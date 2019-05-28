Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Связь Интернет Телекоммуникации
Автор Редакция рубрики "Наука"

Искусственный интеллект губит авиацию - эксперт

Наука » Технологии print

Летчики стали операторами компьютерных систем, руководит всем полетом искусственный интеллект. Но он только мешает в экстренных ситуациях, да и пилоты к ним уже не готовы. Это системная ошибка мирового масштаба. Сложившееся положение нужно срочно менять, чтобы не допустить повторения подобных катастроф на ровном месте.


Superjet-100: пилоты совершали ошибки "чайников"

Об этом "Правде.Ру" рассказал заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Читайте начало интервью:

Пилот о трагедии с Superjet-100: это была не посадка, а атака самолетом полосы

Пилот: катастрофа с Superjet-100 вызывает массу вопросов

— Олег Михайлович, в советские времена были какие-то летные случаи, аварии, подобные авиакатастрофе с Superjet-100 в "Шереметьеве"?

— Нет, такого плана не было, потому что не было такой автоматики и, соответственно, ситуаций для таких катастроф. Но по всем этим фактам, которыми мы располагаем, и по другим подобным случаям, которые мы видим, все сводится к тому, что мы совершаем те ошибки, которые совершает вся мировая авиация в последние десятилетия, передоверяя основные функции электронике. Сейчас же самолетостроители делают электронные системы таким образом, что они фактически отстраняют командира корабля от пилотирования.

— Да, последняя подобная история с Boeing такая же. Правильно ли всецело полагаться на искусственный интеллект?

— Конечно, нет! Но, к сожалению, в последнее время на него все и стали перекладывать. И это все несет за собой кровавые последствия. Большая ошибка в мировой авиации, в строительстве самолетов — передоверие электронике, отстранение командира корабля от пилотирования системы — привела к очень тяжелым последствиям.

Факты же — вещь неубиенная, что называется. Только недавно — Эфиопия и Индонезия. Там 340 человек! Гора трупов и реки крови. Это Boeing были. Такие ошибки мирового плана допускаются, хотя есть много чиновников, которые должны надзирать, но они этого не делают.

Недаром президент Соединенных Штатов Америки Трамп недавно освободил от занимаемой должности руководителя Федеральной авиационной службы, которая курирует гражданскую авиацию США, за то, что тот передал функции сертификации этих систем самолетостроителю. Это ужасное преступление, которое породило всю эту серию катастроф.

Такое не только в Америке происходит. Французский Airbus летел из Бразилии в Париж и над центром Атлантики нырнул в океан на глубину четырех километров. Они нашли черные ящики, расшифровали и сделали потрясающий вывод: катастрофа произошла по причине необученности экипажа ручному управлению самолетом в случае отказа электроники. Всё! Точка! Приехали!

Раньше все пилоты мира, включая Советский Союз, работали по-другому. Было расписано в руководстве полетной эксплуатации, что если у тебя какая-то система отказала, отключай эту систему и переходи на ручное управление. Если двигатель отказал — то же самое: отключай автопилот, переходи на ручное управление.

Командир корабля был последним гарантом при всевозможных отказах техники. Сейчас этого гаранта убрали. И самое плохое, что есть стремление авиакомпаний мира, в том числе некоторых наших, сделать из командира корабля просто компьютерного оператора.

В случае с Superjet командир корабля тоже больше похож на компьютерного оператора, чем на командира корабля. Уверен, что по его действиям комиссия это определит. Вот это трагическая ошибка, над которой сейчас задумался и уже начал работать весь мир.

Я думаю, что и наши регулирующие органы обратят на это внимание, потому что мы летаем в основном на западной технике и все эти недостатки переносятся и в наше самолетостроение. Живой человек должен быть гарантом.

Недавно был я на одном из совещаний, где присутствовали самолетостроители. Они начали хвалиться: какие мы молодцы, у нас электроника и т. д. Я задаю вопросы и высказываю свое мнение... Я говорю как профессионал: "Вот вы увлекаетесь электроникой, пытаетесь сделать компьютерных операторов. В таком случае я не хочу переучиваться из пилотов в компьютерные операторы. Просто освободите кресло командира корабля, сделайте его пустым, уберите человека". Всё. Эта вся болтовня прекращается сразу, говорят: нельзя, потому что техника отказывает.

