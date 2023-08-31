Советы от эксперта по выживанию: как сделать экстрим безопасным

3:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В поисках адреналина люди поднимаются в горы, сплавляются по рекам, лезут на крыши и спускаются в подземелье. Насколько опасны такие увлечения для человека, какой алгоритм поможет сделать этот отдых безопасным и как найти хорошего гида или турфирму для организации экстремального досуга, Pravda.Ru рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

Фото: pixabat.com

— Эдуард Ильясович, сейчас популярен альпинизм, сплавы по реке на байдарках. Как правильно подготовиться к такому туризму?

— Я сам занимаюсь экспедициями, темой выживания, более тысячи человек на шести континентах поднялись на самые высокие вулканы. Я начинал с того, что находил туристические группы, вместе с ним шёл, учился у старших товарищей, какими должны быть обувь, рюкзак, одежда, палатка. Когда я сам стал организатором, у меня в группе всегда были инструкторы, медики, а участники проходили отбор.

В то же время я встречал много дилетантов, которые один раз поднялись на Эльбрус в хорошую погоду и на следующий год уже сами становятся организаторами, хотя они не понимают, какие ситуации могут произойти.

Обычному человеку я рекомендую заходить в интернет, читать отзывы, смотреть историю фирмы, через сарафанное радио находить компании, с которыми ваши знакомые уже ходили и остались довольны. Здравый смысл должен быть. Человек должен сам оценивать своё здоровье, психологическое состояние, экипировку. Чтобы человек свой уровень знал и не лез сразу в экстрим. Человек, который не был в горах, не может сразу пойти на Эверест.

— Он может вернуться с полпути... А ведь некоторые говорят: "Нет, я должен дойти, иначе мне будет стыдно". И сколько людей гибнет зря из-за такой гордыни...

— Есть такой момент. Вообще нагрузка в плане экстрима должна идти по принципу "от простого к сложному". Можно в интернете смотреть ролики, читать статьи, находить советы профессионалов. Надо тренироваться, готовиться, учиться и находить опытных проводников, которые избавят новичка от ошибок.

Нужны:

здравый смысл,

подготовка,

осторожность,

внимательность,

работа с профессионалами.

— Есть ещё экскурсии по крышам, коллекторам. Они запрещены, и это тоже вызывает выброс адреналина у участников. Стоит ли рисковать, посещая такие "экскурсии"?

— Вся наша жизнь — риск. Сколько человек на дорогах гибнет каждый день в своём автомобиле? Надо помнить, что твоя жизнь зависит не только от тебя, но и от тысячи неизвестных нам людей. Нет абсолютно безопасных экскурсий. Просто если мы говорим про такие увлечения, как по крыше побегать, куда-то спуститься, что-то сделать запрещённое, то надо понимать:

во-первых, за всё приходится платить, и вам могут выписать штраф за административное нарушение; во-вторых, если что-то запрещается, значит, были ситуации, когда люди от этого пострадали.

Все правила безопасности пишутся для того, чтобы такие ситуации не происходили снова. Человек сам должен осознавать риск и понимать: ты заплатил деньги, тебя повели в подземелье, но если что-то случится, то, возможно, гид первый спасётся по схеме "каждый сам за себя". Так бывает в горах, на воде и в других местах. Каждый сам отвечает за свою жизнь, здоровье и благополучие.