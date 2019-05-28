Искусственный интеллект губит авиацию - эксперт

Летчики стали операторами компьютерных систем, руководит всем полетом искусственный интеллект. Но он только мешает в экстренных ситуациях, да и пилоты к ним уже не готовы. Это системная ошибка мирового масштаба. Сложившееся положение нужно срочно менять, чтобы не допустить повторения подобных катастроф на ровном месте.



Superjet-100: пилоты совершали ошибки "чайников"

Об этом "Правде.Ру" рассказал заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

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Пилот о трагедии с Superjet-100: это была не посадка, а атака самолетом полосы

Пилот: катастрофа с Superjet-100 вызывает массу вопросов

— Олег Михайлович, в советские времена были какие-то летные случаи, аварии, подобные авиакатастрофе с Superjet-100 в "Шереметьеве"?

— Нет, такого плана не было, потому что не было такой автоматики и, соответственно, ситуаций для таких катастроф. Но по всем этим фактам, которыми мы располагаем, и по другим подобным случаям, которые мы видим, все сводится к тому, что мы совершаем те ошибки, которые совершает вся мировая авиация в последние десятилетия, передоверяя основные функции электронике. Сейчас же самолетостроители делают электронные системы таким образом, что они фактически отстраняют командира корабля от пилотирования.

— Да, последняя подобная история с Boeing такая же. Правильно ли всецело полагаться на искусственный интеллект?

— Конечно, нет! Но, к сожалению, в последнее время на него все и стали перекладывать. И это все несет за собой кровавые последствия. Большая ошибка в мировой авиации, в строительстве самолетов — передоверие электронике, отстранение командира корабля от пилотирования системы — привела к очень тяжелым последствиям.

Факты же — вещь неубиенная, что называется. Только недавно — Эфиопия и Индонезия. Там 340 человек! Гора трупов и реки крови. Это Boeing были. Такие ошибки мирового плана допускаются, хотя есть много чиновников, которые должны надзирать, но они этого не делают.

Недаром президент Соединенных Штатов Америки Трамп недавно освободил от занимаемой должности руководителя Федеральной авиационной службы, которая курирует гражданскую авиацию США, за то, что тот передал функции сертификации этих систем самолетостроителю. Это ужасное преступление, которое породило всю эту серию катастроф.

Такое не только в Америке происходит. Французский Airbus летел из Бразилии в Париж и над центром Атлантики нырнул в океан на глубину четырех километров. Они нашли черные ящики, расшифровали и сделали потрясающий вывод: катастрофа произошла по причине необученности экипажа ручному управлению самолетом в случае отказа электроники. Всё! Точка! Приехали!

Раньше все пилоты мира, включая Советский Союз, работали по-другому. Было расписано в руководстве полетной эксплуатации, что если у тебя какая-то система отказала, отключай эту систему и переходи на ручное управление. Если двигатель отказал — то же самое: отключай автопилот, переходи на ручное управление.

Командир корабля был последним гарантом при всевозможных отказах техники. Сейчас этого гаранта убрали. И самое плохое, что есть стремление авиакомпаний мира, в том числе некоторых наших, сделать из командира корабля просто компьютерного оператора.

В случае с Superjet командир корабля тоже больше похож на компьютерного оператора, чем на командира корабля. Уверен, что по его действиям комиссия это определит. Вот это трагическая ошибка, над которой сейчас задумался и уже начал работать весь мир.

Я думаю, что и наши регулирующие органы обратят на это внимание, потому что мы летаем в основном на западной технике и все эти недостатки переносятся и в наше самолетостроение. Живой человек должен быть гарантом.

Недавно был я на одном из совещаний, где присутствовали самолетостроители. Они начали хвалиться: какие мы молодцы, у нас электроника и т. д. Я задаю вопросы и высказываю свое мнение... Я говорю как профессионал: "Вот вы увлекаетесь электроникой, пытаетесь сделать компьютерных операторов. В таком случае я не хочу переучиваться из пилотов в компьютерные операторы. Просто освободите кресло командира корабля, сделайте его пустым, уберите человека". Всё. Эта вся болтовня прекращается сразу, говорят: нельзя, потому что техника отказывает.

Я отвечаю: так вот об этом надо не только говорить в таких случаях, но и делать так, чтобы понимать, что любая техника отказывала, отказывает и будет отказывать. Поэтому последнее слово всегда надо оставлять за человеком, и этот человек должен быть подготовлен к действиям в таких нештатных ситуациях.

Сейчас для того чтобы убедиться в этом, давайте маленький мысленный эксперимент проведем. Просто задайте себе вопрос: у кого на кухне и в квартире не отказывала электроника? Поднимите руки. Ни одной руки никогда не будет. Утюг отказывает, стиральная машина отказывает, телевизор отказывает, телефон отказывает, компьютер отказывает и т. д.

В самолете то же самое: электроника отказывала, отказывает и будет отказывать. Поэтому командир корабля должен быть так подготовлен, чтобы он, как и в предшествующее столетие, был последним гарантом всех недоработок других людей, которые они допустили на земле в конструкции самолета, всех его систем. И, конечно, надо учитывать и все возможные природные помехи, и непредвиденные случаи.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Олег Смирнов: пилот в России — больше не пилот