Пираты успешно доплыли с нами до нового тысячелетия

Пираты — лихие ребята, которые ходят не только под парусами, но и на морских катерах, оснащённых самым современным навигационным оборудованием, были, есть и будут. И дело здесь не только в том, в каком регионе они "работают". Около нищих берегов африканского Сомали или около весьма сытного средиземноморского берега.

Вместо компаса — космическая навигация

Пару англичан на арендованной яхте ограбили рядом с греческим островом Корфу. Бандиты отобрали у них деньги и навигационное оборудование. А в районе Сингапура — в другом конце света — современные пираты уже высадились на пятитонном танкере "Суси", который вёз дизельное топливо на Борнео.

Правда, трупов не было. Всех перевязали и на плотике отправили поплавать в море. Зато танкер обозвали по-своему — "Глория". Это судно растворилось в тумане, его так и не нашли.

Хотя и говорят, что пиратство — это бич судоходства XVII и XVIII веков, а сколько книг и блокбастеров было снято о пиратах за последние полвека, это абсолютно не так. Ещё великий полководец древнего Рима Помпей гонялся за ними в Адриатике до нашей эры. Да и хвалёных викингов можно отнести к каперам. К тому же, под государственной "крышей". Так что, эти "солдаты удачи" с морским душком успешно доплыли до нашего времени.

Один из руководителей сингапурской ассоциации по спасению на море Джордж Слосс говорил:

"Люди считают, что пираты канули в лету. Это не так. Пиратство процветает от Восточной Азии до Бразилии".

Писатели в своих книгах дали пиратам романтический образ. Хотя, когда вас выкинут к акулам, вы сразу об этом забудете. К тому же, шпаги и кортики современные пираты сменили на автоматы и гранатомёты. Да и парусники уже сегодня не отвечают современным требованиям морского грабежа. Поэтому случаи нападения на морских путешественников растут.

Если раньше, по данным Лондонского международного морского бюро, в ведении которого находится и центр по борьбе с пиратством в Малайзии, было отмечено около 300 случаев вооружённых грабежей морских судов (не только на море, но и в портах), то сегодня такие нападения только увеличились. В первую очередь, это, конечно, связано с неблагополучной обстановкой на Восточном побережье Африки или на Севере — Ливия.

Специалисты по современному пиратству отмечают, что цифры по вооружённым нападениям занижены. Например, ни капитан, ни экипаж не хотят долгих проволочек с полицейскими расследованиями в порту. А каждый день нахождения у чужого причала обходится более, чем в 10 тысяч долларов. А значит, расследование может вам обойтись дороже, чем вооружённый грабеж пиратов.

Когда деньги плавают на поверхности

Любопытно, что нынешние пираты отличаются даже местом своей "работы". Пираты Аравийского моря имеют на своих счетах деньги, чтобы оплатить гранатомёты и ракеты, а вот африканцы победнее. Чаще ножи, и конечно вездесущий "АК", доставшийся от былых времён. Да и нередко грабежи происходят с долблёных лодок.

Бразильцы предпочитают грабить "высокую технологию", которую потом сбывают на чёрном рынке. Наводчиками пиратов нередко становятся портовые служащие или судовые агенты, которые знают, где что лежит, и что куда движется.

Многие сравнивают французского пирата прошлого Дюклерка, который предпочитал грабить именно на побережье Бразилии, с современными "джентльменами удачи". Разница, кстати, не в его пользу. Бразильские власти отмечают, что страна не в состоянии бороться с пиратами, потому что у федеральной полиции нет таких катеров, как у бандитов. А морская погранохрана — на стадии проекта.

Не менее страшное место для свободного плавания — острова близ Индонезии и Филиппин. Здесь предпочитают воровать целыми танкерами. Причём, здесь уже идёт уровень ОПГ, которые вместо тощих кошельков предпочитают дорогие сплавы и нефть.

Такой однажды "забавный" случай произошёл близ Суматры, когда пираты облачились в форму индонезийских морпехов. Почему? А потому, что они знали, что в этом районе идут манёвры, и капитаны — потенциальные жертвы нападения, не будут волноваться, когда их "посетят" военные.

Конечно, с пиратами борются. Успешно, когда идут военные рейды, менее успешно, когда запал военных моряков сходит на нет. Но всё, конечно, зависит от позиции властей или, скорее всего, от стабильности в данном регионе. Неслучайно директор международного бюро Мукундан отмечал:

"История говорит: если правительство решает вмешаться — пиратству конец".

Древний Рим когда-то положил конец пиратству. Но после его падения, всё началось вновь. К тому же, когда государства сегодня занимаются совсем негосударственными делами, пиратство набирает силу и становится лёгким занятием.