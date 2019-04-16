Механика и автомат: плюсы и минусы трансмиссий

В первой части текущей статьи мы рассказали историю создания механической коробки передач и автоматической. Теперь настало время поделиться всеми плюсами и минусами двух трансмиссий, а также советами по выбору.

Плюсы автомата

Первые автоматические коробки не получили огромного восторга и спроса от автолюбителей, что можно объяснить недоработанной конструкцией и чрезмерным расходом топлива.

Нынешние АКПП могут иметь семь-девять ступеней, они полностью управляются электроникой, практичны и долговечны. Особенно их удобство проявляется при езде по городу, где в час пик на механике приходится каждую минуту переключать ступени, что доставляет массу неудобств.

Современные автоматы по своим характеристикам не хуже механики, а в некоторых моментах даже превосходят их данные. Например, это относится к динамике разгона. К остальным плюсам АКПП можно отнести следующее:

простоту в применении;

хорошие динамические показатели;

небольшой расход топлива.

К негативным факторам можно отнести посредственную надежность устройства. Большинство производителей транспортных средств сообщает, что их автомат прочный и долговечный, но в реальности он все равно выходил из строя, требуя ремонта. Работы по восстановлению коробки передач обойдутся в приличную сумму.

АКПП тесно связана со стилем управления автомобилем. Этот вид трансмиссии больше подойдет для размеренного движения по городу или поездкам по трассе на средней скорости. А вот со спонтанными ускорениями и пробуксовками данная машина справится с трудом.

Помимо вышеизложенного, автомат, если сравнивать с механикой, нуждается в постоянной замене масла, что довольно сложная и дорогостоящая процедура.

Плюсы механики

Большая часть автолюбителей отдает предпочтение МКПП за легкость конструкции, прочность и безопасность. К плюсам данного вида трансмиссии можно отнести следующие факторы:

повышенную степень прочности;

возможность использования машины с большой нагрузкой;

отсутствие нужды в сервисном обслуживании.

К недостаткам в первую очередь можно отнести сложность управления машиной начинающими водителями, меньше удобств, если сравнивать с автоматом, некоторые проблемы при езде по городу, например, движение в пробке, а также вероятность поломки этого узла при чрезмерной нагрузке и некорректном использовании.

Следует помнить, что МКПП помогает улучшать динамический потенциал силового агрегата, ввиду этого именно им отдают предпочтение при сборке спортивных авто. Данный вид трансмиссии проще справляется с пробуксовками и дрифтом, поэтому если водитель любитель такой езды, то механика — лучший выбор.

Автомат и механика

Советы по выбору

В каждой определенной ситуации выбор машины с МКПП или АКПП будет индивидуален. Зачастую автолюбители со стажем отдают предпочтение именно механике, которая практична и долговечна. А вот при регулярных поездках по городу рекомендуется остановить свой выбор на автомобиле с автоматической коробкой передач.

Также автомат хорошо подойдет для начинающих водителей и представительниц женского пола, многим из которых с большой сложностью дается управление машиной на механике. Если основная цель человека — сэкономить на покупке авто и дальнейшей эксплуатации, то желательно выбирать МКПП, которая в будущем не доставит особых проблем. Тем более что современная механика довольно функциональна и не нуждается в обслуживании.

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