Страна.ua: водителя грузовика могли отправить на Крымский мост "втёмную"

Водитель, грузовик которого взорвался на Крымском мосту, мог быть "смертником", заявили украинские СМИ.

Кроме того, по мнению прессы, "исполнитель" мог и вовсе не знать, о том, что провозит по переправе.

"Скорее всего, водитель погиб. И, в таком случае, он был либо смертником (сознательно шёл на смерть ради выполнения задачи по подрыву моста), либо его использовали "втёмную" и он не знал о взрывчатке, которая была в кузове. Её могли подорвать дистанционно", — пишет "Страна.ua".

Кроме того, авторы предполагают, что теоретически водитель мог выпрыгнуть из грузовика, но это маловероятно, так как "полёт" бы попал на видео с камер наблюдения.