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Автор Любовь Степушова (Люлько)

Не расслабляться: У Обамы еще три недели

Мир » Северная Америка » США и Канада

Нам не надо расслабляться в эти оставшиеся три недели до инаугурации Трампа. Это у нас будут праздники, а там — на своем "острове" Обама может поставить мир на грань катастрофы. Об этом говорят его последние действия во внешней политике и призывы готовиться к ней. Это предательство Израиля в СБ ООН, санкции против России, распространение закона Магнитского на все страны.

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Не исключено, что обстрел российского посольства в Дамаске, убийство российского посла в Анкаре, высокотехнологичный теракт против российского самолета Ту-154 — тоже результат прямых указаний уходящего президента США. Фактически своими действиями Обама заявляет о праве США диктовать всему миру свою волю, наплевав на суверенитет других государств. Можно добавить, что он развил бурную деятельность и во внутренней политике: запретил на неопределенный срок продажу новых разрешений на бурение нефтегазовых скважин на шельфах Арктики и Атлантического океана, а так же разрушил систему регистрации мигрантов, въезжающих в США. Это все делается в пику Дональду Трампу, который ранее обещал сделать США "энергетически независимой" страной и ограничить приток мигрантов.

Новые санкции против России

Новые санкции против России "за вмешательство в выборы в США" были объявлены в четверг на основании совместного доклада ФБР и Министерства внутренней безопасности(DHS). В докладе идет речь об атаках, совершенных летом 2015 и весной 2016 годов группой хакеров из ФСБ — APT2 (Advanced Persistent Threat) и ГРУ — APT2. В тексте документа упоминаются названия еще около 50 хакерских организаций, которые, по информации ФБР, связаны с российскими спецслужбами. Среди них: COZYBEAR и Fancy Bear.

Санкции введены Министерством финансов против генералов ФСБ и военной разведки, фирм, якобы финансирующих кибератаки ("Специальный технологический центр", НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и организации "ЦОР Секьюрити). До кучи объявлены в розыск "частные" исполнители — хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев. Кроме того, выдворены 35 "разведчиков из числа дипломатов" и закрыты две дипломатических дачи (разведцентры!) в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В заявлении Обамы подчеркивается, что этим не ограничивается ответ на "агрессивные действия" со стороны России. Власти США не исключают новых мер, причем не все они будут обнародованы.

Представитель Госдепа США после объявления о введении новых санкций поздравил всех на русском языке. "Всех, кто среди вас говорит на русском языке, я поздравляю s novym godom". Что же, очевидное самодовольство проделанной работой — налицо. Два возражения: смеется тот, кто смеется последним, и, второе — Россия — это вовсе не "слабая страна — бензоколонка", как выразился Обама для CNN. "С нашей точки зрения, такие действия Вашингтона, действующей администрации в Вашингтоне являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и пообещал ответить на принципе взаимности.

США перестали быть великой державой

Сразу хочется заметить, что если хакеры из России могут перевернуть результаты выборов самой сильной державы мира — США, то можно ли ее считать таковой? Второе, проблему надо искать у себя, а не в России. Налицо деградация систем кибербезопасности США. "Вместо того, чтобы совершенствовать технологическую безопасность и заниматься развитием промышленности, мы вводим санкции против России", — говорится в одном из комментариев американцев в Твиттере, пишет RT.

Кроме того, санкции против силовиков выглядят особенно неадекватными. Как и впрочем, сам доклад. Так "ГРУ", о котором там идет речь, уже давно не ГРУ, а с 2010 года — Главное управление генштаба ВС РФ, и оно уже лет десять назад переехало с Хорошевского шоссе на улицу Гризодубовой. И эти данные есть даже в Википедии. "Санкции никак не отразятся на нашей работе и даже на выезде наших сотрудников за рубеж", — сказал Pravda.Ru Евгений Лобачев, генерал-майор ФСБ РФ в отставке. Неужели непонятно, что никаким хакерам для того, чтобы взламывать серверы США, не нужно участие ФСБ и ГРУ. А если бы вдруг потребовалось, то мы бы нашли способ как это сделать, абсолютно не привлекая внимание". Добавим, что у силовиков нет ни счетов, ни недвижимости за границей.

Мир наблюдает над политической смертью Обамы

Просто Обама взбешен. Он давно уже объявил существование России вне закона, а она никак не хочет занять указанное ей место. Проводит независимую внешнюю политику, сопротивляется санкциям, переигрывает в борьбе за умы планеты, не дает внедриться "пятой колонне". Недавнее заключение перемирия в Сирии без участия США окончательно добило Обаму, а тут еще Дональд Трамп пытается проводить конструктивную политику. Поэтому Обама бьет по обоим — Путину и Трампу, надеясь в последнем случае на конфликт в республиканской партии.

Уходящий президент США не может понять, что в его президентство мир изменился и с удивлением наблюдает над политической смертью Барака Хуссейна Обамы  и над унижением великой державы под названием Соединенные Штаты Америки. Даже уже АР пишет: "Это отсутствие доказательств подрезает стратегию демократов изобразить причастность Путина, как неопровержимое свидетельство направленного заговора российского правительства с целью подрыва демократической системы Америки ".

Лагерь Трампа тоже категоричен. Помощница Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что Обама ввел новые санкции против РФ, чтобы лишить нового президента США свободы действий. "По нашему мнению, это не то, что называют спокойной передачей власти в демократическом государстве", — сказала она. Сам Трамп пообещал встретиться с представителями американской разведки, чтобы обсудить информацию о вмешательстве хакеров из РФ в выборы президента США.

"Обама уходит, понимая, что он один из самых неудачливых президентов Америки. Для него эти вещи очень болезненные, как для чернокожего, как для нарцисса, как для человека высокомерного, который о себе очень большого мнения", — сказал Pravda.Ru Андрей Фурсов, историк и публицист. — Поведение Обамы соответствует карикатурному образу негра, как их представляли в фильмах до Второй мировой войны. Это туповатый, мстительный, очень не умный человек. Американский расист должен теперь говорить — вот смотрите, что учудил черный в президентском кресле.


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Темы США санкции Барак Обама
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