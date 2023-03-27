За освобождением из СИЗО "водочного короля" Сабадаша может стоять губернатор Беглов

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Смольнинский районный суд заменил ограничение свободы с содержанием в СИЗО на домашний арест для бывшего сенатора и "водочного короля" Санкт-Петербурга Александра Сабадаша. В настоящее время миллиардер проходит подозреваем по делу о мошенничестве при попытке вывода 952 миллионов рублей из банка "Таврический".

За Сабадашем числится 10 эпизодов по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и два эпизода по статье 174.1 УК РФ "Отмывание денежных средств". При этом двое других фигурантов дела Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша остаются под стражей. Посодействовать в освобождении миллиардера мог губернатор Александр Беглов и назначенный им вице-губернатор Кирилл Поляков, сын бизнес-партнера Сабадаша Валентина Полякова.

Криминальная карьера под градусом

Свой бизнес Александр Сабадаш организовал в период перестройки, начав в России продажу водки из Швеции. В последующем сам стал владельцем ликероводочного завода "Ливиз" в Санкт-Петербурге. СМИ приписывают ему участие в рейдерских захватах многих профильных предприятий по всей России.

Свой первый срок он получил в 2015 году. Тогда суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Было установлено, что миллиардер во главе преступной группы пытался похитить из бюджета 1,9 миллиарда рублей.

Для этого его компания "Эс-Контрактстрой" обратилась в налоговую инспекцию с требованием возместить ей деньги по НДС. Основанием указали участие в инвестиционном проекте на 12 миллиардов рублей — строительство крупнейшего в Европе производства древесных пеллет. На деле же производство запущено не было, а реальная стоимость строительства оказалась ниже заявленной в три раза.

В 2017 году Сабадаш стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он с группой лиц похитил 100 миллионов рублей у банка "Таврический". Помощь в этом ему могли оказывать топ-менеджеры банка Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша.

Молочный спикер водочного короля

Прикрывать свои действия Сабадашу помогало активное участие в политике. Так, в 2003 году он вошел в Совет федерации от Ненецкого автономного округа, что не мешало ему большую часть времени проживать в США. Именно по возвращению из Штатов, прямо в аэропорту, он впервые был задержан.

В Ленинградской области лоббистом интересов "водочного короля" называли Кирилла Полякова, сына делового партнера Сабадаша Валентина Полякова, владельца компании "Петмол". Поляков-младший начинал работу в структурах отца, где ему сопутствовал предсказуемо стремительный карьерный рост.

В 2001 году Кирилл Валентинович избрался в Законодательное собрание Ленинградской области. Спустя два года ему удалось сместить спикера ЗакС Виталия Климова и самому занять его место, став самым молодым председателем регионального парламента в России. В Заксобрании Поляков все также уделял особое внимание бизнесу отца, за что был прозван "молочным спикером".

Успех атаки малоопытного в политических интригах Полякова против Виталия Климова, уверенно державшегося во главе областного Заксобрания на протяжении 90-х годов, связывают с поддержкой отца и Александра Сабадаша.

К 2013 году позиции Валентина Полякова и Александра Сабадаша существенно ослабевают. К тому моменту Поляков-младший уже выпадает из политической жизни Ленинградской области, но находит себе нового покровителя в лице министра транспорта Максима Соколова. Кирилл Поляков числился помощником министра по СЗФО с 2013 года, пока в 2018 году Соколов не был снят с должности, попутно получив взыскание за неполное служебное соответствие.

Приютил Соколова в декабре 2019 года только избравшийся губернатор Александр Беглов, доверив ему проведение транспортной реформы. Уже в мае 2020 года Соколов продвинул на пост председателя Комитета по транспорту своего экс-помощника Кирилла Полякова. К весне 2022 года провал транспортной реформы в Петербурге стал предельно очевиден, и Соколов спешно покинул Смольный. Освободившееся место Беглов отдал Полякову-младшему.

Дружба по наследству

Интерес Беглова к протеже Сабадаша в лице Полякова-младшего вряд ли случаен. В окружение Беглова входит и Василий Пониделко, сын экс-начальника ГУВД Петербурга Анатолия Пониделко и экс-банкира Ларисы Пониделко. В 2000-х годах именно Людмила Пониделко возглавила купленный Сабадашем "Инвест-Экобанк". В настоящее время Василий Пониделко возглавляет Комитет по благоустройству.

Особый интерес Александра Беглова к детям бизнес-партнеров Александра Сабадаша может свидетельствовать о наличии между ними определенных договоренностей, в том числе при проведении избирательной губернаторской кампании. Сабадаш хотя и находился в тюрьме, его финансы и бизнес через офшорные компании были под контролем его супруги Ларисы Сабадаш.

Более того, миллиардер ранее уже активно участвовал в политической жизни не только Ленобласти, но и Петербурга. В 2010-х годах он спонсировал оппозиционное объединение "Оборона", куда входили представители "Яблока", СПС, движения "Идущие без Путина" и структур иноагента Михаила Ходорковского*.

Условное правосудие

Не исключено, что именно связь с Бегловым может быть причиной неожиданно лояльного отношения петербургских судов к Сабадашу и его подельникам. Так, в декабре 2018 года Московский районный суд приговорил к 2 годам 4 месяцам колонии-поселения экс-главу "Ленэнерго" Андрея Сочинского, принимавшего участие в махинациях вокруг банка "Таврический", и сразу же его амнистировал. "Неверное управленческое решение" Сочинского обошлось городскому бюджету в 30 миллиардов рублей.

В январе 2021 года Смольнинский суд также попытался освободить под домашний арест и самого Сабадаша, но прокуратура выступила категорически против и в апелляционной инстанции успешно доказала необходимость содержания миллиардера в СИЗО. О планах следствия оспорить новое решение о смягчении меры до домашнего ареста неизвестно.

Вероятно, на этот раз Александр Сабадаш все же будет отпущен из СИЗО. Следующим шагом можно ожидать амнистии миллиардера по примеру Андрея Сочинского, не случайно же дети его бизнес-партнеров заняли высокие посты в команде губернатора Александра Беглова.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента