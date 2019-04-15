Механика или автомат: практичность и удобство эксплуатации зависит от опытности водителя

Планируя покупку новой машины, человек зачастую размышляет о том, какая коробка передач будет лучше: механическая или автоматическая. Это правильный подход, ведь в будущем правильность выбора транспортного средства значительно повлияет на удобство его использования, поэтому следует рассмотреть плюсы и минусы всех типов трансмиссии и только потом оформлять сделку купли-продажи. Ниже мы расскажем подробнее о том, что лучше: МКПП или АКПП?

Немного истории об АКПП

Еще в недалеком прошлом для большей части автолюбителей вышеуказанный вопрос, в принципе, не стоял. В основном все машины были с механической трансмиссией, и только редкие иномарки, коих на дороге можно было по пальцам сосчитать, обладали автоматической коробкой передач.

В реальности АКПП появилась еще в 60-х годах прошлого века, ввиду этого некоторые автомобили в Америке, Японии и странах Западной Европы снабжались такими видами коробок передач. Однако из-за минусов в конструкции спрос на них был достаточно невысок. Кроме того, автомат значительно увеличивал расход топлива и был не очень надежным.

Только в конце 90-х и в начале 2000-х человечеству стали доступны прочные, производительные и легкие в использовании АКПП, которые сразу получили небывалый спрос у автолюбителей. А на сегодняшний день вообще такое явление можно считать обычным, ведь практически 60% новых машин оснащены автоматом, а механика установлена только на некоторых современных авто.

Старая добрая механика

Данный вид трансмиссии — проверенная временем прочная конструкция, которая не нуждается в каком-то определенном уходе и сервисе от хозяина авто. Если разбирать детально, то МКПП состоит из одного вала, находящегося в сердце конструкции, и большого числа шестеренок, которые двигаются по сигналу водителя, стимулируя увеличение или уменьшение придаточного числа приходящей тяги от мотора.

За последнее время механика стала гораздо лучше, заметны явные изменения в конструкции и теперь она создается с шестью-семью ступенями, что помогает увеличить мощностные данные мотора, экономя при этом расход топлива.

И все-таки беспроблемность во время использования, практичность и удобство эксплуатации подобного вида трансмиссии в большинстве своем зависит от опытности водителя. Автолюбители со стажем крайне аккуратно относятся к сцеплению, не допуская пробуксовок, грамотно выбирая определенную передачу, не перегружая коробку, что минимизирует риск поломки этого узла.

Определенного ухода механика не требует. У большинства нынешних машин еще при производстве в коробку передач заливают необходимое масло, которое не нужно менять на протяжении всего времени пользования авто. Но эксперты рекомендуют при пробеге в 200-250 тысяч километров осуществлять замену трансмиссионного масла с применением оригинальной смазки. Такие манипуляции снизят риск преждевременного износа.

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