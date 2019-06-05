Заслуженный пилот СССР: причины трагедии с Superjet-100 - системные

Эксперты из МАК якобы уже проанализировали трагический полет Superjet-100, техническое состояние самолета, дали оценку действиям экипажа воздушного судна, а также наземных служб — аварийно-спасательных и пожарных бригад. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил ТАСС. Но официальной информации по этому поводу пока нет.



Superjet-100: пилоты совершали ошибки "чайников"

Так все же кто виноват в трагедии с самолетом Superjet-100? Почему в России контроль над гражданской авиацией только номинальный? Почему из летчиков сделали операторов компьютерных систем, а летать в ручном режиме они уже не умеют?

Трагедию с Superjet-100 для "Правды.Ру" разбирал и анализировал заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Читайте начало интервью:

Пилот о трагедии с Superjet-100: это была не посадка, а атака самолетом полосы

Пилот: катастрофа с Superjet-100 вызывает много вопросов

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— Олег Михайлович, самолет Superjet не совсем наш, он же во многом скопирован с "Боинга", а двигатели для него делает французская компания. А ведь у нас были отличные для своего времени самолеты. Нужно совершенствовать их, развивать собственное авиастроение. Но почему-то мы привлекаем американские и французские компании в таких сферах, в которых мы сами сильны и способны сделать лучше них. И сейчас активно обсуждается вопрос: имеется ли в Superjet 100 возможность перехода с автопилота на ручное управление? В Airbus, например, это вообще не предусмотрено. Можно ли полностью отключить электронику, если она мешает, в Superjet?

— Вот это очень хороший вопрос. Но только комиссия сможет на него ответить. Я не могу ответить. Именно комиссия обязана этот нюанс расследовать, повлияла ли молния на действия управляющей системы таким образом, чтобы самолетом невозможно было управлять. Потому что я не верю, чтобы командир вообще не видел, что идет с отрицательным углом на посадку.

— Электроника ему мешала правильно управлять?

— Человеческие качества в таких ситуациях обостряются, делают реакцию человека намного выше любой электроники. Это позволяет избежать такого отрицательного удара по взлетно-посадочной полосе. Надо просто взять штурвал джойстиком на себя. Командир корабля не взял. Почему не взял на себя? Почему он не ушел? Совершенно непонятно.

— Сейчас многие обвиняют пилота…

— А вот вполне возможно, что ему как раз не дала этого сделать электроника. Это же самое простое дело — обвинить командира корабля. У нас в последнее время всегда виноват человек — командир корабля. Это самое простое дело, потому что истинные виновники аплодируют этому. Если признано, что командир корабля виноват, то это для многих хорошо, всех это устраивает.

Однако вспомним недавние ужасные катастрофы с Boeing: 340 человек в двух катастрофах погибли. Реки крови. Почему никто из разработчиков не несет ответственности? Там пересажать в тюрьму надо половину тех, кто эти системы делал в Boeing. И те же самые меры надо предпринимать и к нашим спецам, которые делают из командира корабля компьютерного оператора.

— То есть, с вашей точки зрения, здесь виновны прежде всего разработчики и это такой комплексный виновный?

— Конечно.

— Мы никак не можем разобраться, что же у нас превалирует: техника плохая или подготовка пилотов плохая. Выясняется каждый раз, что сочетание факторов. И за границей все-таки намного реже падают самолеты, хотя в Китае и США летают намного больше нашего. Там авиакатастрофы — исключительные случаи, у нас каждый год какое-то серьезное происшествие. И выясняется, что в 70 процентах случаев это все же человеческий фактор.

Ваш коллега, заслуженный пилот России Юрий Сытник, говорил "Правде.Ру", что "Аэрофлот" исключил тренировки пилотов, а чтобы не потерять навыки, они должны на ручном управлении сажать самолет хотя бы два раза в месяц. Видимо, теперь если такая система подготовки ликвидирована, то многие пилоты уже не смогут посадить самолет во внештатной ситуации. Вы согласны с этим?

— Я не знаю, я не располагаю такими официальными данными. Но если генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" издал такое указание, то это уголовное дело. За это надо генерального директора посадить надолго в тюрьму и навсегда отстранить от работы с гражданской авиацией. Потому что наша гражданская авиация живет по международным правилам.

Мы входим в международные комитеты и должны делать все то, что рекомендует нам международное право, в том числе соблюдать количество часов налета, количество тренировок на тренажерах и на реальных самолетах, обучение, порядок обучения и т. д. Комиссия разберется и поставит оценку, в том числе, и руководителю "Аэрофлота". Она обязана проверить действия все и всех.

Сейчас главная беда в том, что авиакомпаниями управляют юристы, финансисты и всякая другая шантрапа. Руководители регулирующих государственных органов от авиации тоже очень далеки. А есть элементы, которые они не понимают, а понимают их сугубо профессионалы. И самый главный элемент дан не президентом и не Папой Римским, а природой — навык.

Если есть навык, есть профессионал (любой, не только летный). Если навыка нет, теряется навык, профессионал кончается. А сейчас как раз делают из командира корабля компьютерного оператора, он теряет навык ручного управления самолетом. Все. А он прекращается вообще. Какой он профессионал? Он не профессионал.

И эта опасность появилась на наших глазах, ее специально внедряли и развивали. В моей практике и в практике моих коллег такого не было, мы же летали без автоматики. Потом автоматика вводилась, вводилась, вводилась… И теперь мы полностью зависим от автоматики и пожинаем эти плоды.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Олег Смирнов: пилот в России — больше не пилот