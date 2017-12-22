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Автор Александр Артамонов

Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"

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В российскую программу вооружений на 2018-2025 годы включили финансирование работ по созданию мини-подлодок, хотя еще полгода назад казалось, что проект "Пиранья" уже никого не заинтересует.

В марте на международной выставке LIMA 2017 на малазийском острове Лангкави Санкт-Петербургское конструкторское бюро "Малахит" представило малую подводную лодку "Пиранья", способную нести гиперзвуковые крылатые ракеты "Калибр". Тогда же заместитель гендиректора "Малахита" Николай Новоселов сетовал, что по непонятной причине лодка не востребована у себя на родине, а иностранные заказы найти крайне трудно.

Теперь все изменилось.

Тихие и незаметные подводные лодки проекта 865 "Пиранья" были в чести на ВМФ СССР. К сожалению, родились они едва ли не в самый неблагополучный для российских военных период — в конце 80-х — начале 90-х. Были построены две неатомные субмарины, снабженные дизель-электрической энергетической установкой. Проект ограничился опытной лодкой МС-520 и головной МС-521, полученной флотом в декабре 1990 года.

Мини-подлодки были способны действовать в реках, на мелководье, на территории баз флота противника. Но на вооружении они простояли только до 1999 года и свой путь закончили бесславно — были порезаны на металлолом.

За год до уничтожения одна из некогда секретных субмарин успела сняться в фильме "Особенности национальной рыбалки", что еще раз подчеркивает безалаберность тех лет, когда военно-морской флот был ангажирован в коммерческие проекты, а боевые летчики "бомбили" как таксисты по вечерам, чтобы прокормить семью.

Не прошло и полугода после выставки LIMA 2017, как стало известно об открытии госфинансирования двух проектов, созданных на основе 865-го, — "Супер-Пиранья" (П 650) и "Супер-Пиранья 2" (П 750). Оба можно без ложной скромности назвать прорывными. И это не модели, а уже готовые к серийному производству образцы.

Малые субмарины неожиданно показывают недетские результаты, делающие их способными потягаться не только с АПЛ вероятного противника водоизмещением от 1,2 тыс. до 12 тыс. тонн(!), но даже с… авианосцами. Причем с предрешенным исходом схватки в пользу "Пираний".

Вдумаемся в характеристики обоих открытых проектов, включенных, кстати, в программу вооружений на 2018-2025 годы. У П650 — водоизмещение всего 720 тонн (для сравнения, у АПЛ "Хаски" водоизмещение 12 тыс. тонн) при возможной глубине погружения до 300 метров и дальности хода около 1200-1500 морских миль — около 2200 км. Ее оружие — это четыре торпеды калибром 533 мм или восемь торпед калибром 400 мм. При этом автономность плавания под водой (теоретически до трех недель) может дать ей возможность пройти большую часть дистанции в подводном положении.

У П750 дальность хода уже около 2000 морских миль при водоизмещении порядка 950 тонн. Она вооружена четырьмя торпедами калибра 533 мм и четырьмя крылатыми ракетами класса "Калибр" или "Оникс" в универсальных вертикальных пусковых установках. Также она способна нести 12 мин. Кроме того, "Супер-Пиранья 2" способна поразить цели, находящиеся на удалении более 2000 км от береговой полосы. По сути, малая подлодка может решать задачи подводного атомного крейсера.

Помимо впечатляющей автоматизации всех процессов на борту и возможности взять с собой еще и шесть боевых пловцов с полным комплектом оборудования, новые "Пираньи" способны быть не видимыми под водой. Шум работы их энергетической установки не отличим от естественных шумов океана. "Пираньи" могут быть выполнены с полностью титановым корпусом, что сразу решит проблемы с коррозией. Ввиду легкости титана относительно других металлических сплавов скорость "Пираний" при подобной оснащенности только возрастет.

Если ракеты "Калибр" будут заменены на "Циркон", то фактически перехват со стороны натовских ПВО станет невозможным в силу гиперзвуковой скорости. Попадание такой ракеты в авианосец способно потопить его за счет одной кинетической энергии. Это ставит жирный крест на линейных кораблях такого типа, которые еще гитлеровский гросс-адмирал Карл Дёниц называл не иначе, как "дорогими игрушками".

После поступления на флот "Пираньи" будут действовать у родных берегов. По оценке специалистов, шесть таких малюток хватит, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря. Кроме того, решается крайне важный для России вопрос в районе Курильской гряды.

Там существует только один проход, удобный для АПЛ, между островами Кунашир и Итуруп. Другие слишком малы и мелководны для судов с океанской осадкой. Получается, что сверхмалые, но стратегически смертельно-опасные "Пираньи" будут в состоянии ходить проливами Измена и Лаперуза, недоступными для других судов. А это серьезный аргумент, дающий возможность иначе подойти к проблеме обороны акватории Охотского моря.

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