного технологичней, чем моторы прошлого. Нередко двигатели оснащают турбиной, что позволяет существенно увеличить мощность при небольшом объеме, многое в современном, сложном двигателе сегодня контролируется автоматикой. Двигатели имеют сложную систему впрыска. Все эти высокотехнологичные нововведения существенно улучшают скоростные показатели, а также служат для достижения минимального потребления топлива, но у этого есть и обратная сторона. За все вышеперечисленное двигатель платит своей надежностью.

Современные тенденции

Как известно, еще в недалекие прошлые времена, автомобили отличались большими объемами. Зачастую они были трехлитровыми и больше. Эти агрегаты были огромны и отличались невероятной прожорливостью. Сегодня подобные моторы можно встретить разве что в США. В Европе и Японии пошли по другому пути. Требования стандартов экологичности диктуют свои правила, и производители автомобилей вынуждены их учитывать. Поэтому в Европе и Японии пошли по пути создания небольших малолитражных турбированных моторов, которые не смотря на свой малый вес, могли показывать отличные результаты.

Задача европейских и японских автопроизводителей, состоит в том, чтобы поставить на рынок мощный мотор, но с хорошими показателями по экономичности и простоте эксплуатации. Поскольку автомобильная обстановка в современных городах очень сложна, то это требует, чтобы автомобиль был как можно более компактным, а в небольшую машину сложно установить большой двигатель.

Плохой сервис

Как известно, чтобы нормально эксплуатировать современную машину, надо регулярно проводить сервисное обслуживание. Это подразумевает, что с учетом рекомендаций автопроизводителя, надо своевременно менять масло и проводить другие процедуры. Соответственно, если проводить такое обслуживание у официального дилера, то цены на эти услуги очень высоки. Поэтому основная масса автомобилистов либо предпочитает делать это с большими задержками, либо обращается к мастерам, чья квалификация может быть сомнительной.

Естественно, результат такого подхода к вопросу сервисного обслуживания нередко приводит к поломкам и при этом ремонт может выливается в огромные суммы. Например, эксплуатация автомобиля на старом масле может привести к быстрому износу некоторых его элементов или привести к тому, что придется делать капитальный ремонт.

Чтобы избежать этого, жизненно необходимо делать сервисный ремонт в положенное время. Конечно можно обойти посещение дилера и найти нормальную мастерскую с опытным персоналом. Но надо помнить, что расходные смазочные материалы следует использовать только те, которые рекомендует автопроизводитель.

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