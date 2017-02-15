Ложная тревога: студенты не пойдут по миру

Сегодня в ряде информагентств прошла шумная новость о том, что правительство почти на треть сокращает финансирование ведущим вузам страны в течение ближайших трех лет. Известие вызвало ажиотаж, поскольку нельзя экономить на святом — а "святыми" сферами в любом обществе являются здравоохранение и образование. Однако на поверку оказалось, что ситуация с сокращением далеко не столь критична, как ее обрисовали.

Прежде всего — заявленные сокращения не касаются фундаментальных образовательных бюджетных статей: финансирования бюджетных мест, зарплат преподавателям и стипендий студентам, — и вообще не затронут подавляющее большинство отечественных вузов.

"На сегодняшний день все цифры по госзаданию доведены в полном объеме, стипендиальный фонд доведен в полном объеме; что касается науки — она увеличена, вузовская наука", — цитирует "Интерфакс" слова главы минобрнауки Ольги Васильевой. Министр подчеркнула, что говорить о сокращении финансирования в области госзадания неправильно.

"Отечественным вузам не только не сокращают финансирования, а, напротив, увеличили в этом году его объем на 500 миллиардов рублей и собираются увеличить в следующем, — отметил в интервью "Правде.Ру" ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров. — Госзадание доведено полностью, и стипендиальный фонд введен полностью. Более того, в нынешнем году обеспеченность бюджетными местами в российских вузах составляет 57 процентов, то есть на 100 абитуриентов приходится 57 бюджетных мест — это очень высокий показатель, едва ли не самый высокий за всю историю современной России".

"Урезание", всполошившее общественность с подачи ряда СМИ, сделано в рамках программы повышения конкурентоспособности российских вузов, более известной под названием "Программа 5-100". Программа стартовала в 2013 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 211 "О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров". Ее цель — повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов на мировой арене. Название "5-100" связано с президентским указом "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Указ содержит пункт о том, что к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в топ-100 лучших высших учебных заведений мира по версии QS World University Rankings — одного из ведущих международных рейтингов.

По результатам конкурсного отбора участником программы стал 21 российский вуз. Пяти из них: Новосибирскому государственному университету, Высшей школе экономики, МФТИ (физтеху), МИФИ, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики, — в итоге удалось выполнить задачу и войти в топ-100 международных рейтингов.

Теперь о финансировании, вокруг которого и разгорелся нынешний информационный сыр-бор. Вступив в программу, каждый из вузов-"счастливчиков" в соответствии с выдвинутыми требованиями разработал "дорожную карту", или, проще говоря, индивидуальный план повышения своей конкурентоспособности на международной арене.

По итогам оценки этого плана и в соответствии с текущим местом в различных мировых рейтингах вузу — участнику "5-100" из бюджета сверх госзадания выделяется дополнительное финансирование. Первоначально правительственным постановлением общая сумма была утверждена в объеме 14,5 миллиарда рублей ежегодно с 2017-го по 2020 год. Сейчас в связи с ухудшением экономической ситуации ее предполагается пересмотреть таким образом: 2017 год — 10,6 миллиарда рублей, 2018-й — 10,2 миллиарда рублей, 2019-й — 10 миллиардов рублей. 2020 год пока не секвестируется — 14,5 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, "урезание" планируется проводить не повально — оно будет зависеть от конкретных показателей и в первую очередь будет касаться отстающих. В первую очередь, предполагают эксперты, оно отразится на таких направлениях, как возможность приглашения зарубежных преподавателей, закупка лабораторного оборудования, сотрудничество в рамках международных лабораторий.

Сами руководители вузов трагедии в сокращении финансирования не видят.

"Сокращение касается исключительно дотаций и не затрагивает основного финансирования в рамках госзадания, — объясняет ректор МФТИ (вуз участвует в программе) Николай Кудрявцев. — Будем анализировать результативность проводимых мероприятий и, соответственно, фокусироваться на более эффективных и перспективных".

Конечно, при прочих равных условиях всегда лучше иметь больше денег, чем меньше — это аксиома. Однако новость о том, что ведущие вузы "обеднили" на треть, по меньшей мере, не соответствует действительности.

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