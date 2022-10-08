Крымский мост мог быть заминирован. Есть и другие версии

Не исключено, что Крымский мост был всё же заминирован, об этом говорит масштабный характер повреждений.

Террорист-смертник на грузовике взорвал мост

По одной из версий — Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, на автомобильной части моста около шести утра 8 октября подорвали грузовик, что привело к загоранию семи топливных цистерн из состава на железнодорожной части.

Очень повезло, что во время взрыва на мосту не было пассажирского поезда "Таврия", который проходит проходит его в районе семи утра. Впрочем, это возможно, не везение, а просто минимизация жертв, чтобы не попасть под волну критики на Западе, как было в случае с убийством украинскими террористами Дарьи Дугиной.

О том, что в грузовике был смертник, можно не сомневаться, поскольку, если бы он выпрыгнул, то это было бы зафиксировано в системе видеослежения.

Военкор Александр Сладков в этом контексте указывает, что "Москва-Киев по безопасности моста, возможно, договорились. Но кому-то понадобилось ситуацию усугубить. Подрывники-смертники, всё-таки, не совсем украинская тема", — пишет журналист в своём ТГ-канале.

Заметим, однако, что в Крыму и около него очень много исламистов, ФСБ всё время ликвидирует их ячейки.

Как указывает RT, на въезде на мост стоят комплексы, которые просвечивают грузовики и могут определить взрывчатку в оперативном режиме. Значит версия о халатности или пособничестве, тоже не отменяется. Отсюда следующая версия.

Вторая версия: мост был заминирован

В соцсетях сомневаются, что это был взрыв грузовика.

"Это что же за грузовик такой был? Тонн пять взрывчатки, не меньше", — пишет ТГ Милитарист.

Есть версия, что взрывчатка была не в грузовике, а было заминировано само полотно моста.

"Уровень исполнения диверсии на Крымском мосту и сам объект (критическая транспортная инфраструктура в морском районе) говорят о том, что ее могли исполнить те же люди, что и в случае с "Северным потоком", — подчёркивает "Милитарист".

Третья версия — ракетный удар

Об этом пишет в ТГ-канале военкор Роман Сапоньков.

"Если это подрыв сверху дорожного полотна, будет характерная воронка. Если снизу, то пролёты сложит", — пояснил корреспондент.

Он призвал дождаться новых фотографий с Крымского моста, которые смогут прояснить причину происшествия.

Итоги "перемоги" на Крымском мосту

Украина взяла на себя ответственность за теракт.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано", — так прокомментировал теракт советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Помимо чисто моральной перемоги над "агрессором" — удар нанесен в день рождения президента Владимира Путина, есть и материальные.

Частично обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Крым, но одна цела, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Будет задержано и железнодорожное сообщение. Это убытки и нарушение логистических цепочек во время СВО.

Военкор Алексей Живов предупреждает, что из-за нарушения логистических поставок на Херсонском, Запорожском, Николаевском направлениях фронтов СВО надо ждать активизации наступления ВСУ.

"Первый — удар на Херсон — собственно будет иметь задачу взять город, пока логистика нарушена", — указывает Живов.

Судный день обещал Украине Дмитрий Медведев

По поручению Владимира Путина создана правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется его обследование, после завершения можно будет назвать сроки восстановления, заявили в правительстве РФ.

Власти Республики Крым уверяют, что сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы РФ через новые территории, также уже сегодня начнёт действовать паромная переправа через Керченский пролив. Будут выплачены компенсации всем туристам за проживание в отелях, пока те не могут выехать "на материк".

Ответ от России обещал дать заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в июле пообещал киевскому режиму "Судный день — очень быстрый и тяжёлый, если ударят по мосту".

"Хватит уже играть в СВО, пора откалибровать и Банковую и СБУ и ГУР МО и далее по списку. А еще там есть Бескидский тоннель по которому из Польши во Львов поезда ходят с игрушками которые им не положены", — комментирует это высказывание Александр Сладков.

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