Я отвечаю: так вот об этом надо не только говорить в таких случаях, но и делать так, чтобы понимать, что любая техника отказывала, отказывает и будет отказывать. Поэтому последнее слово всегда надо оставлять за человеком, и этот человек должен быть подготовлен к действиям в таких нештатных ситуациях.

Сейчас для того чтобы убедиться в этом, давайте маленький мысленный эксперимент проведем. Просто задайте себе вопрос: у кого на кухне и в квартире не отказывала электроника? Поднимите руки. Ни одной руки никогда не будет. Утюг отказывает, стиральная машина отказывает, телевизор отказывает, телефон отказывает, компьютер отказывает и т. д.

В самолете то же самое: электроника отказывала, отказывает и будет отказывать. Поэтому командир корабля должен быть так подготовлен, чтобы он, как и в предшествующее столетие, был последним гарантом всех недоработок других людей, которые они допустили на земле в конструкции самолета, всех его систем. И, конечно, надо учитывать и все возможные природные помехи, и непредвиденные случаи.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Олег Смирнов: пилот в России — больше не пилот

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы полеты летчики авиация Точка зрения Олег Смирнов авиакатастрофы трагедия с Superjet-100 самолетостроение экспертное мнение безопасность полетов искусственный интеллект
Обсудить
Актуальная аналитика
Аграрный сектор
Как земли и молочные предприятия российских регионов отходят Штефану Дюрру
Технологии
Искусственный интеллект губит авиацию - эксперт
Точка зрения
Тьма "Евровидения" предваряет закат Европы
Новости Все >
Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок
Полиция проверит информацию об участии Венедиктова-младшего в нелегальной торговле
Футболист, снявший шорты перед девушкой-арбитром, отстранен от игры
Спецпредставитель США по Украине: Россия мешает Киеву выполнять минские соглашения
Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш возглавил "Марсель"
Отставку астрийского правительства спровоцировала боснийская студента, которая сыграла россиянку
"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом Европы
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
FIVB объявила российские города, в которых пройдет чемпионат мира по волейболу
На Украине подорожало сало на 70%
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты

Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.

Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Происшествия
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ
Другие
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ

Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.

Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
Общество
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
Другие
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Общество
Рейтинг доверия Путину находится на историческом минимуме - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.

