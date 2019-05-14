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Автор Ксения Семенова

Заглох автомобиль: первая помощь мотору

Авто

Проблема, которая застает врасплох многих автолюбителей, но от этого не менее опасная: заглохший мотор машины. Одно дело, когда авто не заводится с самого начала в гараже или на парковке.

Заглох автомобиль: первая помощь мотору

В данном случае можно не спеша покопаться в двигателе лично и отыскать проблему, ну или отбуксировать машину в СТО. Но если автомобиль дал сбой в самый неподходящий момент

  • на дороге,
  • перекрестке,
  • в пробке
  • или на пустынной трассе,

следует предпринимать четкие и уверенные действия, чтобы минимизировать риски для себя и окружающих. В данной статье мы расскажем, какую первую помощь можно оказать самостоятельно, когда машина заглохла.

Первое, что нужно сделать, — выявить, не создает ли ваше авто опасности на дороге и не мешает ли остальным участникам движения. Если двигатель дал сбой посреди дороги, следует откатить машину к обочине. В ситуации, когда это невозможно сделать — нужно поставить знак аварийной остановки.

Перед тем как искать более опасные неполадки, рекомендуется проверить уровень топлива в бензобаке. Возможно, покажется странным, но не всем приходит на ум эта стандартная причина. Не всегда следует верить показаниям приборов. Если есть хоть малейшая доля сомнения, лучше долить топливо и попробовать завести еще раз. Правда, при условии, что есть запасной бензин в канистре.

Когда доливка топлива не помогла, нужно переходить к следующей причине неполадок — отсутствию искры в свечах зажигания. В лучшем случае проблема кроется в окислившихся или отошедших контактах. Здесь потребуется разъединить и подсоединить заново штекеры, в крайней ситуации — зачистить контакты. Бывает, что свечи заливаются топливом, тогда нужно их высушить и продуть цилиндры, включив на пару-тройку секунд стартер. Если после совершенных действий свечи залило вновь, ликвидировать проблему на месте вряд ли получится. Прочие распространенные причины, почему исчезла искра: свечи могли отсыреть, либо просто закончился срок их действия.

Если искра присутствует, а мотор все равно молчит, необходимо проверить, не перегорел ли предохранитель. Рекомендуется совершить те же действия, что и со свечами: запасные элементы могут послужить неплохими помощниками. Если под рукой их нет, восстановить сломанный предохранитель можно, вооружившись жилкой очищенного провода. Вместе с этим надо осмотреть блок управления и хорошо протереть его с внешней и внутренней сторон, если будет видна влага.

При поломке самого стартера нет смысла дальше его крутить. Пока в аккумуляторе присутствует ток, есть реальная возможность завести машину в движении. Данные способы знакомы всем: подтолкнуть авто, направить его по склону или прицепиться тросом к другой машине.

В случае когда отказал в работе бензонасос и топливо не проникает в карбюратор, все зависит от непосредственной причины поломки. Не в любой ситуации человек сможет справиться самостоятельно и без определенных инструментов. Самый лучший вариант — когда из-за повышения температуры образуется паровая пробка. Чтобы избавиться от нее, нужно просто выждать, пока бензонасос охладится. В остальных случаях рекомендуется не вмешиваться, а доверить ремонт профессионалам.

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Что делать, если заглох двигатель в движении?
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы дорога автомобиль
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