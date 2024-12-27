Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики

2:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

"Оборонлогистика" сама рассказала в соцсети, какой груз она везёт во Владивосток на судне "Урса Майор", допустив совершение диверсии. Сорван важный федеральный проект.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ледокол

23 декабря в результате взрыва в машинном отделении в Средиземном море между Испанией и Алжиром затонул российский грузовой корабль "Урса Майор". Сообщалось, что после трёх взрывов в машинном отделении в борту образовалась пробоина диаметром 50 сантиметров, после чего судно получило резкий крен до 25 градусов на левый борт и скоро затонуло. Четырнадцать членов команды спасли испанские моряки, которые доставили россиян в порт Картахены. Двое числятся пропавшими без вести.

По мнению владельца судна, предприятия в структуре минобороны "Оборонлогистика", против "Урсы Майор" была совершена диверсия.

"Оборонлогистика" считает, что 23 декабря 2024 года против корабля "Урса Майор" был совершён заранее спланированный теракт", — говорится в заявлении компании.

Однако Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил мореплавания.

Груз, который вёз корабль, был ценным. И об этом предприятие 20 декабря само сообщило в своём Telegram-канале. Речь идёт о двух 45-тонных люках ядерного реактора ледокола проекта 10510 "Лидер" и кранах для порта во Владивостоке в рамках реализации задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути. Таким рассекречиванием своей деятельности предприятие занимается постоянно. Например, сообщалось, что "Оборонлогистика" "впервые перевезла из Калининградской области на основную территорию России груз 7-го класса опасности, а именно — источник ионизирующего излучения от разряженного медицинского гамма-терапевтического аппарата".

Следствие, конечно, выяснит, когда и кем была заложена бомба на судне, если бомба была. Но с таким грузом нужна была не только секретность, но и сопровождающая охрана и обученная для действий в экстремальной ситуации команда.

И ещё один вопрос. Почему ценнейший груз не был отправлен железной дорогой с гораздо меньшими рисками полной утери? Итогом халатных действий стало нанесение достаточно болезненного удара по России, сдвигающего график развития Северного морского пути.

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