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Автор Ксения Беловецкая

Сезон вечно холодной машины: носки, два рубля и пакеты помогут авто пережить зиму

Авто

Зима — красивое время года, но ненавистное для автомобилистов. Сезон вечно холодной машины, прогрева, заметенных дорог. Специально для вас мы подобрали несколько лайфхаков для того, чтобы пережить будущую зиму без особых неудобств.

Сезон вечно холодной машины: носки, два рубля и пакеты помогут авто пережить зиму

Стеклоочиститель не примёрзнет

Здесь вам помогут обычные носки. Возьмите ненужную износившуюся пару и наденьте на дворники после того, как вышли из машины, особенно на ночь. С утра не придется отогревать и счищать с них лед.

Стёкла

Из-за значительной разницы температур внутри салона автомобиля и снаружи стёкла часто запотевают. Чтобы избежать этого, время от времени изнутри покрывайте их (или хотя бы лобовое стекло) кремом для бритья. Некоторые вещества, входящие в его состав, препятствуют запотеванию.

Чтобы уменьшить эффект от запотевания, вечером перед тем, как закрыть машину, задержитесь на несколько минут. Подержите окна открытыми, чтобы не оставлять теплый воздух внутри машины надолго.

Также есть лайфхак для тех, кто встает не так рано. По возможности паркуйте автомобиль лобовым стеклом на восток, чтобы при восходе солнца, оно могло растопить снег.

Боковые зеркала

Чтобы сэкономить время и обеспечить себя хорошим обзором на дороге, необходимо защитить от снега и боковые зеркала. Используйте небольшие пластиковые пакеты, чтобы утром не тратить время на очистку ото льда.

Сцепление с дорогой

Часто зимой автомобиль может забуксовать при нечищеной дороге. Улучшить ситуацию может наполнитель для кошачьего туалета. Выбраться из сугроба он вряд ли поможет, но вот выехать со скользкого участка — запросто. Просто насыпьте его под колеса автомобиля и увидите, что автомобиль уже способен выехать.

Шины

К началу зимнего сезона всем автомобилистам следует подготовить шины своего транспортного средства. Это означает не только смену летней резины на зимнюю, но также и проверку последней. Это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам мастера. Возьмите монету номиналом в 2 рубля и опустите в желоб протектора каждой шины. Шины в хорошем состоянии, если видно слово "рубль". В обратном случае шины стоит заменить — для езды по дорогам зимой они будут непригодны.

Двери

При сильном морозе или резкой смене температуры может случиться и так, что с утра вы будете с трудом открывать ваш автомобиль. В таком случае стоит вспомнить старую-добрую "ВДшку". Смазать двери можно любой смазкой и даже обычным подсолнечным маслом, но WD-40 подойдет лучше всего благодаря удобной конструкции с длинным носиком. Промажьте прилегающие края двери и замок, чтобы утром не вскрывать свое собственное авто.

Фары

Очистить фары от замерзшего льда и грязи можно посредством зубной пасты. Нанесите некоторое количество на тряпку и протрите фары. Экономный и простой способ держать их в чистоте.

Снег

После сильного снегопада порой выезд на работу занимает гораздо больше времени, чем планировалось, по крайне мере потому, что необходимо автомобиль прежде всего откопать. Здесь поможет воздуходувка. Удобнее и быстрее лопаты освободит вашу машину из сугроба. Жаль только, что хорош этот способ, если снег не липкий.

Фото: YouTube

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15 СОВЕТОВ/ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ЗИМОЙ | КАК ПОДГОТОВИТЬ МАШИНУ К ЗИМЕ?
Куратор: Игорь Моржаретто
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