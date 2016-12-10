Казахстан готовится отметить 25-летний юбилей

16 декабря исполняется 25 лет со дня образования Республики Казахстан. Именно в этот день в 1991 году был принят конституционный закон о государственной независимости этой бывшей советской республики.

Научно-практическая конференция Казахстан в мировой истории: вечные ценности и новые горизонты

В числе мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате, в Москве прошла научно-практическая конференция "Казахстан в мировой истории: вечные ценности и новые горизонты". Ее организовал Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова при поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. В работе конференции приняли участие видные ученые, дипломаты, представители общественности двух стран.

Выступавшие отметили беспрецедентные в истории успехи, достигнутые многонациональным и многоконфессиональным народом Казахстана за четверть века независимости. По словам советника-посланника посольства Казахстана в России Марата Сыздыкова, за короткий период его страна осилила расстояние, на преодоление которого многие государства тратят столетия.

Так, за этот период валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в 15 раз, а ВВП на душу населения — в 28 раз, средняя зарплата казахстанцев увеличилась в 17,5 раза.

Это стало возможным благодаря взвешенной и хорошо продуманной социально-экономической политике, проводимой под руководством первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, направленной на формирование современной развитой рыночной экономики на основе максимального использования всех конкурентных преимуществ страны. Среди таких преимуществ — огромные природные богатства: нефть, газ, уголь, рудные залежи, а также плодородная земля. На этой базе была создана мощная промышленность, объем которой за 25 лет вырос в десять раз.

Принципиально важно, что экономическая политика казахстанского руководства была всерьез воспринята представителями крупнейшего мирового бизнеса, инвесторами. Приток прямых иностранных инвестиций за 25 лет составил свыше 260 миллиардов долларов.

Сегодня Казахстан по праву входит в клуб ведущих мировых производителей и экспортеров энергетического сырья, продовольствия. Доходы от экспорта позволили провести глубокую модернизацию, сформировать новые отрасли, ориентированные на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, такие как транспортное машиностроение, автомобилестроение, производство космических аппаратов.

Об этом говорил заведующий кафедрой международных экономических отношений ИСАА МГУ Виталий Мельянцев. Он обратил внимание собравшихся, в частности, на такой фактор, как эффективность капиталовложений: за последние 15 лет по этому показателю Казахстан опережает, например, Россию и Индию. За период с 1993-го по 2015 год накопленный инвестиционный потенциал в республике вырос с пяти до 65 процентов.

О качестве казахстанской экономики красноречиво говорит и тот факт, что республика находится в числе 50 самых конкурентоспособных стран мира. Ориентиры же на будущее обозначены в концептуальном документе "Стратегия Казахстана — 2050", которая нацелена на то, чтобы Казахстан вошел в число тридцати наиболее развитых стран мира.

Говоря о Казахстане, нельзя не обратить внимание на его уникальное геополитическое положение: республике самой судьбой предназначено играть роль центрального, связующего звена на просторах Евразии.

Это обстоятельство во многом предопределило характер внешней политики Казахстана. Миролюбие, твердая приверженность принципам добрососедства, отказ от силовых методов решения международных проблем.

Одно из наиболее ярких свидетельств тому — добровольный отказ Казахстана от ядерного оружия. Республика входит в число самых надежных стран в рейтинге ядерной безопасности. Этому способствовало закрытие Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года; по решению ООН эта дата отмечается как Международный день действий против ядерных испытаний.

Другим важнейшим направлением внешней политики Казахстана стала евразийская интеграция. Уже в марте 1994 года в выступлении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в МГУ была выдвинута инициатива формирования Евразийского союза. С тех пор работа над этим проектом не останавливалась ни на минуту, и сегодня мы можем воочию видеть ее результаты: ЕАЭС стал реальностью, в него вошли многие бывшие республики Советского Союза, сотрудничать с ним стремятся зарубежные государства.

Казахстан и его первый президент Нурсултан Назарбаев стоял у истоков и других крупнейших интеграционных проектов — Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Без активного казахстанского участия они не смогли бы состояться.

В этом же контексте нельзя не сказать и о том, что братский Казахстан всегда был и остается ближайшим союзником России. Наши страны и народы связывают неразрывные узы добрососедства, дружбы, подлинного взаимного уважения. Россия и Казахстан, наряду с Белоруссией, играют на всем постсоветском пространстве особую роль, бережно сохраняя многовековые традиции братского сотрудничества, наполняя их новым современным содержанием.

С этой точки зрения представляют большой интерес данные, приведенные в докладе генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова. Согласно результатам исследований, проведенных специалистами центра в 2015 году, 50 процентов граждан России считают Казахстан самым успешным государством на пространстве бывшего СССР. При этом доля тех, кто придерживается такого мнения, выросла за год на треть. Схожая динамика наблюдается и в оценке российскими респондентами президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: уровень доверия к нему со стороны россиян вырос с 32 процентов в 2014 году до 45 процентов в 2015 году. В то же время казахи воспринимаются как один из наиболее близких к России народов: россияне поставили их на первое место среди неславянских народов.

Ни одно из достижений Казахстана за 25 лет независимости не было бы возможным, если бы страна не сумела сохранить внутреннего мира и стабильности. Четверть века назад многие сомневались в возможности этого, ведь на территории республики проживают представители 180 национальностей, исповедующие множество религий.

Но руководству и многонациональному народу Казахстана хватило мудрости и силы, чтобы избежать разрушительных конфликтов. За годы независимости здесь не было ни одного масштабного конфликта на межнациональной или межрелигиозной почве. Как подчеркнул в своем выступлении первый проректор РУДН Нур Кирибаев, это свидетельствует о правильности цивилизационного выбора Казахстана в пользу равенства всех граждан республики без различия их этнической или религиозной принадлежности.

И сегодня можно с уверенностью констатировать, что одним из наиболее важных успехов независимого Казахстана является формирование уникального типа общества, в котором мир и согласие стали нравственной и этической нормой социума, неотъемлемой частью общей культуры.