Целитель «в законе»: есть ли правовое поле для народной медицины?

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Врач и знахарь — враги или союзники?

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Кто такие народные целители и есть ли среди них шарлатаны? Какими нормативными актами регламентируется их деятельность? Какие услуги они имеют право оказывать по закону, а какие нет? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал президент Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимир Егоров.

целители
Фото: Архив Pravda.Ru

— Чем целитель отличается от человека, которого мы называем врачом в классическом понимании?

— Для народной медицины в российском законодательстве сейчас есть правовое поле. И есть отдельная статья закона, которая так и называется — народная медицина. Соответственно, определен порядок, как гражданин, умеющий и знающий, как использовать методы народной медицины и помогать людям, может этим заниматься. Это определено законом. Специалисты по народной медицине не врачи, это отдельная отрасль здравоохранения.

— Как попасть на прием к народному целителю? И чего человек может от этого визита ожидать?

— Целитель использует методы народной медицины. Они не включены ни в программу обязательного медицинского страхования, ни в гарантии, то есть они не применяются в официальных поликлиниках. Как правило, методы народной медицины — это травничество, костоправство, какие-то народные техники массажа.

К народной медицине можно отнести и этнические направления, такие как китайская медицина и ведическая медицина. Они не входят в медицинскую деятельность, но часть народных методов была научно обоснована, доказана и так сказать эволюционировала в современную официальную медицинскую деятельность.

Все мы знаем, что у нас в поликлиниках иногда назначают травы. Потому что есть такой официально утвержденный метод — фитотерапия. В санаториях, профилакториях используют пчел, ужаливание — апитерапию, используют пиявок — гирудотерапию. Это тоже официально утвержденные медицинские направления.

Рефлексотерапия сходна с китайским иглоукалыванием. Тем не менее, это не китайское иглоукалывание, это наше направление, основанное на неврологии.

Массаж, мануальная терапия и даже остеопатия, которая пришла к нам с Запада, уже полностью интегрированы в медицинскую деятельность. Они близки к народным, вышли из народных традиций, но уже стали научными, научно-обоснованными и медицинскими. А в народной медицине осталось травничество, костоправство, некоторые традиционные физические манипуляции. Скажем, правка живота была, какие-то гимнастики — та же йоготерапия, цигун-терапия.

Но в народной медицине тоже есть аналоги тех методов, которые эволюционировали в медицинскую деятельность. В медицинской деятельности — фитотерапия, в народной медицине — травничество, траволечение. В медицинской деятельности — гирудотерапия, в народной медицине — народный метод применения пиявок. В медицинской деятельности — мануальная терапия, остеопатия, в народной медицине — костоправство. То есть — все-таки терминология разная, да и суть не совсем одна. Дело в том, что наша современная медицина строго подчинена технологиям, методическим рекомендациям.

Есть выверенные, научно-обоснованные манипуляции физического воздействия, есть научно доказанные эффекты трав, которые эволюционировали и стали называться уже не травами, а лекарственными растениями.

Все-таки большая часть разных манипуляций и большая часть растительных средств не имеют тщательно доказанной научной базы. Тем не менее, они применялись сотни, тысячи лет. А совсем малая часть все-таки вошла в современную медицину. Но в медицинской деятельности применяется всего 300 лекарственных растений, а в народной медицине — 5000 трав. Разница совершенно колоссальная, поэтому сказать, что технология одинаковая, нельзя.

В медицине шаг влево, шаг вправо от утвержденной методологии — уже будет оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Поэтому медицину и целительство совершенно нельзя сравнивать.

Возьмем китайское иглоукалывание и нашу рефлексотерапию. Отталкивается наша современная рефлексотерапия от того, что иглой раздражаются кольцевые окончания нервов и дальше рефлекторная дуга. То есть то, что мы проходили еще в школьном учебнике медицины. Это анатомия и физиология. А китайское иглоукалывание основано на том, что воздействие игл тормозит или ускоряет движение так называемой энергии ци. Согласитесь, методология абсолютно разная?

В гомеопатии действие сверхмалых доз влияет на те или иные процессы в организме, запускает систему там саморегуляции. Это же не химические вещества, которые своей массой должны либо снимать воспаление, либо убивать бактерии. Это совершенно другой механизм. Запуск неких механизмов саморегуляции опять же — это из учебника физиологии для студентов медицинских вузов. Но каким образом эти процессы запускаются, наука еще до конца не установила. До конца не доказано, но клинический опыт есть.

— Какое будущее, по вашему мнению, ждет нашу народную медицину?

— В 2014 году Всемирная организация здравоохранения утвердила глобальную стратегию ВОЗ по традиционной медицине, то есть по народной медицине. Там она как раз призвала все государства, входящие в ВОЗ, всячески развивать народную медицину и интегрировать ее в современное здравоохранение.

На сессии, когда утверждали эту стратегию, присутствовала и наша министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. Поэтому на самом высоком методическом уровне это направление максимально поддержано и стратегия выстроена с 2014 по 2023 год.

Там сказано, что необходимо организовывать научно-исследовательские институты, создавать комитеты экспертов, все на федеральном уровне. Идет двусторонее движение. Образовывая народных целителей, давая им ту самую медицинскую подготовку, одновременно надо информировать врачей о возможностях народной медицины.

Такая программа расписана, она рекомендована государствам. Наше министерство здравоохранения откликнулось на эту инициативу. В 2015 году минздрав утвердил и организовал в своем составе Координационный совет по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере народной медицины. Возглавил ее первый замминистра Игорь Кагарманян. Поэтому специалисты народной медицины и наша ассоциация очень благодарны министерству здравоохранения за то, что они, опираясь на рекомендации ВОЗ все-таки решились на это. И раз такой координационный совет создан, значит, перспективы развития у народной медицины — крайне высокие.

Кроме того, на сессии Шанхайской организации сотрудничества уже поставлена задача создания института здоровья ШОС. Это будет некий аналог Всемирной организации здравоохранения на уровне ШОС. И одна из главных задач, которая там продекларирована, — интеграция современной западной и традиционной восточной медицины в наших странах.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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Целитель «в законе»: есть ли правовое поле для народной медицины?
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