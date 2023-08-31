Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Советы от эксперта по выживанию: как сделать экстрим безопасным

3:40
Происшествия » Человеческий фактор

В поисках адреналина люди поднимаются в горы, сплавляются по рекам, лезут на крыши и спускаются в подземелье. Насколько опасны такие увлечения для человека, какой алгоритм поможет сделать этот отдых безопасным и как найти хорошего гида или турфирму для организации экстремального досуга, Pravda.Ru рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

Советы от эксперта по выживанию: как сделать экстрим безопасным
Фото: pixabat.com

— Эдуард Ильясович, сейчас популярен альпинизм, сплавы по реке на байдарках. Как правильно подготовиться к такому туризму?

— Я сам занимаюсь экспедициями, темой выживания, более тысячи человек на шести континентах поднялись на самые высокие вулканы. Я начинал с того, что находил туристические группы, вместе с ним шёл, учился у старших товарищей, какими должны быть обувь, рюкзак, одежда, палатка. Когда я сам стал организатором, у меня в группе всегда были инструкторы, медики, а участники проходили отбор.

В то же время я встречал много дилетантов, которые один раз поднялись на Эльбрус в хорошую погоду и на следующий год уже сами становятся организаторами, хотя они не понимают, какие ситуации могут произойти.

Обычному человеку я рекомендую заходить в интернет, читать отзывы, смотреть историю фирмы, через сарафанное радио находить компании, с которыми ваши знакомые уже ходили и остались довольны. Здравый смысл должен быть. Человек должен сам оценивать своё здоровье, психологическое состояние, экипировку. Чтобы человек свой уровень знал и не лез сразу в экстрим. Человек, который не был в горах, не может сразу пойти на Эверест.

— Он может вернуться с полпути... А ведь некоторые говорят: "Нет, я должен дойти, иначе мне будет стыдно". И сколько людей гибнет зря из-за такой гордыни...

— Есть такой момент. Вообще нагрузка в плане экстрима должна идти по принципу "от простого к сложному". Можно в интернете смотреть ролики, читать статьи, находить советы профессионалов. Надо тренироваться, готовиться, учиться и находить опытных проводников, которые избавят новичка от ошибок.

Нужны:

  • здравый смысл,
  • подготовка,
  • осторожность,
  • внимательность,
  • работа с профессионалами.

— Есть ещё экскурсии по крышам, коллекторам. Они запрещены, и это тоже вызывает выброс адреналина у участников. Стоит ли рисковать, посещая такие "экскурсии"?

— Вся наша жизнь — риск. Сколько человек на дорогах гибнет каждый день в своём автомобиле? Надо помнить, что твоя жизнь зависит не только от тебя, но и от тысячи неизвестных нам людей. Нет абсолютно безопасных экскурсий. Просто если мы говорим про такие увлечения, как по крыше побегать, куда-то спуститься, что-то сделать запрещённое, то надо понимать:

  1. во-первых, за всё приходится платить, и вам могут выписать штраф за административное нарушение;
  2. во-вторых, если что-то запрещается, значит, были ситуации, когда люди от этого пострадали.

Все правила безопасности пишутся для того, чтобы такие ситуации не происходили снова. Человек сам должен осознавать риск и понимать: ты заплатил деньги, тебя повели в подземелье, но если что-то случится, то, возможно, гид первый спасётся по схеме "каждый сам за себя". Так бывает в горах, на воде и в других местах. Каждый сам отвечает за свою жизнь, здоровье и благополучие.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости Все >
После жалоб горожан на запах гари в Ставрополе проверили качество воздуха
Балицкий: попытка прорыва ВСУ предотвращена в Запорожской области
В Нижнем Новгороде погиб упавший с Канавинского моста мужчина
Более 60 рейсов подверглись задержкам в аэропортах Москвы
В Ставрополье кончается топливо, услуги такси будет дорожать
Губернатор Богомаз: над Брянском сбиты три беспилотника самолётного типа
Почти семь тысяч человек эвакуировало МЧС с начала наводнения в Приморье
Экс-разведчик Шаффер: мобилизация на Украине говорит о переходе ВСУ к обороне
Тюмень погрузилась в туман: плохая видимость и отмена авиарейсов
Министр обороны Британии Бен Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Последние материалы
После жалоб горожан на запах гари в Ставрополе проверили качество воздуха
Балицкий: попытка прорыва ВСУ предотвращена в Запорожской области
В Нижнем Новгороде погиб упавший с Канавинского моста мужчина
Более 60 рейсов подверглись задержкам в аэропортах Москвы
В Ставрополье кончается топливо, услуги такси будет дорожать
Губернатор Богомаз: над Брянском сбиты три беспилотника самолётного типа
Посол РФ в ЦАР: Россия спасла ЦАР от распада
Советы от эксперта по выживанию: как сделать экстрим безопасным
Почти семь тысяч человек эвакуировало МЧС с начала наводнения в Приморье
Экс-разведчик Шаффер: мобилизация на Украине говорит о переходе ВСУ к обороне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников