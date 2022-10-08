Водитель, грузовик которого взорвался на Крымском мосту, мог быть "смертником", заявили украинские СМИ.
Кроме того, по мнению прессы, "исполнитель" мог и вовсе не знать, о том, что провозит по переправе.
"Скорее всего, водитель погиб. И, в таком случае, он был либо смертником (сознательно шёл на смерть ради выполнения задачи по подрыву моста), либо его использовали "втёмную" и он не знал о взрывчатке, которая была в кузове. Её могли подорвать дистанционно", — пишет "Страна.ua".
Кроме того, авторы предполагают, что теоретически водитель мог выпрыгнуть из грузовика, но это маловероятно, так как "полёт" бы попал на видео с камер наблюдения.
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