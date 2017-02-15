Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Семья
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Лейла Мамедова

Ложная тревога: студенты не пойдут по миру

Общество » Семья » Воспитание

Сегодня в ряде информагентств прошла шумная новость о том, что правительство почти на треть сокращает финансирование ведущим вузам страны в течение ближайших трех лет. Известие вызвало ажиотаж, поскольку нельзя экономить на святом — а "святыми" сферами в любом обществе являются здравоохранение и образование. Однако на поверку оказалось, что ситуация с сокращением далеко не столь критична, как ее обрисовали.

Ложная тревога: студенты не пойдут по миру

Прежде всего — заявленные сокращения не касаются фундаментальных образовательных бюджетных статей: финансирования бюджетных мест, зарплат преподавателям и стипендий студентам, — и вообще не затронут подавляющее большинство отечественных вузов.

"На сегодняшний день все цифры по госзаданию доведены в полном объеме, стипендиальный фонд доведен в полном объеме; что касается науки — она увеличена, вузовская наука", — цитирует "Интерфакс" слова главы минобрнауки Ольги Васильевой. Министр подчеркнула, что говорить о сокращении финансирования в области госзадания неправильно.

"Отечественным вузам не только не сокращают финансирования, а, напротив, увеличили в этом году его объем на 500 миллиардов рублей и собираются увеличить в следующем, — отметил в интервью "Правде.Ру" ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров. — Госзадание доведено полностью, и стипендиальный фонд введен полностью. Более того, в нынешнем году обеспеченность бюджетными местами в российских вузах составляет 57 процентов, то есть на 100 абитуриентов приходится 57 бюджетных мест — это очень высокий показатель, едва ли не самый высокий за всю историю современной России".

"Урезание", всполошившее общественность с подачи ряда СМИ, сделано в рамках программы повышения конкурентоспособности российских вузов, более известной под названием "Программа 5-100". Программа стартовала в 2013 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 211 "О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров". Ее цель — повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов на мировой арене. Название "5-100" связано с президентским указом "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Указ содержит пункт о том, что к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в топ-100 лучших высших учебных заведений мира по версии QS World University Rankings — одного из ведущих международных рейтингов.

По результатам конкурсного отбора участником программы стал 21 российский вуз. Пяти из них: Новосибирскому государственному университету, Высшей школе экономики, МФТИ (физтеху), МИФИ, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики, — в итоге удалось выполнить задачу и войти в топ-100 международных рейтингов.

Теперь о финансировании, вокруг которого и разгорелся нынешний информационный сыр-бор. Вступив в программу, каждый из вузов-"счастливчиков" в соответствии с выдвинутыми требованиями разработал "дорожную карту", или, проще говоря, индивидуальный план повышения своей конкурентоспособности на международной арене.

По итогам оценки этого плана и в соответствии с текущим местом в различных мировых рейтингах вузу — участнику "5-100" из бюджета сверх госзадания выделяется дополнительное финансирование. Первоначально правительственным постановлением общая сумма была утверждена в объеме 14,5 миллиарда рублей ежегодно с 2017-го по 2020 год. Сейчас в связи с ухудшением экономической ситуации ее предполагается пересмотреть таким образом: 2017 год — 10,6 миллиарда рублей, 2018-й — 10,2 миллиарда рублей, 2019-й — 10 миллиардов рублей. 2020 год пока не секвестируется — 14,5 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, "урезание" планируется проводить не повально — оно будет зависеть от конкретных показателей и в первую очередь будет касаться отстающих. В первую очередь, предполагают эксперты, оно отразится на таких направлениях, как возможность приглашения зарубежных преподавателей, закупка лабораторного оборудования, сотрудничество в рамках международных лабораторий.

Сами руководители вузов трагедии в сокращении финансирования не видят.

"Сокращение касается исключительно дотаций и не затрагивает основного финансирования в рамках госзадания, — объясняет ректор МФТИ (вуз участвует в программе) Николай Кудрявцев. — Будем анализировать результативность проводимых мероприятий и, соответственно, фокусироваться на более эффективных и перспективных".

Конечно, при прочих равных условиях всегда лучше иметь больше денег, чем меньше — это аксиома. Однако новость о том, что ведущие вузы "обеднили" на треть, по меньшей мере, не соответствует действительности.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Болезни российского высшего образования
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
5 масок для омоложения лица
Красота
5 масок для омоложения лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Сам себе психолог: как бороться со стрессом
Воспитание
Ложная тревога: студенты не пойдут по миру
Партии
Похождения Вороненкова: как разоблачитель глупости Украины стал ее героем
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
Сейчас читают
Под Мариуполем развернулось танковое сражение
Украина
Под Мариуполем развернулось танковое сражение Видео 
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е" Видео 
Мифы: вибратор для дур и процедур
Полезно знать
Мифы: вибратор для дур и процедур
Захват советского Ан-24: позднее возмездие
Терроризм
Захват советского Ан-24: позднее возмездие
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Мир
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Украина
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Экономика
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Мир
Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Украина
В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ

В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.

В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Мир
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Украина
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Мир
В конгрессе США призвали наказать Россию за Айболита в Лимпопо
Лейла Мамедова Ложная тревога: студенты не пойдут по миру Лейла Мамедова Юрий Носовский Микрокредиты: почему это опасно Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов США начали разваливать еврозону Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Виктор Смурыгин(Facebook) От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
счастливчик здоровый "...Чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет!"
Марина Эллиотт Венгрия любит Россию за энергию
vkontakte_83701300 "...Чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет!"
Валерий Запотылок От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
вячеслав судаков Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Валерий Запотылок От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Евгений Трошин(Facebook) От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
vkontakte_17295108 "...Чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет!"
Виктор Гольдмахер Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?