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Автор Ирина Шлионская

За исчезновениями людей в Сан-Франциско могут стоять маньяки или наркобизнес

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Люди исчезают по всему свету, но в Сан-Франциско (Калифорния) это, судя по всему, происходит особенно часто. Начиная с 1976 года здесь заведено более 1000 дел об исчезновениях, ни одно из которых так и не было раскрыто.

За исчезновениями людей в Сан-Франциско могут стоять маньяки или наркобизнес

Поехал в Сан-Франциско и пропал

По словам сержанта местной полиции Андреа Крида, заявления о пропажах участились с начала 2000-х. Большинство пропавших — взрослые мужчины, реже — женщины и подростки. Среди них много тех, кто приехал из других штатов.

Человек уезжает в Сан-Франциско — а потом родственники заявляют, что от него нет никаких вестей…

Некоторые пропадают из центров для лечения наркомании, реабилитационных центров, приютов для несовершеннолетних. Но иногда исчезают и вполне благополучные люди.

Дело "Зодиака"

По версии конспирологов, пропавшие становятся жертвами серийных убийц. Ещё в конце 60-х годов прошлого столетия в Калифорнии прогремело дело маньяка по прозвищу "Зодиак".

Предположительно с 1968 по 1972 год он убил 37 человек. Хотя доказанных жертв было только 7, причём 2 из них выжили. Преступник нападал как на женщин, так и на мужчин. В одних случаях он стрелял, в других применял холодное оружие. В качестве жертв обычно выбирал молодые пары в автомобилях. Однажды он убил подвозившего его таксиста, в другой раз — предположительно попытался похитить молодую беременную женщину с 10-месячной дочерью, но ей удалось сбежать. Позднее она опознала по фотороботу убийцу таксиста.

Убийца несколько раз звонил в полицию из телефона-автомата и сообщал о своих деяниях. Также он отправлял письма в редакции местных газет. В них он назвался "Зодиаком" и зашифровал информацию о себе. Преступник требовал, чтобы его послания были опубликованы к определённому сроку, иначе он убьет других людей. Хотя две газеты опубликовали письма с опозданием, "Зодиак" в этот раз не стал никого убивать.

8 августа 1969 года школьному учителю Дональду Гардену из калифорнийского города Салинас и его жене Бетти удалось расшифровать одну из криптограмм "Зодиака". В ней сообщалось, что, убивая людей, он собирает рабов для будущей загробной жизни.

Есть предположение, что "Зодиак" брал на себя ответственность за преступления, совершённые другими людьми. Помимо этого, некоторые из писем, якобы отправленных "Зодиаком", принадлежали авторству другого человека. Возможно, у убийцы просто нашлись подражатели, которые реально могли никого и не убивать.

По делу было допрошено множество свидетелей и подозреваемых. Но в итоге расследование зашло в тупик. Дело "Зодиака" до сих пор не раскрыто. Да и его самого, скорее всего, уже нет в живых. Хотя кто знает… Кстати, таинственному "Зодиаку" посвящено множество фильмов, книг и даже музыкальных композиций.

Жертвы подземелий?

Ещё ходят мифы о подземных тоннелях под китайским кварталом Сан-Франциско. Говорят, их проложили, когда был введён запрет на игровую индустрию и казино стали подпольными. Есть также версия, что через них шёл наркотрафик.

Возможно, исчезнувшие люди каким-то образом оказались там и их убрали как ненужных свидетелей. Кстати, вполне похоже на правду.

Так или иначе, если человек, не доживший ещё до преклонных лет, вдруг ни с того ни с сего бесследно исчезает, то за этим, скорее всего, стоит какой-то криминал. Если не серийные убийцы, то, возможно, местная мафия. Но пока не нашлось никаких доказательств в пользу той или иной версии.

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Война с наркобизнесом: вести с фронтов
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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