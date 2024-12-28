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Любовь Степушова

Норвежцы прокомментировали неподнятие на борт спасательной шлюпки "Урсы Майор": Много тут всяких лодок плавает

4:13
Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Моряки с "Урсы Майор" надеялись, что норвежцы их поднимут на борт, а не оставят в спасательной шлюпке болтаться у борта Oslo Carrier 3. Так и положено, но норвежцы проигнорировали негласный морской закон.

Аварийно-спасательная шлюпка
Фото: Own work by NNNOOOB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аварийно-спасательная шлюпка

Терпящие бедствие российские моряки не были подняты на борт Oslo Carrier 3

"Оборонлогистика", которая владеет судном "Урса Майор", потерпевшем крушение 23 декабря в Средиземном море, заявила о том, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3, по неизвестной "Оборонлогистике" причине, отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков.

В "Оборонлогистике" заявили, что таким образом норвежцы нарушили Международную конвенцию о спасении от 1989 года. В ней говорится об обязательстве капитана, "не подвергая серьезной опасности свое судно и находящихся на нём лиц, оказывать помощь любому лицу, которому угрожает гибель в море". Экипаж "Урсы Майор" спасли испанские моряки. К шлюпке с россиянами подошел корабль Salvamar Drago и забрал их на борт.

Адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев прокомментировал Pravda. Ru, что отказ от поднятия на борт спасательной шлюпки — это событие "из ряда вон выходящее".

"Море существенно понижает температуру человеческого тела, и человек умирает очень быстро, быстрее, чем на суше в сотни раз. Поэтому есть правило, по которому любое судно даже недружественных государств, даже при военных действиях, оказывает помощь терпящим бедствие, по крайней мере, гражданским судам", — сказал юрист.

Эксперт показалось странным, что так не сделали норвежцы, "которые с молоком матери впитывают правила морского судоходства и морского братства".

Юридически неоказание помощи в море не преследуется

Тем не менее, по словам Сергея Кубанцева, за неоказание помощи нет никакой международной ответственности.

"С точки зрения уголовного кодекса можно было бы подумать о каком-то оставлении в беспомощном состоянии человека, терпящего бедствия, но это всё наши фантазии. На самом деле, никто никому ничего не предъявит. Максимум, это наш МИД может выразить МИД Норвегии ноту протеста, что такие действия не соответствуют требованиям международного права, нормам морали и нравственности", — сказал эксперт.

Много тут лодок плавает, а у нас соль

28 декабря компания Bulkship Management, которой принадлежит Oslo Carrier 3, пояснила, что решение было принято в связи с тем, что на помощь россиянам уже направлялся испанский корабль, и норвежцы выполняли указания Морского спасательно-координационного центра в Картахене. При этом спасательная шлюпка российских моряков была закреплена уборта Oslo Carrier 3 до прибытия судна спасателей, и "была хорошая погода".

Директор Oslo Bulk — головного офиса компании Bulkship Management, Даг Рёммен в интервью VG отметил, что "поблизости было несколько лодок, а Oslo Carrier 3 был загружен дорожной солью и направлялся в Данию".

"Иногда повсюду встречаются беженцы на маленьких лодках. Затем у вас есть связь с этими спасательными центрами, которым в этом географическом регионе был спасательный центр в Картахене в Испании. И тогда мы связываемся с ними", — сказал он.

То есть много тут всяких лодок плавает, не сахарные, потерпите у борта, а у нас срочный груз - соль. Вероятно, проблему оценки ситуации могли бы решить обнародованные записи переговоров, а также свидетельства медицинской службы в Испании о переохлаждении или других нарушениях здоровья у пострадавших моряков, чтобы предъявить Норвегии. Но позаботилась ли об этом команда и "Оборонлогистика"?

Между тем, к "Оборонлогистике", как сообщала Pravda. Ru накопилось много неприятных вопросов.

Уточнения

Спаса́тельная шлю́пка — судовая шлюпка, обычно вельботного типа, коллективное спасательное средство, служащее для эвакуации с корабля или судна.
 

SOS — международный сигнал бедствия в радиотелеграфной (с использованием азбуки Морзе) связи. Часто расшифровывается как Save Our Souls/Save Our Spirits (спасите наши души), Save Our Ship (спасите наше судно), Swim Or Sink (плывите или утонем). 
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы крушение норвегия
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