Рейтинг доверия Путину находится на историческом минимуме - ВЦИОМ
Первого заместителя главы Балашихи арестовали за взятку
Новости Москвы сегодня
Первого заместителя главы Балашихи арестовали за взятку
Политика. Новости и аналитика
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
Новости Москвы сегодня
Девушка из Подмосковья избила и покусала двух полицейских
Любовь Степушова На что пойдет Эстония ради транзита через Россию Любовь Степушова Сергей Костин Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся Сергей Костин Игорь Буккер Чем заманить педагога в школу? Игорь Буккер
Комментарии
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Волочкова посоветовала бедным россиянам "задать вопрос своей совести"
Памятники кошкам, которых знают все
Штрафы за неявку в военкомат собираются повысить в шесть раз
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Сирия: победа одержана, но война не закончена
Отставку астрийского правительства спровоцировала боснийская студента, которая сыграла россиянку
Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт
Врачу из Новосибирска пришлось уволиться из-за скандала, который спровоцировал твит его дочери
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Эксперт: напряжение между Сербией и Косовом растет, но войны на Балканах не будет
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Оборона Визны: героический подвиг Польши
Новый президент Литвы Гитанас Науседа не планирует улучшать отношения с Россией
Что такое джетлаг и как с ним справиться?
История и современность Все >
Женщина годами голодала, чтобы понравиться мужчинам. Теперь она модель
Женщина годами голодала, чтобы понравиться мужчинам. Теперь она модель
Женщина сдает плазму крови, чтобы купить одежду
Женщина сдает плазму крови, чтобы купить одежду
Томского криминимального авторитета впервые в России арестовали по новой статье о лидерстве в ОПГ
Томского криминимального авторитета впервые в России арестовали по новой статье о лидерстве в ОПГ
Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель времен царской России
Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель времен царской России
Турция начала антитеррористическую операцию "Лапа"
Турция начала антитеррористическую операцию "Лапа"
Штрафы за неявку в военкомат собираются повысить в шесть раз
Штрафы за неявку в военкомат собираются повысить в шесть раз
Имена на Руси: почему их выбор был сложным делом
Имена на Руси: почему их выбор был сложным делом
Спор Москвы и Литвы: как князь Дмитрий одолел могущественного Ольгерда
Спор Москвы и Литвы: как князь Дмитрий одолел могущественного Ольгерда
Россия могла нанести по Косово удар. Но зачем?
Россия могла нанести по Косово удар. Но зачем?
Останется ли Россия без Керченского пролива
Останется ли Россия без Керченского пролива
Домашнее Все >
Старые колготки послужат на огороде
Советы
Старые колготки послужат на огороде
Как грамотно выбрать саженцы
Деревья и кустарники
Как грамотно выбрать саженцы
Что можно построить на дачном участке
Ландшафтный дизайн
Что можно построить на дачном участке
Цукеша - кабачок без недостатков
Овощи
Цукеша - кабачок без недостатков
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Вредители и болезни
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Дисплазия тазобедренного сустава у детей: причины и лечение
Дисплазия тазобедренного сустава у детей: причины и лечение
Медики: как предотвратить перепады настроения у женщин с ПМС
Медики: как предотвратить перепады настроения у женщин с ПМС
Летний look от Armani
Летний look от Armani
Валерия показала действенные упражнения для фигуры
Валерия показала действенные упражнения для фигуры
Юлия Ковальчук: секрет долгих отношений
Юлия Ковальчук: секрет долгих отношений
Ида Галич рассказала секрет всех диет
Ида Галич рассказала секрет всех диет
Юлия Барановская демонстрирует "бантиковое" кокетство
Юлия Барановская демонстрирует "бантиковое" кокетство
Светлана Лобода показала провокационное фото с призами ТВ 2019
Светлана Лобода показала провокационное фото с призами ТВ 2019
Медики назвали главный признак дефицита витамина С
Медики назвали главный признак дефицита витамина С
Появился самый дорогой в мире препарат от смертельной болезни
Появился самый дорогой в мире препарат от смертельной болезни
Мужское Все >
Три тонны рыбы и икры изъяты из продажи в Ростове
Три тонны рыбы и икры изъяты из продажи в Ростове
Шустрый берш: как его ловить
Шустрый берш: как его ловить
Кухонная техника для хозяек, у которых "все есть"
Кухонная техника для хозяек, у которых "все есть"
Дизайн офиса: какой стиль выбрать?
Дизайн офиса: какой стиль выбрать?
Как правильно выбрать освещение для спальни?
Как правильно выбрать освещение для спальни?
ПВХ-плитка для пола: преимущества и недостатки
ПВХ-плитка для пола: преимущества и недостатки
Как лимон может помочь в домашнем хозяйстве?
Как лимон может помочь в домашнем хозяйстве?
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов
Новости спорта
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Новости спорта
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Спортивное питание для детей
Новости спорта
Спортивное питание для детей
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Новости спорта
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт

Есть три фактора, препятствующие Владимиру Зеленскому отдать приказ ВСУ о прекращении огня в Донбассе, считает украинский политолог Вадим Карасев.

Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт
Сирия: победа одержана, но война не закончена
Ближний Восток
Сирия: победа одержана, но война не закончена
Юрист: Киев не сможет изменить статус Керченского пролива
Новости Украины
Юрист: Киев не сможет изменить статус Керченского пролива
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
Новости Украины
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
ЕС-США: торговые войны военных союзников
Евросоюз
ЕС-США: торговые войны военных союзников
Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме
Новости Грузии
Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Выборы в Европарламент: расклад сил
Евросоюз
Выборы в Европарламент: расклад сил
Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан
Новости Белоруссии
Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Бывший СССР
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