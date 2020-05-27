Столетие назад учащаяся молодежь представляла собой бунтовщиков, жаждавших революционных перемен. По этой причине приходилось закрывать университеты и исключать наиболее активных учащихся. Нынешние молодые люди бегут за помощью в судебные инстанции. Какое-то время назад часть студентов МГУ потребовала защитить их от сексуальных домогательств со стороны преподавателей. Как обрести защиту от людей, у которых определенный статус и влияние?
"В большинстве вузов существуют кодексы этики и созданы специальные комиссии, рассматривающие такие случаи, — сказала "Правде.ру" партнер КА Pen & Paper, руководитель практики Особых поручений (Sensitive Matters), заведующая кафедрой семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, адвокат Екатерина Тягай. — Трудовое законодательство также предъявляет повышенные требования не только к профессиональному, но и к моральному облику преподавателя. Безусловно, в ситуации домогательства, некорректного поведения и нарушения границ необходимо говорить об этом открыто — не боясь общественного недоверия и виктимблейминга — и добиваться применения мер ответственности. Очевидно, что российское общество созрело к тому, чтобы насилие и злоупотребление перестали быть нормативными, даже (и особенно!) если тот, кто позволяет себе такие действия, имеет социальный статус и влияние".
Пока еще не отменены моральные нормы, но опять-таки отличие от совсем еще недавнего времени: раньше могли пропесочить на собрании, вынести выговор, но до суда дело, как правило, не доходило.
Председатель президиума столичной коллегии адвокатов, вице-президент Федерального союза адвокатов России, почетный адвокат России Георгий Зубовский отметил, что подать в суд можно на все, что угодно, но и делать это надо открыто!
"Это не процессуальное решение обращения с открытыми письмами. В современном мире все скрыто фиксируется на телефон, и это становится доказательством в судебных процессах. К сожалению, изменилось само мироощущение людей. Сейчас главное — себя продать", — отметил Зубовский.
На Западе сутяжничество в отношении харассмента зачастую принимает болезненные формы. Это связано с тем, что при этом пытаются решить совсем далекие от сексуальных домогательств проблемы. Подоплекой нашумевшей истории с титулованным голливудским продюсером Харви Вайнштейном было желание, в том числе и его братца, оттяпать прибыльный бизнес и убрать с дороги человека, не прибегая к крайним мерам. Часть столичного студенчества, держа нос по ветру, вздумала позаимствовать чужеродный опыт. Будет ли от этой шумихи толк?
"Думаю, что наш менталитет совершенно другой даже на уровне правоохранительных органов. У нас требуются конкретные доказательства, а не ОБС — "одна бабка сказала". Иная система доказательств. Иная система права. У них — англосаксонская, у нас — континентальная система права. Я не вижу большой перспективы, кроме этого шухера. Тут есть желание обратить на себя внимание, привлечь какие-то инвестиции и так далее. Возьмем пример. Вот лидер протестных движений Навальный. Где сейчас его дочка Даша? Реализует себя в Силиконовой долине", — полагает адвокат Георгий Зубовский.
Будучи нечистоплотными, эти люди хотят забрызгать грязью других. Адвокат не собирается брать под защиту эротоманов, но требуются не голословные утверждения, а факты. Доказательствами могут быть признаны:
Есть — так предъявляйте!
"Мы видим много роликов, которые выкладываются там, где происходят реальные нарушения. Каждый имеет право на защиту. Как с одной, так и с другой стороны есть ненормальные явления. Возьмем пример доцента Олега Соколова, который расчленил свою подружку-студентку. Это факт, но ее же никто насильно в постель не тащил", — сказал Георгий Зубовский.
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