Пираты — лихие ребята, которые ходят не только под парусами, но и на морских катерах, оснащённых самым современным навигационным оборудованием, были, есть и будут. И дело здесь не только в том, в каком регионе они "работают". Около нищих берегов африканского Сомали или около весьма сытного средиземноморского берега.
Пару англичан на арендованной яхте ограбили рядом с греческим островом Корфу. Бандиты отобрали у них деньги и навигационное оборудование. А в районе Сингапура — в другом конце света — современные пираты уже высадились на пятитонном танкере "Суси", который вёз дизельное топливо на Борнео.
Правда, трупов не было. Всех перевязали и на плотике отправили поплавать в море. Зато танкер обозвали по-своему — "Глория". Это судно растворилось в тумане, его так и не нашли.
Хотя и говорят, что пиратство — это бич судоходства XVII и XVIII веков, а сколько книг и блокбастеров было снято о пиратах за последние полвека, это абсолютно не так. Ещё великий полководец древнего Рима Помпей гонялся за ними в Адриатике до нашей эры. Да и хвалёных викингов можно отнести к каперам. К тому же, под государственной "крышей". Так что, эти "солдаты удачи" с морским душком успешно доплыли до нашего времени.
Один из руководителей сингапурской ассоциации по спасению на море Джордж Слосс говорил:
"Люди считают, что пираты канули в лету. Это не так. Пиратство процветает от Восточной Азии до Бразилии".
Писатели в своих книгах дали пиратам романтический образ. Хотя, когда вас выкинут к акулам, вы сразу об этом забудете. К тому же, шпаги и кортики современные пираты сменили на автоматы и гранатомёты. Да и парусники уже сегодня не отвечают современным требованиям морского грабежа. Поэтому случаи нападения на морских путешественников растут.
Если раньше, по данным Лондонского международного морского бюро, в ведении которого находится и центр по борьбе с пиратством в Малайзии, было отмечено около 300 случаев вооружённых грабежей морских судов (не только на море, но и в портах), то сегодня такие нападения только увеличились. В первую очередь, это, конечно, связано с неблагополучной обстановкой на Восточном побережье Африки или на Севере — Ливия.
Специалисты по современному пиратству отмечают, что цифры по вооружённым нападениям занижены. Например, ни капитан, ни экипаж не хотят долгих проволочек с полицейскими расследованиями в порту. А каждый день нахождения у чужого причала обходится более, чем в 10 тысяч долларов. А значит, расследование может вам обойтись дороже, чем вооружённый грабеж пиратов.
Любопытно, что нынешние пираты отличаются даже местом своей "работы". Пираты Аравийского моря имеют на своих счетах деньги, чтобы оплатить гранатомёты и ракеты, а вот африканцы победнее. Чаще ножи, и конечно вездесущий "АК", доставшийся от былых времён. Да и нередко грабежи происходят с долблёных лодок.
Бразильцы предпочитают грабить "высокую технологию", которую потом сбывают на чёрном рынке. Наводчиками пиратов нередко становятся портовые служащие или судовые агенты, которые знают, где что лежит, и что куда движется.
Многие сравнивают французского пирата прошлого Дюклерка, который предпочитал грабить именно на побережье Бразилии, с современными "джентльменами удачи". Разница, кстати, не в его пользу. Бразильские власти отмечают, что страна не в состоянии бороться с пиратами, потому что у федеральной полиции нет таких катеров, как у бандитов. А морская погранохрана — на стадии проекта.
Не менее страшное место для свободного плавания — острова близ Индонезии и Филиппин. Здесь предпочитают воровать целыми танкерами. Причём, здесь уже идёт уровень ОПГ, которые вместо тощих кошельков предпочитают дорогие сплавы и нефть.
Такой однажды "забавный" случай произошёл близ Суматры, когда пираты облачились в форму индонезийских морпехов. Почему? А потому, что они знали, что в этом районе идут манёвры, и капитаны — потенциальные жертвы нападения, не будут волноваться, когда их "посетят" военные.
Конечно, с пиратами борются. Успешно, когда идут военные рейды, менее успешно, когда запал военных моряков сходит на нет. Но всё, конечно, зависит от позиции властей или, скорее всего, от стабильности в данном регионе. Неслучайно директор международного бюро Мукундан отмечал:
"История говорит: если правительство решает вмешаться — пиратству конец".
Древний Рим когда-то положил конец пиратству. Но после его падения, всё началось вновь. К тому же, когда государства сегодня занимаются совсем негосударственными делами, пиратство набирает силу и становится лёгким занятием.
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