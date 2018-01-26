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Автор Александр Артамонов

Операция "Камикадзе": зачем Украине дорогое оружие самоубийц

Авторские статьи

Сравнение американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) третьего поколения FGM-148 Javelin с российским "Корнетом" стало излюбленной темой военных ток-шоу. Военные и не очень военные люди серьезно рассматривают сравнительные характеристики американского чудо-оружия, пытаясь доказать неэффективность его использования Киевом. На самом деле Javelin (что в переводе значит "дротик") — дорогостоящее оружие самоубийц.

Противотанковый Javelin, по своей сути, оружие оборонительное. Но, как известно, российские танки идти маршем на столицу Украины пока не собираются. Но если бы такая незадача — чисто теоретически! — вдруг приключилась, то вряд ли ПТРК родом из США будут способны остановить колонну из Т-90АМ или даже битых жизнью Т-72.

Эффективное прицеливание осуществляется оператором Javelin на расстоянии, не превышающем 2 км. Для того чтобы выстрел состоялся, необходимо охладить сжиженным газом головку самонаведения ракеты, снабженную тепловизором. Сам по себе этот процесс занимает не менее 30 секунд. В то же время, для произведения выстрела, помимо охлаждения, придется произвести еще никак не менее четырех операций, не считая собственно наведение изделия на динамическую цель.

Последний эпитет "динамическая" не является излишним, так как танки, как правило, используются на достаточно плоской местности, то есть не в горах. В случае если оператор будет производить все манипуляции с комплексом в непосредственной близости от сближающегося с ним танка, легко спрогнозировать, что эта операция приведет к безвозвратной потере оператора. Причем даже быстрее, чем он успеет воспользоваться своей чудо-машиной.

Очевидно, что экипаж танка придет в весьма возбужденное состояние, когда бортовой компьютер начнет отслеживать подготовку Javelin к пуску. Скорость танка вполне известна, так что вопрос стоит о поиске хорошо подготовленного камикадзе, готового пожертвовать собой при попытке выстрелить по танку.

В то же время произведение пуска с расстояния, превышающего два с половиной километра технически невозможно. Очевидно, что пуск ракеты с дистанции менее одного километра вообще убивает любую надежду военнослужащего пережить этот "час славы".

Также у этой американской замены старого доброго M47 Dragon, который использовался американцами с 1986-87 годов, есть еще одна нелепость. Хваленая тепловизионная матрица, позволяющая запускать ракету по принципу "выстрелил и забыл", способна легко подвести чаяния создателей. Такая ракета не отличит цель от общего теплового фона местности, если объект обладает устойчивой сигнатурой в инфракрасном спектре. То есть если речь идет не о перемещающемся в пространстве предмете, а о стационарной долговременной точке обороны, то "Дротик" может проигнорировать ее, так как "решит", что тепловой фон огневой точки является вполне… природным.

Кроме того, последовательный выстрел двух ракет этого ПТРК третьего поколения по одной цели приведет к дезориентации второй ракеты, которая не сумеет захватить объект из-за факела первой ракеты. Наведение-то производится на тепло! В то же время лобовая броня российских танков превышает заявленные американцами 700 мм, которые якобы способен пробить боезаряд ракеты, если он сумеет в этот танк попасть. Оговоримся, что обнародованные Пентагоном полигонные испытания не показали возможности перфорации брони этим типом ракет глубже, чем на 500-600 мм.

Если же исходить от обязательного поражения танка в верхнюю полусферу, то есть, как выражаются армейцы, по траектории "горкой", то необходимо учесть существенную проблему в виде комплекса активной защиты (КАЗ) класса "Арена". КАЗ способен при помощи отстрела стальных пластин, разбить кумулятивную струю ракеты, сократив ее бронебойность как минимум вдвое.

Получается, что "Дротик" и дорог, и неточен, и неэффективен, и конкретно опасен для своего же оператора, которого, кстати, необходимо долго и тщательно обучать работе с подобной дорогой игрушкой. Достаточно вспомнить, что один комплект ПТРК обходится в 80 тысяч американских долларов.

Для сравнения: российский "Корнет" способен стрелять с расстояния от 5 до 10 километров. При этом цена комплекта составляет порядка 25-30 тысяч долларов вместе с ракетой, а подтвержденная бронебойность составляет 1000-1200 мм. Так как у российского аналога целеуказание производится по лазерному лучу, ему не страшны попытки сбить ракету с толку при помощи постановки тепловых помех. Естественно, лазерный луч демаскирует позиции стрелка, но вряд ли этот оператор будет намного уязвимее находящегося в непосредственной близости от танка оператора Javelin. В то же время обучение управлению "Корнетом" в разы проще.

Отметим, что широкое применение оружия третьего поколения этого типа вообще маловероятно. Конечно, интеллектуальное оружие такого рода весьма хорошо и изысканно. Но, рассуждая по аналогии, вряд ли командование примет решение снабдить всех пехотинцев не старым АК-47, а, например, гиперсовременной снайперской винтовкой "Сумрак". Помимо очевидного отсутствия компетенции у потенциальных пользователей, речь еще идет и об астрономической цене такого маловероятного решения.

На фоне всего вышесказанного отметим, что украинские части успешно используют ПТРК "Стугна-П" различных модификаций. При откровенно смехотворном ценнике (около 15 тысяч долларов) этот комплекс с лазерным (и не только) целеуказанием способен эффективно работать при удалении от мишени на 3 км (заявленная максимальная дальность 4 км). А на дальности от цели, обязательной для Javelin (2,5 км) работает даже легкий украинский "Корсар".

Другие комментарии, наверное, тут излишни. В целом же, возможную поставку "Дротиков" украинцам стоило бы назвать операцией "Камикадзе".

Читайте статью на английской версии Pravda.Ru

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